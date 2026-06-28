Sao nam Vbiz sinh năm 1997 lên tiếng khi bị bóc quá khứ lăng nhăng, cặp kè phú bà

Vài giờ qua, cái tên Otis liên tục xuất hiện trên nhiều diễn đàn mạng xã hội nhưng không phải vì hoạt động nghệ thuật mà bởi loạt thông tin tiêu cực liên quan đến đời tư. Nhiều bài đăng lan truyền với tốc độ chóng mặt, cho rằng nam ca sĩ có quá khứ đào hoa, lăng nhăng, cặp kè phú bà... Dù chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào, những nội dung này vẫn nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ và khiến cộng đồng mạng nổ ra nhiều ý kiến trái chiều.

Giữa lúc câu chuyện ngày càng bị đẩy đi xa, Otis đã có động thái chính thức trên trang cá nhân. Cụ thể, trưa 28/6, Otis đăng đàn cho biết trong nhiều năm qua, anh luôn lựa chọn im lặng trước những thông tin sai sự thật về bản thân vì tin rằng thời gian và những gì mình làm sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất. Tuy nhiên, Otis thừa nhận sự im lặng ấy đôi khi lại khiến nhiều người hiểu lầm, đồng thời gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc cũng như hình ảnh của anh. Đồng thời, nam ca sĩ khẳng định những thông tin đang được lan truyền về mình hoàn toàn không đúng sự thật.

Otis chia sẻ: "Trong nhiều năm qua, mình đã lựa chọn im lặng trước rất nhiều thông tin không đúng sự thật về bản thân. Mình im lặng không phải vì những điều đó là đúng, mà vì mình luôn tin rằng thời gian và những gì mình làm sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất. Tuy nhiên, mình nhận ra rằng sự im lặng ấy đôi khi lại khiến nhiều người hiểu lầm, và điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của mình. Mình tôn trọng quyền có ý kiến của mỗi người, nhưng cũng mong danh dự và uy tín của mình được tôn trọng như bất kỳ ai khác. Đây là lần đầu tiên và cũng hy vọng là lần cuối mình lên tiếng về vấn đề này".

Otis lên tiếng khi vướng vào tin đồn đời tư tiêu cực, bị bàn tán quá khứ

Tuy nhiên, vì bài đăng không nhắc cụ thể đến sự việc gì nên nhiều cư dân mạng lại cho rằng Otis đang ngầm đáp trả những đồn đoán xoay quanh chuyện tình cảm, đặc biệt là nghi vấn hẹn hò với Ribi Sachi - chủ đề đang được bàn tán trên mạng xã hội thời gian gần đây khi cả hai liên tục bị "soi" nhiều dấu hiệu đặc biệt. Trước bình luận của một cư dân mạng cho rằng bài viết liên quan đến tin đồn tình cảm, Otis đã trực tiếp phản hồi để tránh hiểu lầm. Anh viết: "Dạ thưa cô. Chuyện cháu nói ở trên không liên quan đến chuyện của cô đang nói. Cháu cảm ơn cô đã quan tâm".

Động thái này được xem là lời phủ nhận việc bài đăng nhằm giải thích về nghi vấn hẹn hò. Qua phản hồi của mình, Otis ngầm khẳng định chia sẻ lần này chỉ hướng đến những tin đồn tiêu cực, chưa được kiểm chứng về đời tư đã xuất hiện từ nhiều năm trước và ảnh hưởng đến công việc của anh, chứ không liên quan đến những đồn đoán tình cảm đang được cư dân mạng nhắc đến gần đây.

Nam ca sĩ khẳng định mục đích lên tiếng không liên quan đến tin đồn tình cảm với đàn chị hơn 7 tuổi là Ribi Sachi

Otis là ai?

Otis tên thật là Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997. Trước khi lấn sân sang âm nhạc, anh đã là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ thông qua loạt web-drama triệu view của FAPTV như Chàng Trai Của Em, Thanh Xuân Ký, Friendzone, Hoa Vương... Sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười sáng cùng hình tượng "bạn trai thanh xuân", Otis nhanh chóng trở thành một trong những hot boy được yêu thích trên mạng xã hội và có lượng người hâm mộ đông đảo.

Sau nhiều năm hoạt động với vai trò diễn viên, người mẫu và nhà sáng tạo nội dung, Otis bắt đầu mở rộng con đường nghệ thuật khi thử sức với lĩnh vực ca hát. Dù đã phát hành một số sản phẩm âm nhạc, nam nghệ sĩ vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn rõ nét ở vai trò ca sĩ. Chính vì vậy, việc góp mặt tại Anh Trai Say Hi được xem là cột mốc quan trọng, giúp Otis có cơ hội giới thiệu hình ảnh mới, khẳng định khả năng trình diễn và chinh phục khán giả bằng năng lực âm nhạc thay vì chỉ được nhớ đến với danh xưng "hot boy" hay diễn viên web-drama.

Otis từng tham gia Anh Trai Say Hi nhưng không quá nổi bật

Về đời tư, Otis từng công khai hẹn hò với Thảo Trang sau khi cả hai nên duyên từ một chương trình hẹn hò. Mối quan hệ của cặp đôi từng nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả bởi hình ảnh đẹp đôi và những tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau một thời gian gắn bó, cả hai xác nhận "đường ai nấy đi".

Thời gian gần đây, Otis tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục bị cư dân mạng "soi" nhiều dấu hiệu được cho là đang hẹn hò với Ribi Sachi. Từ những động thái trên mạng xã hội cho đến các chi tiết trùng hợp trong cuộc sống thường ngày đều nhanh chóng được đưa ra bàn luận. Dẫu vậy, cả Otis và Ribi Sachi đều chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ.

Gần đây, Otis gây chú ý bởi tin đồn hẹn hò đàn chị

Ảnh: FBNV