Uống nước nấu từ rễ cây "lạ", người đàn ông 64 tuổi phải lọc máu cấp cứu

Ông S.D. (64 tuổi, quốc tịch Campuchia) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu trong tình trạng phù nặng, tiểu ít, khó thở đến mức phải ngủ ngồi.

Khai thác bệnh sử cho biết, khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu mệt mỏi, chán ăn, phù hai chân. Không đi khám, ông tự mua thuốc và nấu nhiều loại rễ cây không rõ thành phần để uống liên tục trong khoảng 1 tháng.

Tình trạng phù ngày càng nặng, lan ra toàn thân, kèm tiểu ít, nước tiểu sậm màu. Đặc biệt, ông thường xuyên khó thở về đêm, không thể nằm ngủ mà phải ngồi để dễ thở hơn. Sau thời gian tự điều trị và chữa bệnh tại quê nhà không thuyên giảm, người bệnh được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Ngày 12/11, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Quí, Trưởng khoa Nội thận - Lọc máu ngoài thận, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết qua thăm khám và xét nghiệm, ghi nhận creatinin máu tăng lên 776 µmol/L, tràn dịch đa màng, đồng thời ghi nhận những thay đổi ở nhu mô thận hai bên, gợi ý bệnh lý thận mạn tính.

Người bệnh được chẩn đoán tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn, vô niệu, kèm nhiều bệnh lý nền như tiểu đường loại 2, tăng huyết áp và suy tim, phải lọc máu cấp cứu.

Sau 4 lần lọc máu, sức khỏe người bệnh cải thiện rõ rệt, sinh hiệu ổn định, ăn uống khá, tình trạng tràn dịch đa màng giảm nhiều. Người bệnh được xuất viện, tiếp tục theo dõi và điều trị ngoại trú.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC/báo Thanh Niên.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quí cho biết bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền, đặc biệt là tiểu đường và tăng huyết áp, 2 yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh thận mạn.

Việc tự ý dùng thuốc và uống nước nấu từ nhiều loại rễ cây không rõ thành phần có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận, nhất là khi chức năng thận đã suy giảm. Một số dược liệu có thể chứa hoạt chất gây độc cho thận. Việc sử dụng kéo dài, không kiểm soát liều lượng hoặc phối hợp nhiều loại thuốc có thể khiến tổn thương thận thêm nghiêm trọng.

"Không phải thuốc nam, thuốc bắc hay cây cỏ tự nhiên đều an toàn. Người dân không nên tự ý sử dụng các loại thuốc, lá cây, rễ cây không rõ nguồn gốc hoặc bài thuốc truyền miệng chưa được kiểm chứng để chữa bệnh, đặc biệt khi mắc bệnh thận, đái tháo đường, tăng huyết áp", bác sĩ Quí khuyến cáo.

Bác sĩ cũng lưu ý, bệnh thận mạn có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Khi xuất hiện các dấu hiệu như phù chân, tiểu ít, nước tiểu bất thường, mệt mỏi kéo dài hoặc khó thở, người dân cần đi khám sớm, tránh tự điều trị khiến bệnh diễn tiến nặng.

(t/h theo Thanh Niên, VTC News)