Trấn Thành tái xuất vũ trụ Minions, lồng tiếng cho đạo diễn "nghìn chuyện" trong bom tấn hè 2026

Sau hơn một thập niên kể từ lần đầu hóa thân thành Gru trong Kẻ Trộm Mặt Trăng 2, Trấn Thành chính thức trở lại vũ trụ Minions với một vai diễn hoàn toàn mới trong Minions & Quái Vật, bom tấn hoạt hình được CGV xác nhận ra rạp ngày 1/7/2026.

Nhân vật lần này là Max, một đạo diễn tham vọng sống vào thập niên 1920, ấp ủ dự án phim quái vật hoành tráng nhưng lại đưa ra quyết định "thiên tài" khi giao vai chính cho đội Minions. Kết quả có thể đoán trước: những con quái vật thật bị triệu hồi ngoài ý muốn, bộ phim giả tưởng của Max biến thành thảm họa có thật giữa thế giới người, và cả đội phải hợp sức giải cứu hành tinh khỏi chính thảm họa họ tự tay gây ra.

Với khán giả Việt, tên Trấn Thành gắn liền với những màn lồng tiếng được nhớ đến lâu hơn cả bản gốc. Trong Madagascar 3, anh thổi vào ngựa vằn Marty một nguồn năng lượng "tăng động" đặc trưng, nhả chữ nhanh, nhấn nhá thông minh và bắt trend tự nhiên đến mức khán giả không nhớ ra mình đang xem phim nước ngoài. Còn Gru trong Kẻ Trộm Mặt Trăng 2 đặt ra thử thách khó hơn hẳn, khi nhân vật đòi hỏi sự chuyển đổi liên tục giữa vẻ ngoài cọc cằn lạnh lùng và khoảnh khắc vụng về ấm áp khi chăm sóc ba cô con gái nuôi. Trấn Thành đã xử lý cả hai trạng thái đó bằng cách giả giọng khàn, trầm theo đúng tinh thần Steve Carell ở bản gốc mà không mất đi dấu ấn riêng.

Minions & Quái Vật không chỉ là sân chơi của Trấn Thành. Phim quy tụ dàn sao lồng tiếng quốc tế bao gồm Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg và Trey Parker, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Pierre Coffin, người đứng sau toàn bộ thương hiệu Minions từ đầu. Thương hiệu này hiện là dòng phim hoạt hình duy nhất vượt mốc 5,6 tỷ USD doanh thu toàn cầu.

Phim có suất chiếu đặc biệt hai ngày 27 và 28/6, trước khi chính thức công chiếu rộng rãi từ 1/7/2026. Vé đã mở bán sớm tại Việt Nam.

PV