Tình trạng hiện tại của Ninh Dương Lan Ngọc

Vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim mới. Diện áo dài thanh lịch, nữ diễn viên ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ, nụ cười tươi quen thuộc và thần thái đầy năng lượng - đúng chuẩn "ngọc nữ màn ảnh Việt" mỗi lần tái xuất.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả quan tâm hơn cả lại nằm ở những khoảnh khắc hậu trường khi Lan Ngọc di chuyển. Trong đoạn clip được netizen chia sẻ, nữ diễn viên vẫn chủ động bước đi nhưng thi thoảng cần người dìu nhẹ. Ở một số khung hình, Lan Ngọc lộ rõ dáng đi hơi khập khiễng - dấu hiệu cho thấy chấn thương chân của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Dù vậy, Lan Ngọc vẫn giữ thần thái tươi tắn xuyên suốt sự kiện, liên tục giao lưu, chào hỏi và nở nụ cười rạng rỡ với truyền thông lẫn người hâm mộ. Nhiều khán giả dành lời khen cho tinh thần làm việc đáng nể của nữ diễn viên.

Ninh Dương Lan Ngọc cần người dìu khi đi sự kiện

Nữ diễn viên vẫn khoe sắc rạng rỡ, năng lượng tràn trề mỗi khi xuất hiện

Đây không phải lần đầu khán giả lo lắng khi chứng kiến những bước đi tập tễnh của Lan Ngọc. Tại một sự kiện ở TP.HCM hồi tháng 10, Lan Ngọc xuất hiện với thần thái tươi tắn, thân thiện giao lưu với người hâm mộ. Nhưng gây lo lắng là khoảnh khắc cô phải nhờ người dìu đi từng bước vì chấn thương ở chân. Cô vẫn cố gắng đứng vững trên thảm đỏ, hoàn thành buổi chụp hình, nhưng dáng đi của Lan Ngọc đã nói lên tất cả.

Được biết, trong quá trình ghi hình cho chặng đầu của Running Man Vietnam mùa 3, Lan Ngọc không may gặp chấn thương ở chân, buộc phải ngồi xe lăn rời phim trường. Chia sẻ về tình trạng khi đó, nữ diễn viên cho biết cô chỉ bị chấn thương nhẹ, đã đi khám và kết quả khả quan. Lan Ngọc cho biết thêm mình chỉ cần nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh một thời gian ngắn và sức khỏe vẫn ổn định.

Thời điểm gặp chấn thương, Lan Ngọc cũng đang tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Dù cố gắng xuất hiện và ghi hình cùng ekip, nhưng vì tình trạng sức khỏe không cho phép vận động cường độ cao, cô buộc phải tạm dừng và chia tay chương trình sớm hơn dự kiến. Quyết định này khiến khán giả tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự chuyên nghiệp và ý thức bảo vệ sức khỏe của nữ diễn viên để có thể tiếp tục theo đuổi lịch trình dài hơi phía trước.

Lan Ngọc gặp chấn thương chân trong quá trình ghi hình cho chương trình Running Man Vietnam

Cuối tháng 10, phía ekip từng chia sẻ về tình trạng của Lan Ngọc: "Hiện tại chân Lan Ngọc đã ổn, mang giày thể thao vẫn có thể di chuyển và hoạt động bình thường. Hôm trước Lan Ngọc đi lại khó khăn là do mang giày cao gót".

Phía Lan Ngọc cho biết dù chưa chạy một cách bình thường như trước nhưng chấn thương chân đã khôi phục khá nhiều. Lịch trình ghi hình Running Man Vietnam của nữ diễn viên vẫn diễn ra bình thường. "Phía công ty cũng luôn sắp xếp công việc hợp lý để Lan Ngọc có thể nghỉ ngơi, giữ sức khỏe", đại diện Lan Ngọc chia sẻ thêm.

Thời gian gần đây, Lan Ngọc xuất hiện ngày càng đều đặn hơn và cho thấy sự trở lại tích cực. Qua các tập Running Man Vietnam đã phát sóng, nữ diễn viên vẫn tham gia đầy đủ các thử thách, vận động mạnh và giữ tinh thần hết mình vì cuộc chơi. Khán giả theo dõi chương trình dễ dàng nhận ra phong độ vui nhộn quen thuộc của cô đã dần trở lại. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng Lan Ngọc sẽ sớm hồi phục hoàn toàn để cô có thể tiếp tục bung hết năng lượng trong các dự án phim ảnh và gameshow sắp tới.