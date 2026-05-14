Ưu đãi giá vé cáp treo sau 17h, núi Bà Đen buổi tối lạnh như chớm đông hút khách đến giải nhiệt

Đỉnh núi Bà Đen trong ánh hoàng hôn. Ảnh: Đạt Hoàng

Theo thông tin từ khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, giá vé cáp treo sau 17h áp dụng chính sách ưu đãi từ ngày 4/5 đến 31/12/2026. Theo đó, tuyến cáp lên đỉnh núi chỉ còn 300.000đ/người lớn, 200.000đ/trẻ em; tuyến cáp chùa Hang (2 chiều) chỉ còn 150.000đ/người lớn, 100.000đ/trẻ em; Vé combo cáp đỉnh và Chùa chỉ còn 400.000đ/người lớn và 300.000đ/trẻ em. Đây là chính sách ưu đãi giá vé đặc biệt được áp dụng trong thời gian dài nhất từ trước đến nay tại khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, nhằm tạo điều kiện để du khách khám phá những trải nghiệm đêm hấp dẫn tại đỉnh núi cao nhất Nam bộ.

Show nhạc nước bên tôn tượng Bồ Tát Di Lặc. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Một trong những trải nghiệm khiến du khách thích thú nhất vào buổi tối tại núi Bà Đen là show nhạc nước đậm sắc màu Phật giáo bên tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới. Show nhạc nước sử dụng các thiết bị hiện đại cùng công nghệ mới nhất tại Việt Nam như máy vẽ Laser, máy chiếu 3D, máy Laser tạo khối, cùng 400 máng phun tạo hiệu ứng tràn, 800 van điện từ tạo thác nước và 1.450 đèn chiếu sáng chuyên dụng. Show nhạc nước đưa người xem vào không gian linh thiêng của miền đất Phật với âm thanh khi trầm khi bổng, ánh sáng khi rực rỡ choáng ngợp, lúc ảo diệu như lân tinh, lúc dữ dội tươi vui.

Lễ dâng đăng vào tối thứ 7 trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Vào các buổi tối thứ 7, trải nghiệm được nhiều du khách chờ đợi nhất là lễ dâng đăng tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, nơi hàng nghìn ngọn đèn đăng được thắp sáng tạo nên một biển ánh sáng lung linh ảo diệu trên "nóc nhà Nam bộ". Đây là dịp để du khách dâng những lời nguyện ước bình an, may mắn ngay trên đỉnh núi thiêng, nơi đất trời giao hoà giữa không gian thiêng liêng.

Không gian triển lãm Phật giáo cũng được mở xuyên suốt buổi tối để phục vụ du khách tham quan, như khu triển lãm các phiên bản mô phỏng các tác phẩm Phật giáo kinh điển của thế giới, khu triển lãm hàng nghìn tác phẩm đèn đăng vẽ tay nghệ thuật, hay con đường tranh Linh Sơn Thánh Mẫu với 20 bức tranh sơn mài khổ lớn kể về huyền thoại của Bà Đen…

Khu triển lãm đèn đăng nghệ thuật. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Mùa hè, lên núi Bà Đen vào buổi chiều tối cũng là một cách để nhiều người dân "trốn nóng" và tìm cảm giác se lạnh ngay giữa mùa nắng nóng. Được mệnh danh là "tiểu Đà Lạt", đỉnh núi Bà Đen có nhiệt độ luôn thấp hơn đồng bằng từ 8-10 độ C, và du khách nên mặc áo khoác mỏng vào buổi tối khi đỉnh núi lạnh như chớm đông.

Từ trên đỉnh núi, hơn 3.500 ngọn đèn led được thắp sáng, cùng hơn 480 ngọn đèn âm sàn trình diễn những tiết mục ánh sáng nghệ thuật với các hình ảnh biểu tượng của Phật giáo như chữ Vạn, hoa sen… Vườn Ưu Đàm với tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trong sắc vàng hoàng kim được thắp sáng, tạo nên một vẻ đẹp lung linh cho ngọn núi được mệnh danh là "đệ nhất thiên sơn".

Vườn Ưu Đàm nơi ngự toạ của tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Tâm điểm của đỉnh núi là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn uy nghi giữa biển mây, hướng tuệ nhãn ra toàn cảnh đồng bằng trù phú được thắp sáng trong đêm. Theo nhiếp ảnh gia Hải Triều: "Vào những đêm trăng, vẻ đẹp của núi Bà Đem càng trở nên siêu thực khi cả bầu trời và mặt đất đều được thắp sáng giữa không gian khoáng đạt và rất yên bình".

Đỉnh núi Bà Đen trong đêm trăng. Ảnh: Hải Triều

Là một điểm đến tâm linh hàng đầu Nam bộ, núi Bà Đen hút hàng triệu du khách mỗi năm đến hành hương tại hệ thống chùa Bà cổ kính và cân bằng thân tâm trí với các trải nghiệm độc đáo trên đỉnh núi. Chuẩn bị cho lễ Phật Đản, một loạt các hoạt động ý nghĩa sẽ được khu du lịch Sun World Ba Den Mountain tổ chức trong suốt tháng 4 âm lịch, với các nghi lễ chính như lễ rước, lễ tắm Phật… diễn ra vào ngày 23/5 (tức mùng 7/4 âm lịch).

Bên cạnh ưu đãi vé sau 17h, khu du lịch cũng tiếp tục áp dụng miễn phí vé cho Tăng Ni, người cao tuổi, áp dụng giá vé ưu đãi cho người dân Tây Ninh và có chính sách riêng cho sinh viên đến hết năm 2026.