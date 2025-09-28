Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý, ngầm xác nhận có Táo quân 2026 .

Trong bức ảnh chụp cùng NSND Quốc Khánh, NSND Công Lý và NSƯT Quang Thắng, chị viết: "Táo xanh hay táo chín không quan trọng/ Quan trọng là cuối năm nay vẫn có Táo Quân/ Để xem, để khóc, để cười/ Để cùng sum họp với người mình thương".

Bức ảnh của Vân Dung nhận được nhiều chú ý của khán giả.

Bài viết của Vân Dung nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt yêu thích, bình luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự háo hức khi món ăn tinh thần dịp cuối năm tiếp tục lên sóng. Bên cạnh đó, không ít ý kiến mong đợi sự xuất hiện của NSND Công Lý - người vắng bóng nhiều năm nay do vấn đề về sức khỏe.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nghệ sĩ Vân Dung cho biết đây chỉ là hình ảnh hậu trường Táo Quân được chụp nhiều năm trước. Hiện các nghệ sĩ vẫn chưa có kế hoạch hay thông tin về việc tập luyện cho Táo Quân 2026.

"Việc năm nay có Táo Quân hay không vẫn là bí mật. Khi có thông tin chính xác, nhà sản xuất sẽ thông báo tới khán giả", nghệ sĩ nói thêm.

Trước đó khi trở lại Táo Quân 2025 với vai Táo Y tế, Vân Dung cho biết vẫn giữ cảm xúc vẹn nguyên, háo hức như ngày đầu.

"Suốt 22 năm qua, khen chê sau mỗi chương trình là điều chúng tôi luôn đón nhận. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là khán giả vẫn xem và còn yêu quý Táo Quân. Bởi khi còn góp ý, khen hay chê, nghĩa là người xem vẫn dành nhiều tình cảm cho chương trình", nghệ sĩ cho biết.

Táo Quân là chương trình được khán giả mong chờ mỗi dịp Tết.

Táo Quân được Hãng phim truyền hình Việt Nam (nay là Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam) sản xuất từ năm 2003. Chương trình ban đầu được xây dựng theo hướng là số đặc biệt phát vào cuối năm của Gặp nhau cuối tuần.

Từ năm 2006, toàn bộ thời lượng Gặp nhau cuối năm dành cho Táo Quân . Chương trình được đông đảo khán giả yêu thích và được coi là món ăn tinh thần truyền thống trong dịp Tết Nguyên Đán.

Sau hơn 20 năm phát sóng, Táo Quân không chỉ là chương trình truyền hình, mà đã trở thành ký ức gắn liền với khoảnh khắc đêm giao thừa của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Năm 2019, Đài Truyền hình Việt Nam và Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) thông báo ngừng sản xuất Táo Quân. Sau đó, trước sự mong đợi của khán giả, chương trình đã trở lại vào Tết 2025. Tuy nhiên, VTV không khẳng định sẽ duy trì sản xuất hằng năm, khiến mỗi dịp cuối năm, người hâm mộ lại tò mò chờ đợi thông tin về việc Táo Quân có lên sóng hay không.