Vai diễn của NSƯT Kiều Anh bị chê lố, khán giả không xem nổi 5 phút

Sau bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình , NSƯT Kiều Anh trở lại với vai diễn mới trong Gia đình trái dấu . Ở dự án này, cô vào vai bà Ánh - người phụ nữ tuổi trung niên - hồn nhiên và lạc quan quá mức, được chồng con cưng chiều như công chúa.

Ngay sau tập đầu, cách hành xử của nhân vật bà Ánh trở thành đề tài tranh luận gay gắt trên mạng xã hội.

Cụ thể là tình huống bà Ánh khóc lóc ầm ĩ, gọi điện yêu cầu tất cả thành viên trong gia đình phải có mặt ngay lập tức. Không hiểu xảy ra chuyện gì, các con bà Ánh bỏ buổi học giữa chừng, gác lại công việc để về theo yêu cầu khẩn thiết của mẹ. Chồng bà Ánh cắt ngang cuộc họp quan trọng vì tưởng vợ gặp chuyện.

Khi biết chuyện quan trọng mà bà Ánh nhắc tới chỉ là thú cưng mới qua đời, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) tức ra mặt. Tuy nhiên, trước sự ngao ngán và những lời trách móc của chồng con, bà Ánh giận ngược, quy kết họ là “đồ lạnh lùng” hay “không yêu thương mình nữa”.

Sau nhiều vai diễn có chiều sâu, NSƯT Kiều Anh gây tranh cãi với nhân vật bà Ánh trong phim Gia đình trái dấu.

Ở diễn biến khác, khi tình cờ phát hiện vết son trên áo chồng, bà Ánh vội kết luận đối phương ngoại tình, khóc lu loa rồi kéo bạn thân đi đánh ghen.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả tỏ ra khó chịu về cách xây dựng nhân vật bà Ánh. Số đông cho rằng sự vô tư, hồn nhiên của bà Ánh vượt quá giới hạn của hài hước, thành lố bịch và phản cảm.

“Tôi thấy mệt thay cho ông chồng trong phim”, “Xem phim giải trí mà không quá 5 phút phải tắt tivi vì bà Ánh”, “Kịch bản thách thức sự kiên nhẫn của khán giả thì phải”, “Bà Ánh có thể vô tư, hồn nhiên nhưng không đến mức phải làm lố như vậy chứ nhỉ. Dù sao cũng 45 tuổi, các con trưởng thành hết rồi”, “Hết chịu nổi với nhân vật Lam trong Gió ngang khoảng trời xanh thì lại gặp phiên bản bà Ánh lố hơn cả lố nữa”, “Nhiều tình tiết vô lý quá, không thực tế nên khó có sự đồng cảm với nhân vật”… là một số bình luận chê bai nhân vật bà Ánh.

Không nhiều nhưng vẫn có những khán giả thấy được sự hài hước ở bà Ánh, cho rằng đây là nhân vật khiến mạch phim nhẹ nhàng hơn trong bối cảnh sáp nhập, sắp xếp cán bộ căng thẳng.

NSƯT Kiều Anh thừa nhận mình diễn nhân vật bà Ánh hơi “lố” khoảng 8-10 tập đầu, có thể sẽ khiến khán giả ghét. Thậm chí, cô nói "đã chuẩn bị đất để khán giả ném đá xây nhà" bởi lẽ thấy tính tình của bà Ánh "hơi quá". 45 tuổi sao vẫn nhõng nhẽo thế?

"Dù vậy kịch bản dám viết thì chúng tôi dám diễn", cô chia sẻ.

Theo Kiều Anh, khi xem phim sẽ có người phản đối, người đồng cảm vì thực tế trong cuộc sống vẫn có những người phụ nữ được yêu chiều nên họ cứ trẻ con như thế. Tuy nhiên, về sau khi nội tâm của nhân vật dần được hé lộ, nữ diễn viên tin khán giả sẽ hiểu và cảm thông hơn.

“Bà Ánh là người phụ nữ được cả nhà yêu chiều, công chúa của gia đình. Đây là giấc mơ của Kiều Anh từ bé, luôn được chồng yêu thương vô điều kiện. Trong phim, tôi có hai người con đáng yêu. Khi đọc kịch bản, tôi thấy vai bà Ánh hơi khó vì là hình tượng, mẫu nhân vật khá mới, đem đến nhiều cảm xúc cũng lo lắng cho nhân vật”, NSƯT Kiều Anh chia sẻ thêm về vai diễn.