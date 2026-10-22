Vân Dung bật khóc khi nói về con trai

Mới đây, buổi ra mắt phim điện ảnh Án Mạng Karaoke đã diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng cùng ê-kíp sản xuất. Bên cạnh những chia sẻ thú vị về dự án mới, sự kiện còn lắng đọng bởi khoảnh khắc nữ nghệ sĩ Vân Dung bật khóc khi nhắc đến người con trai là diễn viên trẻ Long Vũ.

Vân Dung xúc động khi nhắc đến con trai

Theo đó, Vân Dung sĩ chia sẻ rằng mỗi khi nhìn thấy mẹ xuất hiện trên màn ảnh qua các dự án như Quỷ Cẩu, Án Mạng Karaoke hay Quỷ Nhập Tràng, Long Vũ lại bày tỏ sự ngưỡng mộ và đam mê được tỏa sáng như mẹ. "Con trai tôi nhìn thấy tôi đóng phim Quỷ Cẩu, Án Mạng Karaoke hay Quỷ Nhập Tràng thì có nói một câu là: ‘Mẹ, con ước gì được như mẹ’. Thật ra con trai tôi cũng theo nghề, cháu tên là Long Vũ. Đấy là niềm đam mê của cháu từ ngày nhỏ, và nếu đến ngày hôm nay Long Vũ không phải lên miền núi đóng phim thì đáng nhẽ Long Vũ đã đến đây. Bạn rất, rất thích được một lần làm phim ở trong Nam và bạn rất thích đi đến các buổi premiere và gặp báo chí như thế này".

Trước niềm đam mê của Long Vũ, Vân Dung thường tâm sự rằng cứ đi rồi sẽ đến đích, cứ nỗ lực thì sẽ được khán giả yêu quý con. Nhắc đến ước mơ "được làm Táo Quân giống mẹ, được lên màn ảnh rộng giống mẹ, được đứng trước tất cả các nhà báo và tự tin để trả lời các câu hỏi giống mẹ" của con trai, Vân Dung không khỏi nghẹn ngào, rơi nước mắt vì xúc động.

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Con trai của Vân Dung - Long Vũ (sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) thực tế đã và đang từng bước chứng minh thực lực qua những cơ hội xuất hiện trên sóng giờ vàng VTV. Sau những lần bền bỉ casting, năm 2024, anh khiến khán giả "nhớ mặt gọi tên" qua vai thiếu gia Chải si tình trong bộ phim truyền hình gây sốt Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Trong năm 2026, vai diễn cậu học sinh Khánh trong Mùa Hè Năm Ấy của Long Vũ cũng gây ấn tượng bởi nét diễn tự nhiên của nam diễn viên.

Long Vũ trở lại sóng truyền hình trong năm 2026 với Mùa Hè Năm Ấy

Hai mẹ con Vân Dung thường chia sẻ chuyện làm nghề với nhau

Quay trở lại buổi họp báo, bên cạnh những chia sẻ về Long Vũ , Vân Dung chia sẻ những trải nghiệm "khó nói" trong quá trình quay Án Mạng Karaoke. Vốn quen thuộc với hình ảnh hài hước, đanh đá trên màn ảnh, nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân rất áp lực và ngượng ngùng khi lần đầu thực hiện cảnh quay tình cảm với đàn em Thanh Sơn. Dù đã ngoài 50 tuổi, cô vẫn vô cùng "run rẩy, lúng túng" trên bối cảnh và thậm chí không dám xem lại những trích đoạn lan truyền trên mạng xã hội.

Vân Dung tại buổi công chiếu phim

Về Án Mạng Karaoke, đây là tác phẩm điện ảnh kết hợp giữa chất liệu trinh thám và hài đen. Phim xoay quanh một chuyến đi "chữa lành" tại vùng núi cách biệt, nơi tiếng hát tra tấn của bà Thủy (Vân Dung) vô tình châm ngòi cho một vụ án mạng mà chính bà là nạn nhân. Sau đó là quá trình phá án của thám tử Tâm do Thiên Ân thủ vai, với nhiều diễn biến và plot twist bất ngờ. Bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như NSƯT Đại Nghĩa, Thanh Sơn, Quỳnh Lý, Tại Lâm, Tiểu Bảo Quốc...