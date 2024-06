Vân Đồn – "tọa độ vàng" hấp dẫn khách du lịch hè 2024

Hạ tầng giao thông phát triển cùng hệ sinh thái nguyên sinh đa dạng, Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long đang trở thành "tọa độ vàng" hấp dẫn du khách trong và ngoài nước với các tour, tuyến mới được đưa vào khai thác khám phá Rừng – Vịnh – Đảo giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới.Bùng nổ lượng khách du lịch đến Vân Đồn

Quảng Ninh là tỉnh có tốc độ phát triển du lịch top đầu cả nước. Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 17 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt 3 triệu, tổng thu từ du lịch đạt trên 39.000 tỷ đồng.

Theo số liệu của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, 4 tháng đầu năm 2024 Quảng Ninh đã đón 7 triệu lượt khách trong đó khách quốc tế đạt 1,5 triệu, tăng 19% so với cùng kỳ 2023 và vượt 25% so với kế hoạch. Tổng thu du lịch ước đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ 2023.

Cảng tàu du lịch quốc tế Ao Tiên luôn đông nghẹt khách du lịch trong mùa hè.

Cũng theo số liệu thống kê, năm 2023, lượng khách du lịch đến Vân Đồn đạt 1,3 triệu lượt, bằng hơn một nửa lượng khách đến vịnh Hạ Long (2,46 triệu lượt). Riêng kỳ nghỉ Lễ 30/4 – 1/5 vừa qua Vân Đồn đón gần 80.000 lượt khách, tăng hơn 40% so với cùng kỳ 2023.



Nhờ lợi thế về hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cao tốc Hà Nội – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, Bến cảng quốc tế Ao Tiên,… cùng nhiều khách sạn, resort 4-5* đã và đang đi vào vận hành, Vân Đồn đang vươn mình mạnh mẽ trở thành tọa độ du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Khai trương nhiều tour, tuyến mới trên vịnh Bái Tử Long

Để tăng sức hút cho du dịch Vân Đồn và gia tăng trải nghiệm cho du khách, bắt đầu từ mùa hè này tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp các doanh nghiệp du lịch khai trương nhiều tour, tuyến mới hấp dẫn xuất phát từ Bến cảng quốc tế Ao Tiên đi tham quan, khám phá hệ sinh thái Rừng – Vịnh – Đảo kỳ thú trên vịnh Bái Tử Long như Ao Tiên – Bản Sen, Ao Tiên – Đảo Minh Châu, Công viên Hòn Xếp,…

Khám phá hệ sinh thái Rừng – Vịnh – Đảo là lựa chọn yêu thích của du khách khi đến Vân Đồn.





Những du khách ham mê khám phá có thể tham gia tour tham quan Vườn quốc gia Bái Tử Long với những cánh rừng nguyên sinh hàng nghìn năm tuổi, thám hiểm hang động đá vôi kỳ bí nơi lưu giữ những dấu tích của người tiền sử, hay trải nghiệm văn hoá bản làng của người Dao đỏ, Tày, Sán Dìu đang sinh sống trên các đảo Ba Mùn, Đông Ma, Trà Ngọ Lớn,…

Ban đêm, du khách có thể tận hưởng những khoảnh khắc bồng bềnh trên các du thuyền 5* được ví như các "khách sạn nổi" trên biển, thưởng ngoạn vẻ đẹp lung linh huyền ảo của vịnh Bái Tử Long cùng những bữa tiệc sang trọng được chuẩn bị công phu bởi các đầu bếp nổi tiếng.

Trải nghiệm ngủ đêm trên các "khách sạn nổi" 5* giữa kỳ quan Vịnh Bái Tử Long

Theo đại diện Công ty du lịch Crystal Holidays - đơn vị cung cấp dịch vụ Land tour lớn tại Vân Đồn cho biết: "Các tour du lịch mới khám phá vịnh Bái Tử Long bằng tàu và du thuyền luôn đông kín khách từ đầu hè. Nhiều du khách đã phải lên kế hoạch book tour từ sớm để không bị bỏ lỡ kỳ nghỉ trong mùa hè này". Đơn vị này cũng cho biết du khách đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và sự hiếu khách của các khách sạn, khu du lịch trong vùng, và đặc biệt là về các món ẩm thực mê ly từ vựa hải sản Vân Đồn ngon nức tiếng.



Kích hoạt thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Sự bùng nổ về cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch cùng với lượng khách du lịch không ngừng gia tăng trong thời gian qua đã tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Vân Đồn.

Nhiều chủ đầu tư phát triển bất động sản cùng các đơn vị kinh doanh bất động sản và dịch vụ du lịch đã đổ về Vân Đồn với hàng loạt dự án khách sạn, resort nghỉ dưỡng cao cấp quy mô tầm cỡ, trong đó có thể điểm mặt các thương hiệu lớn như Sun Group, CEO Group, Everland Group, Mai Quyền, Phương Đông,…

Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sở hữu view nhìn ôm trọn vịnh Bái Tử Long sẽ được đưa vào khai thác từ quý 3/2025.

Nằm cách Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 7 km, cách Bến cảng Ao Tiên 5 phút đi bộ, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là Tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí quy mô hơn 2000 phòng khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng được đầu tư đồng bộ, hiện đại với đầy đủ các dịch vụ, tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế khi đến với Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long.



Dự kiến đưa vào vận hành một phần từ quý III/2025 và vận hành toàn bộ dự án vào cuối năm 2026, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng về du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và là cú "hích" tạo sức bật cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Vân Đồn./.