UPRIZE lần đầu xuất hiện công khai sau Chung kết: Visual bùng nổ, tham vọng vươn tầm quốc tế

Sau đêm Chung kết chương trình Tân Binh Toàn Năng, UPRIZE nhanh chóng thu hút sự chú ý khi có màn xuất hiện công khai đầu tiên. Không chỉ đánh dấu sự ra mắt chính thức của đội hình 7 thành viên, lần lộ diện này còn cho thấy định hướng hình ảnh rõ ràng, visual đồng đều và phong thái trình diễn tự tin – những yếu tố then chốt của một nhóm nhạc thần tượng được đầu tư bài bản.

Trên sân khấu cũng như trong loạt hình ảnh quảng bá, UPRIZE gây ấn tượng với concept thời trang hiện đại, cá tính nhưng không rời rạc. Các thành viên cho thấy sự trưởng thành rõ rệt sau hơn 9 tháng đào tạo khắc nghiệt: từ thần thái, khả năng làm chủ ống kính đến sự gắn kết trong đội hình. Màn xuất hiện đầu tiên sau Chung kết vì thế không chỉ mang tính “chào sân”, mà còn được xem như lời khẳng định UPRIZE đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi dài hơi của thị trường âm nhạc.

Đằng sau màn ra mắt của UPRIZE là bối cảnh đáng chú ý: sự công bố liên doanh SYE Holdings giữa YeaH1 và Sony Music Entertainment. Với thông điệp “Hãy cho thế giới thấy thanh âm của một Việt Nam mới”, liên doanh này khẳng định cam kết xây dựng lộ trình bền vững cho nghệ sĩ Việt, thay vì chạy theo mô hình nổi tiếng ngắn hạn.

Theo công bố, sự hợp tác giữa YeaH1 và Sony Music hướng đến việc chuyên nghiệp hóa quy trình quản lý tài năng, kết nối nghệ sĩ Việt với hệ sinh thái âm nhạc toàn cầu, từ playlist khu vực đến các bảng xếp hạng quốc tế. Trong bức tranh đó, UPRIZE được giới thiệu là dự án lớn đầu tiên, mang vai trò mở đường cho thế hệ idol Việt được đào tạo theo chuẩn mực quốc tế nhưng vẫn giữ bản sắc riêng.

UPRIZE gồm 7 thành viên: Cường Bạch (BEX), Phúc Nguyên (PN), Lâm Anh (LAVM), Đức Duy (O.D), Wonbi, Duy Lân (DYLAN) và Long Hoàng (LEON). Đây là những gương mặt xuất sắc nhất được tuyển chọn từ hàng chục thí sinh sau 15 tập phát sóng của Tân Binh Toàn Năng. Hành trình này không chỉ rèn luyện kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo mà còn tôi luyện kỷ luật, bản lĩnh sân khấu và tư duy làm nghề – yếu tố mà nhà sản xuất nhiều lần nhấn mạnh là “xương sống” của mô hình idol.

Tên gọi UPRIZE là sự kết hợp giữa “Rise Up” (vươn lên) và “Prize” (vinh quang), phản ánh tinh thần bứt phá và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Trong lần xuất hiện công khai đầu tiên, nhóm cho thấy hình ảnh của một chỉnh thể thống nhất: mỗi thành viên mang cá tính riêng nhưng không lấn át tập thể, tạo cảm giác cân bằng – yếu tố quan trọng để xây dựng fandom bền vững.

Song song với màn ra mắt của UPRIZE, SYE Holdings cũng công bố lộ trình hoạt động năm 2026 cho nhóm. Theo kế hoạch, UPRIZE sẽ tập trung định hình bản sắc nghệ sĩ ngay từ đầu năm, trước khi phát hành MV và album debut vào tháng 4/2026. Album thứ hai dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026, đi kèm chuỗi hoạt động tương tác như fansign, showcase và school tour tại các trường đại học. Điểm nhấn của năm được kỳ vọng là concert quy mô hơn 10.000 khán giả, dự kiến tổ chức vào cuối năm.

Không chỉ dừng lại ở mô hình nhóm nhạc, SYE Holdings còn giới thiệu dàn nghệ sĩ độc lập trẻ như Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Swan Nguyễn và minhtin, cho thấy tham vọng xây dựng một hệ sinh thái giải trí đa dạng. Điều này giúp UPRIZE không đứng đơn lẻ, mà trở thành một phần của chiến lược dài hạn nhằm phát triển thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc Việt đang hội nhập mạnh mẽ và ngày càng tiệm cận các chuẩn mực khu vực, màn xuất hiện công khai đầu tiên của UPRIZE mang nhiều ý nghĩa hơn một câu chuyện “visual cực đỉnh”. Đó là bước khởi đầu cho một hành trình được hoạch định rõ ràng – nơi tham vọng, kỷ luật và khát vọng đưa âm nhạc Việt Nam vươn ra thế giới đang dần được hiện thực hóa.