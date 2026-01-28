Những ngày gần đây, Lê Huỳnh Bảo Ngọc - gương mặt quen thuộc với khán giả từ khi còn rất nhỏ bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội vì phong cách ăn mặc trong một đoạn clip nhảy múa được cô đăng tải. Một số ý kiến cho rằng trang phục của Bảo Ngọc “không còn kín đáo như trước”, “không phù hợp”, trong khi nhiều người khác lập tức lên tiếng bênh vực, cho rằng phản ứng ấy xuất phát từ việc công chúng chưa quen với hình ảnh trưởng thành của một sao nhí năm nào.

Bảo Ngọc, tên đầy đủ là Lê Huỳnh Bảo Ngọc, sinh năm 2008 tại Cần Thơ. Nhờ ngoại hình sáng, gương mặt đáng yêu cùng sự lanh lợi, cô được gia đình định hướng theo con đường nghệ thuật từ sớm. Bảo Ngọc từng tham gia chương trình Đồ Rê Mí, đoạt giải Á quân Gương Mặt Thân Quen Nhí năm 2015 và ghi dấu ấn rõ nét với vai diễn trong sitcom đình đám Gia Đình Là Số 1 (phần 2). Thời điểm đó, hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, lễ phép, trong trẻo đã để lại nhiều thiện cảm trong lòng khán giả.

Chính vì vậy, khi Bảo Ngọc bước sang tuổi 18 và xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động hơn, không ít người cảm thấy “chưa quen”. Dưới đoạn clip được chia sẻ, bên cạnh những lời khen về ngoại hình xinh xắn, vóc dáng cao ráo, cũng xuất hiện những bình luận như: “Nhớ hồi nhỏ che chắn kín đáo lắm mà”, “Mặc đồ chưa phù hợp”… Những nhận xét này nhanh chóng tạo ra luồng tranh luận trái chiều.

Bảo Ngọc bước sang tuổi 18 và xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động hơn, không ít người cảm thấy “chưa quen”

Đừng quên, Hoa khôi nhí ngày nào đã 18 tuổi!

Ở chiều ngược lại, rất nhiều ý kiến cho rằng sự soi xét ấy là không cần thiết. Nhiều người nhấn mạnh: Bảo Ngọc sinh năm 2008, hiện đã đủ 18 tuổi, độ tuổi hoàn toàn bình thường để thử nghiệm phong cách cá nhân. Trang phục trong clip được nhận xét là trẻ trung, hiện đại, không phản cảm hay vượt quá giới hạn. Một số bình luận thẳng thắn cho rằng: “Có lẽ vì đã quen nhìn Bảo Ngọc là cô bé trong phim nên nhiều người chưa kịp thích nghi với hình ảnh mới”, hay “Tuổi xuân đẹp nhất mà, thấy vẫn rất trong trẻo”.

Thực tế, câu chuyện này không mới trong showbiz Việt. Không ít sao nhí khi trưởng thành đều từng đối mặt với áp lực tương tự: công chúng khó chấp nhận sự thay đổi, đặc biệt là về ngoại hình và phong cách. Việc chuyển từ hình ảnh “em bé quốc dân” sang một thiếu nữ trưởng thành luôn là giai đoạn nhạy cảm, nơi mọi thay đổi đều dễ bị soi chiếu khắt khe hơn bình thường.

Bên cạnh nhan sắc và hoạt động nghệ thuật, Bảo Ngọc còn được nhiều người nhắc đến bởi thành tích học tập đáng nể. Trên trang cá nhân, cô và gia đình từng nhiều lần chia sẻ bảng điểm, thông tin học tập. Không ít lần, nữ diễn viên nhí được giáo viên nhận xét ngoan ngoãn, chăm chỉ, có ý thức tốt trong học tập. Bản thân Bảo Ngọc cũng từng hào hứng chia sẻ việc đạt điểm cao ở hầu hết các môn, thậm chí có môn đứng đầu lớp, và được mẹ thưởng bằng việc mua quần áo, sách vở cho học kỳ mới.

Được biết, Bảo Ngọc từng theo học tại hệ thống đào tạo liên cấp từ Tiểu học đến THPT với mức học phí cao. Dù sớm tiếp xúc với nghệ thuật, gia đình, đặc biệt là mẹ của Bảo Ngọc, luôn xác định học tập là mục tiêu ưu tiên. Mẹ của Bảo Ngọc từng chia sẻ rằng chị không để con tham gia hoạt động nghệ thuật quá dày, chỉ nhận phim hoặc công việc vào dịp hè để đảm bảo việc học và tuổi thơ của con không bị ảnh hưởng.

Mẹ cô cũng từng cho biết chỉ quản lý một trang Facebook cá nhân của con để làm việc với đối tác, còn lại Bảo Ngọc hạn chế sử dụng mạng xã hội, không dùng điện thoại thường xuyên. Cách nuôi dạy này được cho là nhằm giúp con gái lớn lên cân bằng, không bị cuốn theo hào quang quá sớm.

Nhìn từ câu chuyện hiện tại, có thể thấy tranh cãi quanh phong cách ăn mặc của Bảo Ngọc phản ánh một vấn đề quen thuộc: ranh giới mong manh giữa sự quan tâm và sự khắt khe của công chúng đối với người trẻ từng nổi tiếng từ nhỏ. Khi một cô gái 18 tuổi mặc trang phục phù hợp xu hướng, vui vẻ nhảy múa, liệu đó có thực sự là điều đáng bị chỉ trích hay chỉ đơn giản là sự trưởng thành tự nhiên mà khán giả cần thêm thời gian để chấp nhận?

Có lẽ, thay vì giữ mãi hình ảnh của một “cô bé ngày nào”, việc nhìn nhận Bảo Ngọc như một người trẻ đang lớn lên, học tập, phát triển và tự định hình phong cách cá nhân sẽ công bằng hơn không chỉ với riêng cô, mà với bất kỳ sao nhí nào từng bước sang ngưỡng cửa trưởng thành.