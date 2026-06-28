Vạn vật đều thua khi mỹ nam này mặc vest, diễn xuất bùng nổ giúp phim mới chiếm top 1 Việt Nam

Chỉ mới phát sóng hai tập đầu tiên, Agent Kim Reactivated đã nhanh chóng trở thành hiện tượng mới của màn ảnh Hàn. Bộ phim "hoả tốc" leo thẳng lên Top 1 Netflix Việt Nam, đồng thời góp mặt trong Top 4 phim truyền hình được xem nhiều nhất toàn cầu trên Netflix, cho thấy sức hút mạnh mẽ ngay từ tuần đầu ra mắt. Không chỉ ghi điểm nhờ kịch bản hành động dồn dập, tác phẩm còn đánh dấu màn tái xuất đầy phong độ của So Ji Sub sau thành công từ Mercy For None.

Được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Manager Kim, Agent Kim Reactivated xoay quanh Kim Do Hyun (So Ji Sub), một nhân viên văn phòng hiền lành, sống lặng lẽ với cô con gái Min Ji sau khi rời bỏ quá khứ đầy máu lửa. Biến cố ập đến khi con gái anh bất ngờ bị bắt cóc, buộc Kim Do Hyun phải đánh thức thân phận thật: một cựu đặc vụ tinh nhuệ với khả năng chiến đấu đáng sợ. Từ một người cha bình thường, anh bước vào cuộc truy lùng nghẹt thở, đối đầu với hàng loạt thế lực ngầm để giành lại con gái bằng mọi giá.

Ngay từ tập đầu, So Ji Sub đã trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn luận. Khác với hình ảnh nhân viên ngân hàng trầm lặng ở đầu phim, mỗi khi nhân vật Kim Do Hyun trở lại với bản năng của một đặc vụ, nam tài tử gần như lột xác hoàn toàn. Bộ vest tối màu được cắt may chuẩn phom ôm lấy vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng cùng phong thái điềm tĩnh giúp anh toát lên khí chất của một sát thủ chuyên nghiệp hơn là một nhân viên công sở. Cặp kính gọng đen, mái tóc chải gọn và gương mặt nam tính càng làm nổi bật thần thái lịch lãm, đúng chuẩn quý ông trung niên phong độ của màn ảnh Hàn Quốc.

Đặc biệt, những phân cảnh hành động càng khiến sức hút của So Ji Sub bùng nổ. Nam diễn viên đánh đấm dứt khoát, nặng lượng và áp đảo. Mỗi pha hành động đều gọn gàng, chuẩn xác, kết hợp với phong cách diễn xuất lạnh lùng và biểu cảm gần như không thay đổi, tạo cảm giác đối thủ bị hạ gục một cách tuyệt đối. Loạt khoảnh khắc So Ji Sub vừa siết chặt cà vạt, vừa bình thản tung đòn giữa cơn mưa mang đậm chất điện ảnh, khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hình ảnh quý ông mặc vest đi đánh nhau từng gây sốt của anh trong Mercy For None. Chính vẻ ngoài lịch lãm đối lập với những pha hành động tàn khốc ấy đã trở thành dấu ấn cá nhân của So Ji Sub.

Không chỉ gây ấn tượng bằng những màn cận chiến mãn nhãn, Agent Kim Reactivated còn cho thấy So Ji Sub vẫn giữ được sức hút của một ngôi sao hạng A sau hơn hai thập kỷ hoạt động. Ở tuổi gần 50, nam diễn viên gần biến tuổi tác thành lợi thế, khiến hình tượng ngôi sao hành động của anh càng trở nên ấn tượng.

Ra mắt với tư cách người mẫu vào giữa thập niên 1990, So Ji Sub chỉ thực sự bước chân vào diễn xuất sau khi được các nhà làm phim chú ý bởi ngoại hình cao ráo cùng gương mặt góc cạnh. Sau nhiều vai phụ, tên tuổi anh bùng nổ nhờ Glass Slippers, trước khi chính thức vươn lên hàng ngũ ngôi sao Hallyu với I'm Sorry, I Love You. Vai Cha Moo Hyuk, chàng trai mang số phận bi kịch, không chỉ giúp So Ji Sub giành hàng loạt giải thưởng mà còn được xem là một trong những nam chính kinh điển của phim truyền hình Hàn Quốc.

Những năm sau đó, anh liên tục chứng minh khả năng biến hóa qua nhiều thể loại trong Cain and Abel, Road No.1, The Master's Sun, Doctor Lawyer... Nam diễn viên nổi tiếng là người cực kỳ kén kịch bản, thường chỉ nhận một tác phẩm sau mỗi vài năm nhưng hầu như lần nào trở lại cũng tạo được tiếng vang. Bên cạnh phim truyền hình, So Ji Sub còn ghi dấu ấn ở điện ảnh với nhiều tác phẩm như Rough Cut, Always, The Battleship Island, Confession... Anh cũng là một trong số ít ngôi sao Hàn Quốc duy trì hoạt động ở cả ba lĩnh vực diễn xuất, người mẫu và âm nhạc khi từng phát hành nhiều sản phẩm hip-hop dưới nghệ danh G, đồng thời điều hành công ty quản lý riêng.

Trong giai đoạn 2025-2026, So Ji Sub có màn trở lại đầy ấn tượng trên Netflix. Mercy For None giúp anh tái khẳng định vị thế ông hoàng phim hành động, trong khi Agent Kim Reactivated tiếp tục phát huy thế mạnh ấy nhưng bổ sung thêm yếu tố tình phụ tử. Hai tác phẩm liên tiếp thành công cho thấy sức hút của So Ji Sub không hề suy giảm sau hơn 25 năm hoạt động, trái lại còn bước sang giai đoạn chín muồi nhất cả về diễn xuất lẫn phong thái ngôi sao.