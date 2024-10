Uyển Ân: Lần đầu đóng cảnh nóng, tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của 1 người

Sau Nhà Bà Nữ, Cô Dâu Hào Môn là bộ phim điện ảnh thứ hai mà Uyển Ân vào vai nữ chính. Dự án do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn cho thấy nỗ lực của nữ diễn viên đang dần nỗ lực để thoát khỏi cái bóng "em gái Trấn Thành" và chinh phục khán giả bằng việc liên tục mang đến những nhân vật đột phá, khác biệt về tính cách lẫn nội tâm. So với Ngọc Nhi (phim Nhà Bà Nữ ), Bình Minh (phim Mai), Tú Lạc trong Cô Dâu Hào Môn là một bước lột xác ngoạn mục của sao nữ sinh năm 1999. Uyển Ân khiến người xem thích thú với lối diễn linh hoạt, tưng tửng khi vào vai một nàng lừa đảo lắm chiêu nhiều trò hòng qua mặt mẹ chồng để được gả vào gia đình hào môn.

Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, Uyển Ân đã tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh bộ phim, đặc biệt là cảnh quay 18+ cùng Samuel An. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại và giải đáp nghi vấn "phim giả tình thật" với Song Luân đang khiến dư luận xôn xao trong thời gian gần đây.

Tôi đóng cảnh nóng trong trạng thái hơi lâng lâng

Hành trình để Uyển Ân và nhân vật Tú Lạc gặp nhau diễn ra như thế nào?

Trong một ngày đẹp trời thì chị quản lý có bảo là bên đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và nhà sản xuất Will Vũ muốn hẹn tôi để gặp và nói chuyện về vai diễn Tú Lạc trong bộ phim Cô Dâu Hào Môn. Trước đó, NSX đã gửi kịch bản cho tôi xem qua và tôi thấy đây là một câu chuyện cũng khá là thú vị. Dự án này có nhiều tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn để khiến người xem họ muốn xem tiếp và diễn biến trong tâm lý, hành trình của Tú Lạc cũng rất là sâu. Vì vậy, tôi đã quyết định tham gia Cô Dâu Hào Môn.

Cảnh quay nào đối với Uyển Ân là khó khăn nhất trong quá trình quay phim?

Cảnh khó nhất trong phim chính là cảnh tôi và ba nói chuyện với nhau trước khi đến nhà Bảo Hoàng. Đó là lần đầu tiên "ba" Hoà thể hiện cho Tú Lạc thấy mong ước lớn nhất của ông là hạnh phúc của con chứ không phải sự giàu sang. Tôi đã khóc rất nhiều vì cảm động.

Còn cảnh quay ấn tượng nhất là cảnh 18+ vì là lần đầu tôi đóng cảnh nóng nên cực kì hồi hộp, thậm chí đã phải uống rượu để có thêm cảm xúc. Trước đó tôi cũng đã tự nghiên cứu tài liệu và một số phim có cảnh nóng để chuẩn bị cho cảnh đặc biệt này. Cảnh nóng nghe thì có vẻ nhạy cảm nhưng tôi đối diện với nó như một phần của nghề nghiệp mà mình phải chinh phục, vì con đường diễn xuất còn rất dài, không phải trong phim này thì có thể là phim khác. Thật may là ở cảnh nóng đầu tiên trong sự nghiệp, tôi nhận được sự hỗ trợ của anh Đãng, anh An và toàn thể ê-kíp, đã cùng phối hợp rất tốt để hoàn thành cảnh quay.

Lần đầu tiên đóng cảnh 18+ trên màn ảnh rộng, Uyển Ân đã chuẩn bị tâm lý như thế nào? Bạn và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã có những trao đổi gì?

Từ lúc đọc kịch bản và tập luyện diễn xuất trước khi quay phim, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã rất chu đáo và chuẩn bị tâm lý cho tôi về các cảnh quay 18+ trong phim. Anh Đãng đã kinh nghiệm dày dặn trong các phim trước đây nên dẫn dắt tôi từ tâm lý, cảm xúc cho đến hướng dẫn từng góc quay để tôi vừa nhập tâm vào nhân vật vừa thấy yên tâm khi đóng cảnh nóng. Do đây là cảnh nóng đầu tiên trong sự nghiệp nên tôi khá là run nhưng may mắn vì quanh tôi có rất nhiều các anh chị, các bạn hỗ trợ, đặc biệt là má Giang chỉ bảo tôi rất nhiều. Má tư vấn cho tôi để đóng cảnh này cần phải uống một chút rượu để có thêm cảm xúc và kết quả là tôi đã bị say, và hoàn thành cảnh này trong trạng thái hơi lâng lâng.

Cảnh nóng của Uyển Ân với Samuel An diễn ra trong bao lâu? Hai bạn đã nói gì với nhau trước khi bước vào cảnh quay?

Cảnh này kéo dài khoảng gần một ngày để lấy được những góc đẹp mà không dung tục, và vẫn thể hiện được tình yêu nồng nhiệt của Bảo Hoàng và Tú Lạc. Tôi và anh Samuel An là bạn học lớp diễn xuất với nhau nên trước đó hai anh em đã là bạn thân thiết, nên ban đầu tôi cũng có chút e ngại khi đóng cảnh tình cảm. Nhưng tinh thần chuyên nghiệp vẫn là trên hết, hai anh em đã thảo luận với nhau rất nhiều về cách diễn xuất trong những cảnh đặc biệt này, bàn luận từng góc máy, động tác phù hợp. Ở những take đầu, tôi vẫn còn hồi hộp và bị say do đã thử uống chút rượu để lấy can đảm, cộng thêm việc đoàn phim cũng rất đông người, làm tôi khá lúng túng. Nhưng anh Samuel An đã giúp tôi trấn tĩnh lại để hoàn thành cảnh quay.

Uyển Ân đã dẫn gia đình ra rạp xem bộ phim này chưa? Trấn Thành có phản ứng gì khi thấy em gái mình táo bạo như vậy trên màn ảnh rộng?

Tôi chưa dẫn gia đình đi xem và anh Thành cũng chưa xem luôn bởi lịch trình của ảnh hiện tại đang rất bận nhưng tuy nhiên chúng tôi có hẹn cùng ra rạp xem trong mấy ngày tới. Anh tôi trước giờ luôn ủng hộ tôi thử nghiệm các vai diễn đa dạng để trau dồi kĩ năng diễn xuất, nên anh không phản đối trước những cảnh táo bạo như vậy. Lúc trước anh Thành cũng giúp tôi phân tích tâm lý nhân vật, nhưng dần anh cũng khuyến khích tôi hãy cứ lý giải nhân vật một cách độc lập và tôi cũng đang dần tự tin hơn trong việc này.

Anh Trấn Thành khắt khe hơn với tôi

Uyển Ân nghĩ sao về cái kết của Cô Dâu Hào Môn, nó đã thực sự giải quyết được hết những mâu thuẫn trong phim chưa?

Câu chuyện của gia đình Tú Lạc là một lát cắt trong cuộc đời của họ, khi họ nỗ lực đến nỗi chơi "tất tay", chấp nhận đi lừa đảo để tìm cách đổi đời, tìm cách thoát khỏi cái nghèo đã đeo bám gia đình. Vì vậy, tôi cho rằng sau cái kết phim, bọn họ sẽ tiếp tục nỗ lực trong cuộc sống nhưng đàng hoàng tử tế hơn sau bài học đắt giá trong phim. Gia đình Bảo Hoàng và bà Phượng cũng vậy. Những sự kiện trong phim đã góp phần thay đổi quan điểm sống của các nhân vật để họ sống tiếp với góc nhìn bao dung, nỗ lực hơn. Với tôi như vậy đã là một cái kết thú vị mở ra cho khán giả tự cảm nhận và suy nghĩ nhiều góc nhìn khác nhau.

Bạn cảm thấy cách làm việc của đạo diễn Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng khác nhau như thế nào?

Về đạo diễn Trấn Thành, do tôi là em gái nên anh Thành có phần khắt khe hơn, anh ấy cũng là người chỉnh tôi từng ly từng tí trên phim trường. Trong khi đó thì anh Đãng lại có một niềm tin ở tôi là tôi sẽ thực hiện tốt vai diễn được giao. Anh Đãng luôn là người cho tôi những cơ hội đầu tiên, cho tôi động lực để thể hiện tôi nhiều hơn. Anh Đãng cũng là người nói với anh Thành là Uyển Ân có khả năng đóng được vai chính và cũng chính anh trao cho tôi cơ hội xuất hiện trong một dự án truyền hình và sau này là vai nữ chính trong Cô Dâu Hào Môn . Nói thật, sự nghiệp của Uyển Ân có được sự giúp đỡ rất nhiều từ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Uyển Ân đóng nữ chính 2 phim thì 2 phim đều có cái kết không trọn vẹn, bạn nghĩ sao về điều này, đó là gu chọn phim của bạn hay chỉ là sự trùng hợp?

Tôi đến với mỗi bộ phim đều vì·nội dung và chất lượng kịch bản và nhân vật, chứ không chỉ vì happy ending hay bad ending. Trên con đường diễn xuất, tôi rất mong sẽ đảm nhận được nhiều nhân vật có tính cách và câu chuyện đa dạng, nên chắc chắn sẽ có những cái kết khác nhau và khác với Ngọc Nhi, Tú Lạc. Quan trọng hơn hết là tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện được tất cả các dạng vai diễn để có thể trở thành một diễn viên đa năng.

Trong suốt hành trình sự nghiệp, Trấn Thành đã cho bạn những lời khuyên như thế nào, có câu nói nào của anh trai mà khiến Uyển Ân tâm đắc không?

Anh Trấn Thành thì ngày nào anh ấy cũng chỉ dạy tôi hết, còn về câu nói tâm đắc của anh thì rất nhiều. "Cốt lõi của người thành công là không bao giờ từ bỏ, em có thể thất bại 8 lần nhưng phải đứng dậy 9 lần" - đó là câu nói anh Trấn Thành hay nói để động viên tôi không được bỏ cuộc.

Sau hai dự án thành công trước đó và việc xuất hiện trong vai nữ chính ở Cô Dâu Hào Môn lầ n này, Uyển Ân có tự tin bản thân sẽ thoát khỏi cái bóng danh xưng "em gái Trấn Thành" và thuyết phục khán giả nhớ đến với tư cách là một diễn viên Uyển Ân chưa?

Ở thời điểm hiện tại, tôi rất biết ơn bởi vì đã có sự công nhận từ các đạo diễn khi các lời mời, kịch bản đã bắt đầu gửi đến. Từ đó, tôi có những buổi casting riêng hoặc cả mời tham gia dự án trực tiếp. Trong thời gian tới, tôi tin rằng mình sẽ từng bước chinh phục khán giả thông qua những vai diễn tiếp theo. Chắc chắn là trong xuyên suốt hành trình sự nghiệp, những bộ phim mà Uyển Ân tham gia sẽ rất đa dạng về thể loại, nội dung, thể hiện được các góc nhìn khác nhau.

Nếu có người yêu, tôi sẽ không công khai

So với bạn diễn Song Luân - ở Nhà Bà Nữ trước đó, Uyển Ân thấy Samuel An là một bạn diễn như thế nào? Cách làm việc của anh ấy có khác gì so với Song Luân không?

Như đã nói ở trên, tôi với anh Samuel An là bạn học lớp diễn xuất nên hai anh em cũng là bạn thân thiết ngoài đời. Anh An luôn sẵn lòng phối hợp, cùng tôi phân tích và thử nhiều cách diễn khác nhau để làm nổi bật tình cảm của hai nhân vật. Anh An và anh Song Luân đều là những diễn viên có kinh nghiệm và tôi đều rất vui và học được nhiều thứ khi được làm việc cùng với hai anh. Mối tình của Ngọc Nhi và John cũng khác mối tình của Tú Lạc và Bảo Hoàng nên dĩ nhiên, "phản ứng hoá học" của tôi và hai anh cũng phải khác nhau để nhập vai.

Dạo này có vẻ như Song Luân và Uyển Ân rất thân thiết và không ngại nắm tay nhau trên thảm đỏ, nhiều người cho rằng hai bạn "phim giả tình thật", vậy sự thật là gì?

Sau mỗi phim tôi lại có thêm một người bạn thân, anh Luân cũng vậy. Chính vì thân thiết nên chúng tôi cũng không ngại ngùng đùa giỡn trước mặt mọi người.

Vấn đề môn đăng hộ đối trong tình yêu và hôn nhân đối với Uyển Ân có quan trọng không?

Tôi nghĩ điều đó khá là quan trọng, chúng ta không môn đăng hộ đối về gia cảnh nhưng chúng ta phải môn đăng hộ đối trong tư duy. Chuyện vợ chồng là vấn đề quan trọng nên tôi nghĩ hai người phải cùng suy nghĩ thì mới có thể đi với nhau lâu dài được.

Trong showbiz thời gian gần đây đang rộ lên xu hướng hẹn hò không công khai nhưng cũng không bí mật, đối với bạn thì bạn sẽ muốn một tình yêu công khai cho cả thế giới biết hay là giống với xu hướng hiện tại?

Thật sự khi nhắc đến chuyện tình cảm thì tôi cũng ngại cho nhiều người biết. Tôi nghĩ tôi cũng sẽ giống như mọi người là không công khai. Nếu mọi người biết và gửi lời chúc mừng thì tôi cám ơn rất nhiều nhưng tôi thì vẫn sẽ chọn cách giữ cho riêng mình.

Bạn có vẻ là một người khá là kiệm lời, có phải Uyển Ân là người sợ việc nói quá nhiều sẽ khiến bản thân "vạ miệng" và "drama" đến "gõ cửa" không? Nếu một ngày ồn ào tìm đến, bạn sẽ xử lý thế nào?

Drama hay "vạ miệng" thì ai cũng sẽ sợ nhưng mà về căn bản thì tôi là một người kiệm lời. Trong gia đình, tôi cũng khá ít nói, do tôi bị suy nghĩ trong đầu nhiều quá nhưng lại không biết phải diễn tả như thế nào. Còn về xử lý thì tôi nghĩ điều căn bản là tôi có sai hay không, nếu mà tôi không sai thì "cây ngay không sợ chết đứng", nhưng nếu có sai thì tôi sẽ phải xem xét lại bản thân, xem chuyện đó sai từ điều gì, vấn đề cốt lõi nó nằm ở đâu.

Từng sở hữu hai dự án phim thành công trước đó, và cả dự án lần này cũng được truyền thông đánh giá là khá tiềm năng, vậy Uyển Ân có tham vọng một ngày nào đó tôi sẽ có một danh xưng nào đó trong giới điện ảnh không, ví dụ như ngọc nữ chẳng hạn?

Mục tiêu làm nghề của tôi khi nhận một vai diễn, tôi sẽ luôn hết lòng và cống hiến toàn bộ tâm trí, nhiệt huyết vào trong nhân vật. Tôi hy vọng khán giả sẽ yêu thương tôi hơn thông qua mỗi vai diễn và ra rạp ủng hộ đoàn làm phim. Bản thân tôi cũng không mong được gọi là ngọc nữ gì đâu, nhưng nếu được khán giả ưu ái gọi tên thì tôi cảm thấy rất biết ơn.

Cảm ơn Uyển Ân về buổi trò chuyện!

Cô Dâu Hào Môn chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 18/10/2024.