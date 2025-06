Viêm xoang nặng hơn vì uống nước cam mỗi ngày

Chị T.T.T.H (49 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức) có tiền sử viêm mũi dị ứng và hen phế quản (đã được kiểm soát). Gần đây, chị bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như nghẹt mũi kéo dài, ù tai trái, khạc đàm xanh vàng vào buổi sáng, mệt mỏi và mất ngủ. Dù đã chủ động dùng kháng sinh amoxicillin liên tục trong 10 ngày, tình trạng không hề cải thiện.

Chị H sau đó đến khám tại để tìm nguyên nhân. Qua thăm khám lâm sàng, nội soi tai mũi họng và chụp CT scan xoang, bác sĩ bước đầu chẩn đoán chị bị viêm đa xoang, trong đó xoang hàm phải nghi nhiễm nấm.

ThS.BS Trần Minh Dũng – chuyên khoa Tai Mũi Họng, Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Gò Vấp, người thăm khám trực tiếp cho bệnh nhân - cho hay: “Viêm xoang nghi do nấm cần được phân biệt rõ với viêm xoang thông thường, vì cách điều trị hoàn toàn khác nhau. Nếu điều trị sai cách, ví dụ dùng corticoid tại chỗ như với viêm xoang thông thường, bệnh có thể trở nên trầm trọng hơn”.

Tiếp theo, bác sĩ chỉ định thêm các xét nghiệm chuyên sâu về vi sinh như soi tươi vi nấm và nuôi cấy vi khuẩn từ dịch xoang. Rất may, kết quả không phát hiện vi nấm. Tuy nhiên, mẫu dịch xoang cho thấy có vi khuẩn tụ cầu – nguyên nhân gây viêm. Như vậy, chị H. bị viêm xoang hàm bên phải do vi khuẩn, không phải do nấm.

Bệnh nhân xét nghiệm test dị ứng (ảnh BSCC).

Ngoài ra, kết quả khám còn cho thấy chị mắc viêm xoang mạn tính đang trong giai đoạn cấp, có polyp trong mũi và viêm tai giữa bên phải – nguyên nhân gây ù tai.

Điều bất ngờ là một trong những yếu tố góp phần làm viêm kéo dài chính là thói quen... uống nước cam, nước chanh mỗi ngày của chị H. Kết quả test panel dị ứng cho thấy chị bị dị ứng với cam và chanh – hai thực phẩm có thể kích hoạt phản ứng viêm qua trung gian IgE, gây ảnh hưởng trực tiếp đến niêm mạc mũi xoang khi sử dụng thường xuyên.

“Nhiều người cho rằng bổ sung vitamin C từ nước cam, nước chanh là tốt, nhưng nếu cơ thể dị ứng với những thực phẩm đó mà không biết, việc dùng thường xuyên có thể khiến viêm xoang dị ứng nặng hơn”, bác sĩ Dũng cảnh báo.

Theo bác sĩ Dũng, việc tự ý dùng kháng sinh kéo dài cũng có thể dẫn đến kháng thuốc, gây khó khăn trong điều trị sau này.

Kết hợp đa phương pháp để điều trị hiệu quả

Với sự phối hợp giữa khám lâm sàng, nội soi tai mũi họng, chụp CT xoang, xét nghiệm dị ứng và kỹ thuật vi sinh, bác sĩ đã xác định được nguyên nhân chính xác và điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp.

Sau khi loại bỏ dị nguyên và điều trị đúng hướng, các triệu chứng của chị H thuyên giảm rõ rệt: hết ù tai, nghẹt mũi, giảm khạc đàm và ngủ ngon trở lại.

“Nếu bạn thường xuyên bị nghẹt mũi, ù tai, khạc đàm buổi sáng, chảy mũi hay mất ngủ vì các triệu chứng hô hấp, đừng chủ quan. Việc tự chẩn đoán và tự điều trị không chỉ không hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ. Hãy đến khám và làm xét nghiệm chuyên sâu để được chẩn đoán chính xác”, bác sĩ Dũng khuyến cáo.