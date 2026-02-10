Nhà sản xuất phim "Đại tiệc trăng máu 8" ngày 9-2 công bố video clip hậu trường tiếp theo về nghệ sĩ Vân Sơn.

Đây là lần trở lại màn ảnh rộng đầu tiên của nam nghệ sĩ sau 20 năm vắng bóng và cũng vì thế nên nhà sản xuất không dễ thuyết phục Vân Sơn về nước đóng phim. Ông chỉ đồng ý tham gia sau khi xem kịch bản và nhận thấy đây là vai diễn đầy thử thách. Phim có ý tưởng hay nhưng không dễ làm, các thách thức này đủ lực hấp dẫn với một nghệ sĩ gạo cội như ông.

Nghệ sĩ Vân Sơn vào vai Tâm OK

Một vai diễn nhiều thách thức khi vừa đòi hỏi sức lựa vừa có những cảnh cảm xúc

Vân Sơn và Miu Lê trên trường quay

Vân Sơn trong clip hậu trường phim

"Phần đầu, giữa và cuối phim rất khác nhau, do đó tâm lý nhân vật Tâm OK cũng phải khác theo" - nghệ sĩ Vân Sơn nói. Ông khẳng định phim dành cho những người phải tập trung khi xem, bởi khi đó sẽ thấy phần sau của phim cực kỳ "đã".

"Đại tiệc trăng máu 8" được dàn diễn viên nhận định là có kịch bản rất "dị", khiến họ không khỏi bất ngờ.

"Nội dung phim khó hiểu, "quằn" lắm, rất khó giải thích!" - Miu Lê cho biết. Diễn viên Lê Khánh thì tiết lộ đường dây phim rất phức tạp, các nhân vật có nhiều tầng tâm lý. Ban đầu khi mới đọc kịch bản, có những cảnh, cô không hiểu nhân vật của mình đang thoại bằng thân phận nào.

NSƯT Đức Khuê cho biết kịch bản đan xen giữa câu chuyện đời thực và câu chuyện đoàn phim nhưng đó cũng là yếu tố thú vị trong tác phẩm "phim trong phim" này. Nhưng đổi lại, yếu tố "dị" của kịch bản khơi gợi cho các ngôi sao nguồn cảm hứng và năng lượng sáng tạo.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát cảm thấy thích thú về kịch bản nên nhận lời ngay khi được mời. Anh mong khán giả sẽ hiểu hơn về hành trình thú vị của hậu trường làm phim.

Trong video giới thiệu dự án trước đó, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn tiết lộ muốn "mọi thứ hóa điên" ở phim. Theo bộ đôi nhà làm phim, tác phẩm là sự pha trộn của các yếu tố ma, quỷ nhập tràng, kinh dị, hài, hành động, cổ trang.

Tác phẩm ra rạp dịp Lễ Giỗ Tổ và 30-4.

Miu Lê với tạo hình trong phim