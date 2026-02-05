Văn Toàn nhắc thẳng mặt Hoà Minzy: Trả nợ đi, tết đến nơi rồi!

Thời điểm đầu năm 2026, nữ ca sĩ Hoà Minzy gây chú ý với hoạt động nổi bật ở địa hạt âm nhạc khi tổ chức fan concert, đồng thời liên tục được đề cử và nhận giải ở các lễ trao giải lớn. Thế nhưng, bên cạnh hàng ngàn lời chúc mừng từ người hâm mộ, giọng ca Bắc Bling cũng nhận về những bình luận hài hước, troll cực vui từ phía những người bạn thân thiết. Trong đó có tiền đạo Nguyễn Văn Toàn - người bạn đã gắn bó với Hoà Minzy hơn chục năm.

Dưới một bài đăng gần đây của Hoà Minzy khi khoe loạt cúp nhận được từ các lễ trao giải, Văn Toàn bất ngờ để lại bình luận khiến dân mạng bật cười vì quá thẳng mà cũng quá duyên. Không vòng vo, nam cầu thủ chúc mừng bạn thân rồi tiện thể "nhắc khéo": "Nhiều giải thế này chắc có nhiều tiền lắm. Trả nợ thôi, Tết nhất tới nơi rồi".

Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật nhưng đủ khiến phần bình luận rộn ràng hẳn lên. Ai cũng hiểu đây là màn cà khịa đúng kiểu hội bạn thân lâu năm: nói chuyện với nhau không cần giữ kẽ, càng thân càng… nhắc nợ không trượt phát nào.

Văn Toàn và Hoà Minzy là đôi bạn thân thiết nhiều năm (Ảnh: FBNV)

Văn Toàn giục Hoà Minzy trả nợ

Về phía Hoà Minzy, nữ ca sĩ cũng không hề lép vế. Cô nhanh chóng đáp lại bằng giọng điệu vui vẻ quen thuộc: "Bạn vào xem đi, tôi trả tiền bạn trên sân khấu luôn". Cách trả lời vừa lầy vừa khéo, đúng chất Hoà Minzy, khiến netizen càng được phen cười nghiêng ngả vì đôi bạn thân thiết giới thể thao và showbiz Việt.

Dù tràn ngập tiếng cười, nhưng hội fan đều hiểu một điều: chuyện Hoà Minzy "nợ tiền" Văn Toàn là… có thật. Từ lâu, cặp bạn thân này đã không ít lần công khai nhắc tới khoản nợ vui vẻ giữa hai người, trở thành "motif" quen thuộc mỗi khi tương tác trên mạng xã hội.

Chính sự thoải mái, chân thật và không màu mè trong cách trêu đùa nhau của Văn Toàn và Hoà Minzy lại khiến mối quan hệ này được yêu mến. Không phải đồng nghiệp xã giao, cũng chẳng cần lời lẽ bóng bẩy, chỉ vài câu cà khịa nhẹ đúng lúc là đủ để thấy tình bạn thân kéo dài nhiều năm.

Và thế là, giữa không khí cuối năm rộn ràng, dân mạng lại được dịp nhắc lại "deadline" quen thuộc: Tết tới rồi, Hoà Minzy nhớ trả nợ cho Văn Toàn nha - trả trên sân khấu hay ngoài đời thì… tuỳ tâm.

Hoà Minzy và Văn Toàn được netizen nhớ đến như cặp đôi "con nợ" - "chủ nợ" nổi nhất MXH (Ảnh: FBNV)



