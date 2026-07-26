Vai trò mới của Hoa hậu Thanh Thuỷ

Ngày 25.07, buổi Casting Call The Prime của Do Long Bridal diễn ra tại White Palace Hoàng Văn Thụ (TP.HCM), thu hút hơn 200 người mẫu chuyên nghiệp cùng nhiều gương mặt mới đầy tiềm năng. Tâm điểm của sự kiện là màn xuất hiện của Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân, lần đầu cùng ngồi vào hàng ghế giám khảo một buổi tuyển chọn người mẫu.

Sau hơn một năm đăng quang Miss International, Thanh Thủy trở lại với phong thái đằm thắm và nhan sắc ngày càng chín, đủ sức giữ trọn sự chú ý ngay khi bước vào khu vực casting. Ngồi cạnh Khánh Vân, hai nàng hậu tạo nên bộ đôi giám khảo vừa dày kinh nghiệm sàn diễn, vừa có sức nặng về nhan sắc, khiến không khí buổi tuyển chọn thêm phần "nóng".

Đồng hành cùng NTK Đỗ Long trong hội đồng giám khảo, ngoài Khánh Vân và Thanh Thủy còn có Fashion Show Director Anh Dương, Makeup Artist Quân Nguyễn và Hair Stylist Lê Ngọc Sơn. Sáu giám khảo mang đến những góc nhìn chuyên môn khác nhau về kỹ thuật trình diễn, thần thái, hình thể và tiềm năng phát triển của từng thí sinh.

Trong gần 10 giờ tuyển chọn liên tục, các thí sinh lần lượt trải qua những phần đánh giá gắt gao về hình thể, kỹ thuật catwalk, thần thái, khả năng biểu cảm và xử lý trang phục trên sàn. Đỗ Long giữ nguyên tiêu chí nghiêm ngặt cho show của mình: thí sinh nữ cao từ 1,70 m, thí sinh nam từ 1,80 m, hình thể cân đối, gương mặt sáng và phong thái high fashion. Không dừng ở một vòng catwalk cơ bản, nhiều người mẫu còn phải thực hiện thêm các thử thách riêng để kiểm tra khả năng thích nghi và truyền tải đúng tinh thần của một show diễn thời trang cưới.

Điểm nhấn được chú ý nhất là việc hai nàng hậu không chỉ ngồi chấm mà trực tiếp bước xuống sàn casting để hướng dẫn thí sinh. Khánh Vân nhiều lần đến tận nơi chỉnh dáng đứng, cách đặt chân, kiểm soát bàn tay và xử lý biểu cảm, đưa ra những góp ý cụ thể để thí sinh hoàn thiện phần trình diễn ngay tại chỗ. Thanh Thủy cũng đích thân thị phạm những bước catwalk chuẩn xác, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giữ thần thái và sự tự tin khi bước trên sàn.

Bên cạnh đó, nhiều thí sinh được thử sức với phần trình diễn cùng tùng váy cưới, thử thách đòi hỏi người mẫu kiểm soát tốt chuyển động và làm chủ những thiết kế có cấu trúc lớn, yếu tố quan trọng với một bridal show.