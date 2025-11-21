Ủng hộ nhân dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão lũ bằng cách nào?

Theo đó, trong những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài kèm theo cơn bão số 13 đã gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, làm thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân. Hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều công trình hạ tầng, nhà ở, hoa màu và vật nuôi bị hư hại, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất.

Với sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chức chính trị - xã hội, các lực lượng chức năng và Nhân dân trong tỉnh đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào vùng lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, ngân hàng, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo trong và ngoài tỉnh hãy quan tâm, đóng góp, hỗ trợ thiết thực để động viên, giúp đỡ bà con Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các tổ chức tôn giáo bằng tình cảm, trách nhiệm và khả năng của mình, hãy cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người dân tỉnh Đắk Lắk vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ:

Chuyển khoản:

Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Số tài khoản: 5200111103333

Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung chuyển khoản: “Ủng hộ Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả cơn bão số 13 gây ra”

Ủng hộ tiền mặt tại địa chỉ: Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, số 07 Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đối với việc hỗ trợ bằng hiện vật hoặc nhu yếu phẩm: Các tổ chức, cá nhân hảo tâm khi hỗ trợ trực tiếp trên địa bàn tỉnh cần liên hệ chính quyền địa phương và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để được hướng dẫn, đảm bảo phân phối đúng nơi, đúng đối tượng, tránh trùng lặp và minh bạch trong quản lý.

Liên hệ hỗ trợ, tư vấn thông qua

Bà Võ Thị Kim Oanh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0945.500.233

Đ/c Phan Khắc Nam – Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0902.101.032

Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền – Kế toán Ủy ban MTTQ VN tỉnh: 0398.437.025

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Ban Vận động cứu trợ tỉnh Đắk Lắk trân trọng ghi nhận và cám ơn sự đóng góp quý báu của đồng bào, đồng chí, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm; cam kết quản lý, sử dụng các nguồn đóng góp ủng hộ công khai, minh bạch, đúng mục đích, kịp thời chuyển đến tay người dân bị thiệt hại.