Valentine nghe bác sĩ y học giới tính kể chuyện nghề: Nhiều ca dở khóc dở cười ''...tụi em bị vậy là… hỏng luôn rồi hả?''

Valentine, khi mạng xã hội ngập tràn hoa hồng và những lời yêu ngọt ngào, thì ở một góc phòng khám, bác sĩ chuyên giới tính lại bước vào ''mùa cao điểm'' của những cuộc gọi thầm kín. Đó là những cặp đôi trẻ hoang mang vì ''trót quá đà'', những người vợ chồng lâu năm bỗng xung đột vì chuyện chăn gối, hay những cô gái, chàng trai lần đầu trải nghiệm nhưng kết thúc bằng lo lắng, ám ảnh. Phía sau ánh nến và viên sô cô la ngọt ngào, không phải ai cũng có một đêm trọn vẹn.

Dưới đây là những tâm sự rất thật từ BS Phạm Minh Ngọc (Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) đã lắng nghe họ suốt nhiều mùa Valentine.

BS Phạm Minh Ngọc đang tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

.P.V: Là bác sĩ trong lĩnh vực y học giới tính, thường xuyên tiếp nhận và chứng kiến các vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục, chuyện thầm kín hôn nhân gia đình. Vậy có mùa Valentine nào khiến bác sĩ nhớ mãi và có thể kể lại một câu chuyện Valentine đặc biệt nhất từng gặp?

- BS Phạm Minh Ngọc: Với các bác sĩ hoạt động trong lĩnh vực y học giới tính như chúng tôi, Valentine không chỉ là ngày lễ tình yêu mà còn là thời điểm ghi nhận nhiều câu chuyện đặc biệt liên quan đến đời sống hôn nhân và sức khỏe tình dục của các cặp đôi. Trong số đó, có những mùa Valentine để lại ấn tượng sâu sắc, không phải vì sự lãng mạn hào nhoáng, mà bởi ý nghĩa nhân văn phía sau.

Một mùa Valentine khiến tôi nhớ mãi là trường hợp của một cặp vợ chồng trung niên cùng đến khám trước ngày 14/2. Người vợ là người chủ động đặt lịch, trong khi người chồng tỏ ra khá dè dặt và ít nói. Qua trao đổi, cả hai chia sẻ rằng họ đã chung sống nhiều năm nhưng dần né tránh chuyện chăn gối do người chồng gặp vấn đề về chức năng sinh lý. Vì tâm lý mặc cảm và sợ làm bạn đời thất vọng, anh chọn cách im lặng, còn người vợ thì âm thầm chịu đựng.

Theo lời người vợ, Valentine năm đó là dịp chị mong muốn cả hai có thể “bắt đầu lại”, không phải bằng hoa hay quà đắt tiền, mà bằng việc cùng nhau đối diện với vấn đề vốn được xem là thầm kín. Quyết định đến gặp bác sĩ chuyên khoa chính là món quà Valentine đặc biệt mà chị dành cho chồng, đồng thời cũng là cho chính cuộc hôn nhân của mình.

Sau quá trình tư vấn và điều trị, điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là sự cải thiện về mặt sức khỏe sinh lý, mà còn là sự thay đổi trong cách hai vợ chồng giao tiếp và chia sẻ với nhau. Khi quay lại tái khám, họ cho biết Valentine năm đó tuy không có nhiều sự chuẩn bị về quà tặng cũng như những buổi hẹn hò lãng mạn như những năm trước, nhưng lại là mùa Valentine ấm áp và trọn vẹn nhất mà cả hai từ lâu đã chưa được đón cùng nhau kể từ khi kết hôn.

Từ góc độ người làm nghề, câu chuyện này cho thấy Valentine không đơn thuần là ngày tôn vinh cảm xúc lãng mạn, mà còn là thời điểm để các cặp đôi nhìn lại, lắng nghe và chủ động chăm sóc sức khỏe tình dục, một phần quan trọng nhưng thường bị bỏ quên trong đời sống hôn nhân. Với bác sĩ, đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của ngày lễ tình yêu.

. Ngoài câu chuyện trên, liệu có trường hợp nào bệnh nhân đến khám và điều trị dịp Valentine khiến bác sĩ vừa thương vừa buồn cười không?

- Valentine là dịp để các cặp đôi dành thời gian cho những buổi hẹn hò lãng mạn bên nhau. Tuy nhiên không phải thực tế lúc nào cũng là màu hồng, cũng vẫn có các cặp đôi lâm phải những tình trạng dở khóc dở cười mà bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu vừa buồn cười vừa thương.

Tôi vẫn còn nhớ vào dịp Valentine năm ngoái, trung tâm tiếp nhận một cặp đôi còn rất trẻ, mới ngoài 20 tuổi. 2 em bước vào mà mặt đỏ hơn cả hoa hồng ngoài tiệm. Cô gái gần như không dám nhìn lên, còn chàng trai thì cứ ho khan liên tục, rõ ràng đang rất căng thẳng.

Cậu nói nhỏ với tôi, giọng vừa hoảng vừa thật thà:

“Bác sĩ ơi… tụi em tính để Valentine là lần đầu tiên.

Nhưng mà… nó không giống như trên phim”.

Hóa ra hai em đã chuẩn bị “rất công phu”: Nến, hoa, nhạc, khách sạn. Vấn đề là khi vào cuộc, chàng trai căng thẳng đến mức không thể cương đủ, còn cô gái thì đau, co cứng vì lo lắng. Cả hai hoảng loạn, nhìn nhau rồi khóc.

Ảnh minh họa: Internet

Cậu lắp bắp hỏi một câu khiến tôi vừa thương vừa buồn cười:

“Bác sĩ ơi, tụi em bị vậy là… hỏng luôn rồi hả?”

Cái “buồn cười” không nằm ở họ, mà nằm ở những kỳ vọng rất ngây thơ nhưng rất nặng nề mà Valentine vô tình đặt lên vai người trẻ:

- Phải hoàn hảo

- Phải thành công ngay lần đầu

- Phải giống phim, giống mạng xã hội

- Chỉ cần “trật nhịp” một chút là nghĩ mình có vấn đề.

Tôi phải mất gần một tiếng chỉ để giải thích rằng cơ thể con người không phải công tắc bật - tắt và lần đầu không phải là bài kiểm tra năng lực. Khi ra về, 2 em vẫn ngượng nhưng đã nắm tay nhau chặt hơn.

Một tuần sau, cậu con trai nhắn tin cho tôi:

“Bác sĩ ơi, tụi em ổn rồi. Dù không phải Valentine nhưng tụi em thấy nhẹ người hơn khi ở bên nhau”.

Valentine ở Trung tâm Y học Giới tính đôi lúc sẽ có những câu chuyện lứa đôi trục trặc ‘dở khóc dở cười’, nhưng phía sau đó thường là:

- Sự thiếu kiến thức.

- Áp lực phải chứng minh bản thân.

- Và một nỗi sợ rất con người: Sợ mình không đủ tốt cho người mình yêu.

.Từ những câu chuyện trong thực tế, bác sĩ có muốn nhắn gửi điều gì đến các cặp đôi trong ngày Valentine?

- Nếu được nhắn gửi đến các cặp đôi trong ngày Valentine một điều, thật ngắn thôi, tôi muốn nói thế này:

Ảnh minh họa: Internet

Valentine không phải là ngày để chứng minh mình giỏi đến đâu mà là ngày để xem mình có thấu hiểu nhau đến mức nào.

Từ rất nhiều câu chuyện đã đi qua phòng khám, tôi rút ra vài điều muốn gửi đến các bạn:

Thứ nhất, đừng dùng tình dục như một bài kiểm tra tình yêu: Một buổi tối “không trọn vẹn” không nói gì về mức độ yêu nhau cả. Cơ thể có nhịp riêng và đôi khi nó chỉ cần được lắng nghe, không cần bị thúc ép.

Thứ hai, nói chuyện với nhau quan trọng hơn làm đúng “kịch bản Valentine”: Hoa, quà, nến, phòng đẹp… đôi khi chưa phải là yếu tố tiên quyết. Nếu thiếu sự an toàn để nói ra: “Em lo”, “Anh sợ”, “Hôm nay mình chậm lại được không?” thì rất dễ rơi vào tình trạng yêu nhau mà vẫn cô đơn.

Thứ ba, vấn đề tình dục không phải là điều xấu hổ: Đau, không ham muốn, không cương, không đạt khoái cảm… không phải là “hỏng”, mà là dấu hiệu cơ thể đang cần được chăm sóc đúng cách. Trì hoãn vì ngại chỉ làm khoảng cách dài hơn.

Cuối cùng, Valentine không cứu được mối quan hệ nhưng có thể soi rõ tình trạng của bạn và người ấy. Nếu hôm đó ấm áp, hãy trân trọng. Nếu hôm đó lúng túng, im lặng hay thất vọng, đừng hoảng. Đó có thể là lời nhắc dịu dàng rằng hai người cần hiểu nhau hơn, chứ không phải rời xa nhau.

Nếu phải kết lại bằng một câu tôi hay nói với bệnh nhân: “Tình dục tốt không bắt đầu từ cơ thể hoàn hảo mà từ cảm giác: Bên người này, mình được an toàn. Chúc các bạn một Valentine không cần hoàn hảo, chỉ cần thật lòng!”.

. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian chia sẻ!