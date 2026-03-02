Tranh cãi cát-xê dàn diễn viên Thỏ Ơi!!: Văn Mai Hương xếp sau Quốc Anh, hạng 1 cao ngoài sức tưởng tượng

Giữa đường đua phòng vé sôi động, Thỏ Ơi!! cán mốc 380 tỷ đồng chỉ sau gần 2 tuần công chiếu, tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng và cho thấy độ cao tay ngày một rõ của Trấn Thành khi ngồi ghế đạo diễn. Không chỉ câu chuyện trong phim, mà mọi động thái bên lề, từng thông tin liên quan đến Thỏ Ơi!! cùng dàn diễn viên đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và được công chúng theo dõi sát sao.

Mới đây, trên MXH lan truyền thông tin về cát-xê của loạt gương mặt tham gia Thỏ Ơi!! khiến dân tình đứng ngồi không yên. Góp sức vào dự án điện ảnh hot nhất Tết 2026, được "cầm trịch" bởi Trấn Thành, một trong những nghệ sĩ lớn nhất Vbiz, mức thù lao mà mỗi cá nhận nhận được làm dấy lên sự tò mò trong công chúng, đặc biệt khi Thỏ Ơi!! quy tụ chủ yếu là những "diễn viên tay ngang".

Theo đó, người hút nhiều tranh luận nhất chính là LyLy khi được cho là nhận mức thù lao cao nhất dàn cast - 1,2 tỷ đồng. Trong Thỏ Ơi!!, cô đảm nhận nhân vật nữ trung tâm - Hải Linh, xuất hiện xuyên suốt và có nhiều phân đoạn đòi hỏi biểu đạt tâm lý. Bên cạnh những ý kiến thắc mắc về con số khủng, nhiều ý kiến bênh vực cho rằng mức cát-xê này không chỉ tính riêng vai trò diễn xuất: LyLy còn thể hiện nhạc phim và trực tiếp sáng tác ca khúc chủ đề Giữ Anh Em Cũng Làm Không Xong, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa cho bộ phim.

Xếp sau LyLy là Pháo, vào vai Nhật Hạ, một trong những nhân vật chủ chốt tạo nên bùng bình tình cảm rối bời và bi kịch cuối phim. Nhật Hạ là cô gái mang mặt nạ thỏ bí ẩn, có vai trò quan trọng trong nút thắt cảm xúc của Thỏ Ơi!!, khiến khán giả tò mò về động cơ và những hành động diễn ra sau lớp mặt nạ. Vì thế, con số 700 triệu nhận sự đồng tình cùa đa số netizen.

Với mức thù lao 600 triệu đồng, Quốc Anh đảm nhận vai Ngọc Sơn, chồng của nhân vật Hải Lan (Văn Mai Hương). Trong phim, Ngọc Sơn là một người đàn ông có phần bạc nhược, thích ăn chơi và không còn giữ được sự tự chủ như hình tượng trước đây, tạo ra nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng.

Văn Mai Hương được cho là nhận khoảng 500 triệu đồng và trong Thỏ Ơi!!, cô đảm nhận vai Hải Lan, vợ của Ngọc Sơn (Quốc Anh). Nhân vật nữ CEO tưởng như chỉ dừng lại ở mô-típ “người vợ thành đạt nhưng hay ghen” lại được khai thác khác đi nhờ cách thể hiện của Văn Mai Hương. Hải Lan vẫn giữ vẻ ngoài sắc sảo, quyết liệt và có phần cuồng nhiệt trong cảm xúc, nhưng không bị đẩy thành hình ảnh một người phụ nữ chỉ biết hơn thua. Lối diễn tiết chế, duyên dáng nhưng đủ độ sâu giúp nhân vật có hành trình nội tâm rõ rệt, chuyển biến qua từng giai đoạn cảm xúc. Cũng nhờ vai diễn này, Văn Mai Hương trở thành một trong những gương mặt được nhắc tên nhiều nhất mùa phim Tết năm nay.

Mức cát-xê gây bàn luận theo chiều hướng ngược lại là Vĩnh Đam với khoảng 250–300 triệu đồng. Trong Thỏ Ơi!!, anh đảm nhận vai Thế Phong, người chồng bị gắn mác “trai hư”, vướng vào mối quan hệ tay ba với vợ Hải Linh (LyLy) và Nhật Hạ. Nhân vật này có nét phức tạp về tâm lý và hành vi, khiến Thế Phong trở thành một trong những tuyến vai trung tâm đẩy cao kịch tính cho câu chuyện.

Một số ý kiến cho rằng con số 250-300 triệu đồng khá thấp, nhưng cũng có quan điểm nhìn nhận Vĩnh Đam sinh năm 2004, vẫn là gương mặt mới và chưa có độ nhận diện so với dàn cast khác, nên mức cát-xê phần nào phản ánh vị thế hiện tại trong nghề.

Dù những con số kể trên đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, cần nhấn mạnh rằng đây vẫn chỉ là thông tin lan truyền từ các nguồn không chính thức. Tính đến thời điểm hiện tại, cả Trấn Thành lẫn dàn diễn viên Thỏ Ơi!! chưa từng lên tiếng xác nhận về mức cát-xê cụ thể của từng người.