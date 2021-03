Uống nước lá ổi, lá sen, nước mía ớt chuông... trong 7 ngày giảm luôn 3kg: Chuyên gia nói hãy quên ngay suy nghĩ này đi!

Uống nước lá ổi, lá sen... 7 ngày giảm ngay 3kg - Thông tin quảng cáo được nhiều người săn đón

Sau Tết, nhiều người phải vật lộn với chuyện tăng cân quá đà, với bụng mỡ không biết đến bao giờ mới bị đánh bay. Chế độ ăn không khoa học, có quá nhiều món bổ béo, nhiều dầu mỡ, dưa thừa calo dẫn đến hiện tượng tăng cân sau Tết. Đây là chuyện hết sức bình thường nhưng nhiều người quá nôn nóng, muốn cân nặng về ngay nên tìm đến những cách giảm cân cấp tốc như uống nước lá ổi, lá sen...

Mới đây, VĐV. HLV kiêm giảng viên y khoa Phan Bảo Long chia sẻ, rất nhiều người gần đây hỏi anh, liệu uống nước lá ổi, lá sen hay nước mía ớt chuông có giúp giảm cân thật hay không. Không thiếu những nơi quảng cáo mật ngọt uống liên tục những loại nước này có thể giúp giảm 3kg chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi. Mong muốn đánh bay cân nặng dư thừa sau Tết, không ít chị em nôn nóng mua về uống ngay.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này khẳng định, đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Những cách giảm cân được nhiều người hiện nay lưu truyền trên mạng có công dụng giảm cân cấp tốc đều không đáng tin. Không cẩn thận, chị em có thể ngậm trái đắng với những rủi ro sức khỏe đáng tiếc khi thực hiện giảm cân theo những cách không có bằng chứng khoa học này.

"Tất cả những phương pháp này chỉ dừng lại ở tư duy về calo hay đếm calo. Nhưng đừng quên, cuối cùng thì con người vẫn không thể dừng ăn chứ đừng nói là nhịn ăn. Nhất là nhịn ăn xong, nhiều người lại ăn vô độ thì cân nặng còn có nguy cơ tăng cao hơn lúc chưa giảm", HLV Phan Bảo Long nhận định.

Đừng nghĩ đến giảm cân cấp tốc, điều cốt lõi sau cùng là giảm béo chuẩn y khoa

Theo HLV Phan Bảo Long, rất nhiều người đang có tư duy sai lầm trong việc giảm cân, chỉ nghĩ đến giảm cân nhanh, giảm cân cấp tốc. Điều quan trọng nhất khi giảm cân là nghĩ về chuyển hóa calo đầu tiên. Đó là nguyên tắc hàng đầu trong giảm béo chuẩn y khoa. Sau khi nắm được nguyên tắc rồi thì bạn thích áp dụng phương pháp nào thì áp dụng, miễn là nó phù hợp với mình.

Để đánh giá chính xác hiệu quả tiềm năng của chế độ ăn giảm cân, chúng ta phải hiểu các nguyên tắc mà chế độ ăn uống nói chung ảnh hưởng đến sức khỏe và thành phần cơ thể, thay vì dựa vào bất kỳ phương pháp ăn kiêng nhất định nào. Ví dụ, hầu hết tất cả các chế độ ăn kiêng sẽ có nghiên cứu và/hoặc ghi nhận - chứng minh rằng phương pháp này có thể giúp giảm cân. Vì vậy, thay vì hỏi chế độ ăn nào là tốt nhất, một câu hỏi tốt hơn nên đặt ra là "Tất cả các chế độ ăn kiêng này hoạt động theo nguyên tắc nào?".

Đối với chế độ giảm 3kg hay bao nhiêu cân trong vòng 7 ngày với nước lá sen, nước lá ổi, nước mía ớt chuông... đều là những phương pháp giảm cân không có bằng chứng khoa học chứng minh tính hiệu quả và an toàn. Do đó, không có lý do gì mà chúng ta nên tin dùng cả.

Giảm cân được dự đoán dựa trên một số nguyên tắc chính phổ biến cho tất cả các chế độ ăn kiêng thành công, bất kể phương pháp cụ thể được sử dụng. Nguyên tắc cơ bản là cân bằng năng lượng tổng thể. Bất kỳ chế độ ăn kiêng nào mà người đó giảm mỡ cơ thể thành công sẽ do thực tế là người đó đã bị thâm hụt calo ròng (cân bằng năng lượng âm) trong một khoảng thời gian đủ.

Các nguyên tắc cốt lõi khác của một chế độ ăn kiêng thành công bao gồm lượng dinh dưỡng đa lượng, lượng vi chất dinh dưỡng, chất lượng thực phẩm tổng thể và tuân thủ chế độ ăn kiêng. Để đánh giá mức độ hữu ích tiềm năng của một phương pháp ăn kiêng cá nhân, người ta có thể hỏi những câu hỏi sau:

1. Phương pháp này có dẫn đến giảm mỡ vượt trội so với các phương pháp khác không?

2. Phương pháp này có dẫn đến tăng (hoặc duy trì) khối lượng cơ vượt trội so với các phương pháp khác không?

3. Cách tiếp cận này có khả năng dẫn đến bất kỳ sự thiếu hụt vi chất dinh dưỡng nào không?

4. Khách hàng có khả năng tuân thủ cách tiếp cận này không?

5. Cách tiếp cận này có phù hợp với sở thích và dung nạp thực phẩm của khách hàng không?

6. Phương pháp này có khả năng gây ra các kết quả tiêu cực về sức khỏe không (ví dụ: mỡ máu xấu đi, độ nhạy insulin hoặc các dấu hiệu sức khỏe khác)?

7. Phương pháp này có phải là phương pháp ăn kiêng dựa trên bằng chứng khoa học không?

"Không có một phương pháp ăn kiêng nào là tốt nhất trong mọi tình huống và bối cảnh. Thay vào đó, một bộ nguyên tắc cốt lõi phải hướng dẫn quá trình ra quyết định của bạn là dinh dưỡng 70% khi quyết định phương pháp tiếp cận nào sẽ hiệu quả nhất trong bất kỳ tình huống cụ thể nào với từng cá nhân. Tuy nhiên, có một số hướng dẫn dựa trên bằng chứng tổng thể khoa học cần được tuân thủ nhất quán", HLV Phan Bảo Long cho biết thêm.