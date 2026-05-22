Từ khoảnh khắc "gây bão" mạng xã hội đến tin đồn ác ý

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ truyền tay nhau đoạn clip và hình ảnh liên quan đến ca sĩ Ngọc Sơn, khiến cái tên "anh Ba" nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Đáng chú ý, từ một video được lan truyền, không ít cư dân mạng đã tinh mắt soi ra "biểu cảm gương mặt" và "cách nói chuyện" của nam danh ca có phần khác lạ. Nhiều người nhận xét anh có "ánh mắt lạ" và hành động "vừa nói vừa nhai chóp chép".

Video được lan truyền trên MXH (Nguồn: Phát Vũ Media)

Ngay lập tức, một làn sóng tranh luận nổ ra với tốc độ chóng mặt. Một bộ phận khán giả trung thành tỏ ra lo lắng cho tình hình sức khỏe của nam ca sĩ ở tuổi U60: "Nhìn anh Ba có vẻ mệt mỏi hơn trước", "Không biết sức khỏe có ổn không". Nhiều ý kiến khách quan hơn thì cho rằng đây chỉ là biểu hiện tự nhiên của tuổi tác, hoặc chỉ là một khoảnh khắc vô tình bị cắt ghép, không thể phản ánh đúng thực tế.

Tuy nhiên, câu chuyện dần bị đẩy đi quá xa khi trước bối cảnh lùm xùm liên quan đến chất cấm của một số nghệ sĩ gần đây, một số tài khoản mạng xã hội đã ác ý tung tin đồn vô căn cứ, réo tên Ngọc Sơn vào những nghi vấn tiêu cực.

Màn "quay xe" chứng minh sự trong sạch đỉnh cao của "Ông hoàng nhạc sến"

Không chọn cách im lặng hay chờ đợi đại diện truyền thông lên tiếng, ca sĩ Ngọc Sơn đã có hành động cực kỳ dứt khoát và thẳng thắn. Chiều ngày 22/05/2026, nam danh ca đã đến thẳng Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Cơ sở 2) để thực hiện xét nghiệm chất kích thích trong nước tiểu.

Ca sĩ Ngọc Sơn đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Cơ sở 2) để thực hiện xét nghiệm

Ngay trong phiên livestream sau đó, "anh Ba" đã công khai tờ phiếu kết quả xét nghiệm (Bộ 5 loại ma túy kiểm tra sức khỏe lái xe bao gồm: Morphine, Codeine, Heroin, Marijuana, Amphetamine). Kết quả hiển thị rõ ràng: Tất cả đều ÂM TÍNH (Negative).

Ngọc Sơn thẳng thắn chia sẻ trên livestream: "Làm luôn tại chỗ luôn, không phải đợi ngày nào. Sáng nghe đồn là làm luôn, bất kể lúc nào. Ngọc Sơn nói một lần nữa, bất kể lúc nào thấy test mà có 'hơi rượu' là 10 tỷ, không phải giải thích, không cần nói nhiều, mặc dù Sơn không lái xe. Còn nếu có bất kỳ chất kích thích nào trong người là hết cả cuộc đời luôn, coi như chung thân luôn chứ đừng có nói. Ngọc Sơn của đại gia đình là 'đàng hoàng số 1'.

Nam ca sĩ cũng nhấn mạnh thêm về việc giữ gìn hình ảnh người nghệ sĩ chân chính: "Mỗi người có cuộc sống khác nhau, mình không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Nhưng để giữ mình là đầu tàu của showbiz, được các anh chị em yêu thương, con em rất là nhiều, từ Việt Nam đến hải ngoại, mình như cánh chim đầu đàn, mình lúc nào cũng phải trong sạch, chứ đừng bao giờ nghĩ là nghệ sĩ ai cũng 'chơi'. Cái 'feel' (cảm xúc/thần thái) của một người khỏe mạnh nó khác".

Ngọc Sơn công khai tờ phiếu kết quả xét nghiệm

Không dừng lại ở việc chứng minh bằng "giấy trắng mực đen", Ngọc Sơn cho biết anh đã báo cáo sự việc lên Công an Phường. Nam danh ca tuyên bố đanh thép: Nếu ai còn tiếp tục vu khống, tung thông tin thất thiệt, anh sẽ lập tức làm đơn gửi lên Công an Thành phố để giải quyết triệt để. "Chứ đâu phải ai muốn nói gì cũng được đâu", anh Ba khẳng định.

Tuổi U60 an nhiên, nói không với "tứ đổ tường"

Thực tế, ca sĩ Ngọc Sơn sinh năm 1968, là một "cây đại thụ" của dòng nhạc trữ tình quê hương từ cuối thập niên 1980-1990. Ở ngưỡng tuổi U60, trong khi nhiều đồng nghiệp đã lui về hậu trường, anh vẫn duy trì tần suất chạy show dày đặc, làm giám khảo và nâng đỡ nhiều thế hệ học trò.

Để giữ được giọng hát nội lực và thể trạng khỏe mạnh, Ngọc Sơn từng chia sẻ bản thân đã duy trì lối sống khoa học: Ăn uống thanh đạm (ban đầu ăn chay để cầu nguyện cho cha mẹ, sau thành thói quen tốt cho sức khỏe), siết cân đều đặn và học thêm ngoại ngữ lúc rảnh rỗi.

Nam danh ca cũng thẳng thắn thừa nhận trong quá khứ, bản thân cũng từng vướng vào những cám dỗ "tứ đổ tường" như cờ bạc, rượu chè... Tuy nhiên, anh đã sớm nhận ra những điều đó không phù hợp với bản thân và quyết tâm dừng lại để chọn một cuộc sống lành mạnh, cống hiến trọn vẹn cho âm nhạc.

Màn xử lý "nhanh như chớp" và cực kỳ minh bạch của Ngọc Sơn không chỉ đập tan những hoài nghi thất thiệt mà còn khiến người hâm mộ thêm phần nể phục bản lĩnh của "anh Ba" - một người luôn tự hào vì sự đàng hoàng và tình yêu thương trọn vẹn dành cho "đại gia đình" khán giả suốt mấy chục năm qua.

(Ảnh trong bài: Đại gia đình Ngọc Sơn)