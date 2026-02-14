Valentine "đông người" của cô vợ CEO: Lễ tình nhân khi phụ nữ bước vào hôn nhân chỉ cần thế này!

Có những cặp đôi yêu nhau bằng những bó hoa lớn, những bữa tối lung linh ánh nến. Nhưng cũng có những tình yêu được nuôi dưỡng bằng bữa cơm không gian của gia đình, bằng tiếng trẻ con cười, bằng một câu nói tưởng chừng rất nhỏ: "Em nghỉ đi, để anh làm cho".

Trần Thương (37 tuổi, CEO) và Tiến Đạt (36 tuổi, design) đã cùng nhau đi qua hơn mười mùa Valentine. Họ không có câu chuyện tình sét đánh, cũng không xây dựng tình yêu bằng những điều quá phô trương. Thứ khiến mối quan hệ này bền bỉ lại là những điều rất đời thường, đủ nhẹ để đi cùng năm tháng, nhưng đủ sâu để khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy hạnh phúc lây.

Tình yêu bắt đầu từ sự vừa vặn

Nhắc về hành trình bên nhau, Trần Thương chia sẻ: "Mình và anh Đạt đã cùng nhau đi qua hơn chục mùa Valentine rồi. Tụi mình không phải kiểu yêu sét đánh. Gặp nhau trong công việc, nói chuyện hợp, cách sống hợp rồi cứ thế ở lại bên nhau lúc nào không hay".

Trong ký ức của Thương, chồng cô là người đàn ông khá trầm tính. Còn cô lại là người sống thiên về cảm xúc. Hai cá tính tưởng chừng đối lập nhưng lại tạo nên sự cân bằng rất đặc biệt.

"Mình nóng, anh lạnh. Mình cảm xúc, anh lý trí. Hai người tưởng trái ngược nhưng lại cân bằng cho nhau".

Cô thừa nhận điều khiến cô gắn bó với chồng không phải là những lời nói ngọt ngào, mà là cảm giác được bảo vệ một cách lặng lẽ.

"Điều mình trân trọng nhất là sự điềm tĩnh và trách nhiệm của anh, cảm giác luôn có một người đứng phía sau rất vững vàng".

Với Thương, khi trưởng thành, tình yêu không còn là thứ khiến trái tim đập nhanh, mà là thứ khiến người ta cảm thấy an tâm khi nghĩ về tương lai.

Khi Valentine không còn là ngày của riêng hai người

Sau khi lập gia đình và có con, Valentine với Thương và Đạt cũng thay đổi theo một cách rất tự nhiên. Không còn những buổi hẹn hò cầu kỳ hay những món quà hào nhoáng nhưng tình yêu lại dày thêm theo năm tháng.

"Có con rồi Valentine không còn kiểu bồng bột hay hoa hồng rực rỡ nữa. Nhưng mình thấy nó sâu hơn. Một cái ôm khi cả hai đều mệt, một câu 'Em nghỉ đi, để anh làm cho' với mình còn lãng mạn hơn bất cứ món quà nào".

Thương kể chồng mình không phải người giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói hay những màn tạo bất ngờ. Nhưng anh lại mang đến cho cô một cảm giác mà theo cô, đó là thứ quý giá nhất trong hôn nhân. Cô khẳng định "ở giai đoạn này, sự yên tâm chính là tình yêu".

Theo Thương, khi bước vào hôn nhân, Valentine không còn chỉ dành riêng cho hai người. Nó trở thành ngày mà tình yêu lan rộng ra cả gia đình, con cái và những trách nhiệm mà hai người cùng san sẻ. Đôi khi 1 bữa tiệc nhỏ tại gia cùng vài cặp đôi bạn bè khác cũng là cách đón lễ Tình nhân ngọt ngào, để tình yêu được lan tỏa cùng nhau.

Valentine đông người với nhiều cặp đôi hạnh phúc, tại sao không?

Lãng mạn của người trưởng thành là những điều rất bình thường

Valentine năm nay đến sát Tết âm lịch, guồng quay công việc và gia đình khiến mọi thứ trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Nhưng Thương vẫn giữ cho mình một thói quen nhỏ, như một cách gìn giữ cảm xúc yêu đương sau nhiều năm kết hôn.

Bữa tiệc không cầu kỳ, chỉ là một bàn ăn ấm cúng, vài món ăn do cô tự tay chuẩn bị và một bình hoa nhỏ. Nhưng với Thương "Không gian riêng không nhất thiết phải đi đâu xa, chỉ cần trong căn nhà của mình, có đủ sự hiện diện của người mình yêu, là đủ".

Nhiều người từng hỏi vì sao cô luôn là người chủ động chuẩn bị mọi thứ trong những dịp đặc biệt. "Có phải vì anh thích vậy không hay đây là cách giữ chồng? - Không, đơn giản là vì mình thích vậy".

Thương là cô nàng khá duy mỹ, thích cắm hoa, làm đẹp, nấu nướng, vẽ tranh

Cô không xem việc chăm sóc gia đình là sự hy sinh. Ngược lại, đó là cách cô thể hiện tình yêu của mình.

Trong hơn mười mùa Valentine, có một kỷ niệm mà cô vẫn nhớ rõ. Đó là năm cô nghĩ chồng mình đã quên ngày đặc biệt này.

"Một năm Valentine, mình háo hức đi ra đi vào không biết đi đâu vào ngày đó, còn anh thì tỉnh bơ như không. Mình giận dỗi nghĩ chắc năm nay 'toang' rồi".

Nhưng đến tối, anh bất ngờ chở cô đi ăn mà không báo trước. Khi tới nơi, cô mới biết anh đã âm thầm đặt sẵn một góc bàn tại quán ăn cô yêu thích.

Cô vợ đảm tự tay làm rất nhiều bữa tiệc trong mỗi dịp lễ

"Hóa ra yêu một người trầm tính là vậy. Họ không thể hiện trước để mình kỳ vọng nhưng họ luôn làm xong rồi mới nói".

Thương nói bữa tối hôm đó rất đơn giản nhưng lại là một trong những ký ức khiến cô nhớ mãi bởi họ được ngồi cạnh nhau, nói chuyện về những kế hoạch tương lai, về gia đình, về những điều rất bình thường nhưng cực kì đáng yêu.

Sau hơn một thập kỷ bên nhau, Valentine của Trần Thương và Tiến Đạt không còn là ngày để chứng minh tình yêu bằng những điều rực rỡ. Nó trở thành một cột mốc nhỏ để họ nhắc lại rằng, giữa vô vàn bận rộn của cuộc sống, họ vẫn đang chọn đi cùng nhau.

Và có lẽ, tình yêu khi trưởng thành không phải là thứ khiến người ta choáng ngợp vì những khoảnh khắc lớn lao. Nó là cảm giác bình yên khi biết rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, vẫn luôn có một người ở cạnh.