MXH réo gọi, Quân AP phản hồi, nhưng chúng tôi cần câu trả lời rõ ràng hơn thì nam ca sĩ không nói

Từ tối 21/5 đến sáng 22/5, cái tên Quân A.P bất ngờ bị réo gọi liên tục trên Threads và nhiều diễn đàn mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng liên quan đến nam ca sĩ xuất hiện dày đặc, kéo theo lượng tìm kiếm và thảo luận tăng vọt khiến nhiều người không khỏi hoang mang, tò mò chuyện gì đang xảy ra.

Giữa lúc mạng xã hội bàn tán rầm rộ, chúng tôi đã liên hệ với Quân A.P để tìm hiểu sự việc liên qua nam ca sĩ. Chia sẻ với chúng tôi, Quân A.P cho biết bản thân cũng đang theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng. Khi được hỏi liệu có muốn lên tiếng đính chính hay phản hồi cụ thể trước những đồn đoán đang lan truyền hay không, Quân A.P cho biết: "Tôi không có phản hồi gì hết. Cứ đợi PC04 ạ".

Quân A.P cho biết theo dõi tin tức từ cơ quan chức năng như mọi người

Cho đến trưa 22/5, Quân A.P cuối cùng cũng đã có động thái mới trên trang cá nhân. Nam ca sĩ vừa đăng tải story ghi lại khoảnh khắc đang tập gym với visual đời thường nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Dù không trực tiếp nhắc đến những đồn đoán đang lan truyền, màn lộ diện này phần nào khiến netizen đã có câu trả lời. Trong clip ngắn, Quân A.P xuất hiện với thần thái khá thoải mái, chăm chú tập luyện trong phòng gym. Động thái mới của nam ca sĩ nhanh chóng được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Quân A.P chính thức lộ diện sau gần 1 ngày bị gọi tên

Tối 21/5 cái tên Quân A.P bất ngờ xuất hiện trên mục tìm kiếm thịnh hành của Threads khiến nhiều cư dân mạng không khỏi hoang mang. Hàng loạt bài đăng liên quan đến nam ca sĩ đồng loạt xuất hiện trên nền tảng này, kéo theo lượng thảo luận tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Theo thống kê hiển thị trên Threads, chủ đề liên quan đến Quân A.P thu hút hơn 200 nghìn lượt bàn luận, khiến nam ca sĩ nhanh chóng leo hot search.

Đáng chú ý, việc Quân A.P không có cập nhật mới trên trang cá nhân trong nhiều ngày gần đây càng khiến những đồn đoán trên mạng xã hội thêm phần dậy sóng. Giữa thời điểm liên tục bị réo tên, nam ca sĩ gần như giữ im lặng, không đăng tải thêm bất kỳ động thái nào khiến nhiều người càng tò mò.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, thời gian qua Quân A.P được cho là đang bận rộn ghi hình cho Running Man Vietnam mùa mới. Nam ca sĩ hiện là một trong những cast chính của chương trình nên lịch trình quay hình khá dày đặc. Đây cũng có thể là lý do khiến anh hạn chế xuất hiện hay cập nhật mạng xã hộinhững ngày qua.

Thời gian gần đây, nhiều thông tin cho rằng dàn cast Running Man Vietnam đang ghi hình mùa mới

Quân A.P tên thật là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997. Nam ca sĩ bắt đầu được chú ý từ những đoạn clip cover đăng tải trên mạng xã hội nhờ ngoại hình điển trai cùng chất giọng giàu cảm xúc. Sau đó, anh dần ghi dấu ấn với loạt bản ballad như Ai Là Người Thương Em, Bông Hoa Đẹp Nhất, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng... Dù không theo đuổi kỹ thuật quá phô diễn, Quân A.P vẫn tạo được màu sắc riêng nhờ cách hát nhẹ nhàng, dễ nghe và phù hợp thị hiếu khán giả trẻ.

Cột mốc lớn trong độ phủ sóng của Quân A.P đến từ chương trình Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên. Sau show thực tế này, nam ca sĩ được biết đến rộng rãi hơn nhờ tính cách hiền lành, đôi lúc ngơ ngác nhưng tạo thiện cảm. Không chỉ giữ hình tượng thư sinh trên sân khấu, Quân A.P còn liên tục viral với những khoảnh khắc hài hước phía sau hậu trường.

Đến năm 2025, Quân A.P tiếp tục trở thành một trong 7 cast chính của Running Man Vietnam mùa 3. Tại chương trình, nam ca sĩ ghi điểm bởi hình ảnh thật thà, lầy lội và những màn tung hứng duyên dáng cùng dàn cast. Ngoại hình điển trai cùng tính cách gần gũi cũng giúp Quân A.P sở hữu lượng fan ngày càng đông đảo sau nhiều năm hoạt động showbiz.