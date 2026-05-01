V (BTS) có liên quan đến 1 nữ diễn viên đang mang thai?

Mới đây, nữ diễn viên Nam Bo Ra đã xuất hiện trên chương trình The Returns of Superman và chia sẻ câu chuyện mang thai 8 tháng. Đặc biệt, cô khiến khán giả ngỡ ngàng khi tiết lộ nam thần V (BTS) đóng vai trò quan trọng trong thai kỳ của cô.

Nữ diễn viên dự kiến sinh con vào tháng 6, còn cho khán giả xem ảnh siêu âm của em bé. Khi MC Kim Jong Min nhận xét rằng em bé đã có những nét đặc trưng riêng, Nam Bo Ra cho rằng đó là do thừa hưởng từ V (BTS). Không để khán giả hiểu lầm lâu, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời giải thích rằng cô đã xem rất nhiều ảnh của V trong thời gian mang thai, theo quan niệm mẹ càng nhìn ai thì bé càng giống người đó.

Kim Jong Min đùa đáp lại "Giờ thì mọi người đã thấy tôi rồi, vậy là ổn rồi chứ?" , khiến cả khán phòng bật cười. Có thể thấy rằng Nam Bo Ra rất yêu mến V (BTS) và mong muốn con mình sẽ có vẻ ngoài đẹp đẽ như nam thần Kpop nổi tiếng.

Nam Bo Ra sinh năm 1989, nổi tiếng qua loạt phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Sunny, My Brilliant Revenge.. . Cô còn được biết đến với câu chuyện gia đình có một không hai. Cụ thể bố mẹ cô sinh đến 13 người con, Nam Bo Ra là chị cả. Từ nhỏ, nữ diễn viên đã phải đỡ đần bố mẹ trông các em. Cô còn chịu thiệt thòi không được đi học mẫu giáo, học thêm vì tình hình tài chính gia đình quá khó khăn. Nam Bo Ra đã trở thành diễn viên từ khi mới 15 tuổi, cô dùng số tiền thù lao kiếm được để phụ giúp bố mẹ, trả học phí cho các em.

Vào ngày 10/5/2025, nữ diễn viên đã tổ chức hôn lễ với chồng ngoài ngành giải trí ở Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ có sự tham dự của gia đình và những người bạn thân thiết. Chú rể bằng tuổi Nam Bo Ra, đã chiếm được trái tim mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời khi cùng làm tình nguyện ở nhà thờ. Sau hơn 2 năm hẹn hò, cặp đôi đã quyết định đi đến hôn nhân.

Đến tháng 12, cô xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Xportsnews vào sáng 11/12, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hạnh phúc bày tỏ: "Tôi và ông xã cùng mong muốn sẽ chào đón thành viên mới trong năm nay mà, và thật may mắn vì điều đó đã đến rất nhanh. Tôi dự kiến lâm bồn vào khoảng giữa tháng 6 năm sau".

Cũng trong cuộc trò chuyện, Nam Bo Ra chia sẻ thêm về những khó khăn trong giai đoạn mang bầu: "Tình trạng sức khỏe của tôi hiện đang rất ổn định. Nhưng trước đó trong những tuần đầu của thai kỳ, tôi cứ liên tục thấy buồn ngủ, khiến mọi công việc trở nên khó khăn. Nhưng qua tuần thứ 10, sự mệt mỏi giảm đi đáng kể và tôi lại cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại. Tôi bị ốm nghén nặng trong khoảng tuần 8-9 của thai kỳ và tình trạng này đã biến mất sau tuần thứ 10" .

Nam Bo Ra cho biết bố mẹ đã rất vui mừng khi hay tin cô mang thai con đầu lòng. Nữ diễn viên còn hài hước chia sẻ về phản ứng của đấng sinh thành: "Tôi đưa cho bố xem ảnh siêu âm thai nhi, thế rồi bố tôi đã cười và bảo rằng ông không cần xem nữa. Và nguyên nhân là do bố tôi đã thấy quá nhiều ảnh siêu âm thai nhi trong đời rồi".

Trong thời gian thai kỳ, nữ diễn viên vẫn làm việc, chia sẻ nhiều hình ảnh cuộc sống và cùng chồng đi du lịch. Vào cuối tháng 3, cô cùng chồng đã có chuyến đi ngắn này kết hợp du lịch tại Hà Nội, Việt Nam. Nam Bo Ra cùng ông xã check-in tại Lăng Bác, phố đường tàu và một quán ăn đặc sản Việt ở Hà Nội. Dịp này, bộ đôi cũng thưởng thức cà phê Việt.

