Nữ nghệ sĩ Ella Trần Gia Hoa luôn khiến công chúng trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn, tràn đầy năng lượng và làn da rạng rỡ. Ít ai tin rằng cô đã bước sang tuổi ngoài 40. Nhiều người cho rằng cô duy trì thân hình bằng các bài tập cường độ cao hoặc chế độ nhịn ăn khắt khe, nhưng thực tế, Ella theo đuổi lối sống lành mạnh và kỷ luật.

Mới đây, trong một buổi biểu diễn, nữ ca sĩ đã tiết lộ “combo bữa sáng giữ dáng” của mình. Công thức đơn giản đến bất ngờ nhưng lại là bí quyết giúp cô duy trì vóc dáng nhiều năm qua.

Ella tiết lộ bữa sáng giảm cân quen thuộc

Sau khi giảm cân thành công và sở hữu thân hình cân đối, nhiều người hâm mộ tò mò về chế độ ăn uống của Ella. Trong buổi hòa nhạc, cô đã thẳng thắn chia sẻ bữa sáng quen thuộc của mình chỉ gồm:

- Bột protein (đạm)

- Hạt chia

Nữ ca sĩ cho biết đây là bữa ăn cô duy trì thường xuyên. Nhiều khán giả từng mong chờ một thực đơn giảm cân cầu kỳ, nhưng câu trả lời giản dị này lại khiến nhiều người bất ngờ. Ella thậm chí còn hài hước nói trên sân khấu: “Tôi biết đến Vũ Hán thì phải ăn mì khô nóng chứ?”, khiến khán giả bật cười vì sự chân thật, gần gũi.

Bột protein (đạm) và hạt chia giúp giảm cân như thế nào?

Trong hành trình kiểm soát cân nặng, nhiều người thường chỉ tập trung vào việc cắt giảm calo mà quên rằng thành phần dinh dưỡng mới là yếu tố quyết định cơ thể giảm mỡ hay chỉ đơn giản là mất nước và mất cơ. Trong số các thực phẩm được giới dinh dưỡng đánh giá cao, bột protein và hạt chia là hai lựa chọn thường xuyên xuất hiện trong thực đơn giảm cân khoa học.

Bột protein: Giữ cơ - tăng no - giảm cảm giác thèm ăn

Protein là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm cân vì tác động trực tiếp đến cảm giác no và chuyển hóa năng lượng.

1. Tăng cảm giác no lâu hơn

So với tinh bột hoặc chất béo, protein mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn. Khi cơ thể hấp thu protein, hormone gây no như GLP-1 và peptide YY được kích hoạt, đồng thời hormone gây đói ghrelin giảm xuống. Điều này giúp hạn chế tình trạng ăn vặt hoặc ăn quá mức trong ngày.

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy chế độ ăn giàu protein có thể giúp giảm tổng lượng calo tiêu thụ tự nhiên mà không cần ép bản thân nhịn ăn.

2. Hạn chế mất cơ khi giảm cân

Khi giảm cân, nếu lượng protein không đủ, cơ thể có xu hướng phá vỡ khối cơ để tạo năng lượng. Việc mất cơ khiến tốc độ trao đổi chất giảm, khiến quá trình giảm mỡ chậm lại và dễ tăng cân trở lại sau đó.

Bổ sung bột protein, đặc biệt khi kết hợp tập luyện, giúp bảo vệ khối cơ, từ đó duy trì mức tiêu hao năng lượng ổn định.

3. Tăng hiệu ứng sinh nhiệt khi tiêu hóa

Protein có hiệu ứng sinh nhiệt cao hơn so với các nhóm chất khác. Cơ thể cần tiêu hao nhiều năng lượng hơn để chuyển hóa protein, từ đó góp phần làm tăng lượng calo được đốt cháy mỗi ngày.

4. Tiện lợi trong kiểm soát khẩu phần

Với người bận rộn hoặc khó cân đối bữa ăn, bột protein giúp bổ sung dinh dưỡng nhanh chóng, hạn chế việc lựa chọn thực phẩm nhiều đường hoặc nhiều chất béo khi đói.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng lưu ý rằng bột protein chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế hoàn toàn bữa ăn tự nhiên.

Hạt chia: “Kho” chất xơ giúp kiểm soát cơn đói

Hạt chia được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng với hàm lượng chất xơ, omega-3 và protein thực vật cao.

1. Giãn nở trong dạ dày, giúp no lâu

Khi tiếp xúc với nước, hạt chia có thể hấp thụ chất lỏng gấp nhiều lần trọng lượng của nó, tạo thành lớp gel. Lớp gel này làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế lượng thức ăn nạp vào sau đó.

2. Ổn định đường huyết

Chất xơ hòa tan trong hạt chia giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột - yếu tố thường gây cảm giác đói nhanh và thèm đồ ngọt.

Việc kiểm soát đường huyết ổn định cũng giúp giảm tích trữ mỡ, đặc biệt là mỡ vùng bụng.

3. Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Chất xơ trong hạt chia giúp cải thiện nhu động ruột, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và giảm táo bón - vấn đề thường gặp ở người ăn kiêng.

4. Bổ sung chất béo lành mạnh

Omega-3 trong hạt chia có thể hỗ trợ kiểm soát viêm và chuyển hóa chất béo, góp phần giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Sự kết hợp giúp tối ưu hiệu quả giảm cân

Khi kết hợp bột protein và hạt chia trong chế độ ăn, cơ thể nhận được đồng thời:

Protein giúp duy trì khối cơ và tăng trao đổi chất

Chất xơ giúp kéo dài cảm giác no

Chất béo tốt hỗ trợ chuyển hóa năng lượng

Ổn định đường huyết và hạn chế ăn quá mức

Sự phối hợp này giúp quá trình giảm cân diễn ra theo hướng giảm mỡ, giữ cơ, thay vì giảm cân nhanh nhưng thiếu bền vững.

Lưu ý khi sử dụng

Các chuyên gia khuyến nghị:

- Nên sử dụng protein theo nhu cầu cơ thể, tránh lạm dụng

- Uống đủ nước khi ăn hạt chia để tránh rối loạn tiêu hóa

- Kết hợp chế độ ăn cân bằng và vận động thể chất

- Người có bệnh lý nền nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng trước khi bổ sung

Gợi ý công thức giảm cân từ hạt chia

Pudding sữa đậu nành hạt chia giàu chất xơ

Đây là món ăn sáng đơn giản, phù hợp với người bận rộn:

1 ly sữa đậu nành không đường

1 muỗng hạt chia

Trộn đều và để yên khoảng 10 phút để hạt chia nở, tạo kết cấu giống pudding. Có thể thêm bột quế hoặc vài lát chuối để tăng hương vị. Món ăn này ít calo nhưng tạo cảm giác no lâu, phù hợp với chế độ ăn lành mạnh.

Nước chanh hạt chia hỗ trợ trao đổi chất

Nếu thích đồ uống thanh mát, có thể thử công thức:

Nước lọc lạnh

Hạt chia

Vài lát chanh tươi

Ngâm hạt chia trong nước lạnh, thêm chanh để tạo vị chua nhẹ. Loại thức uống này có thể thay thế nước ngọt hoặc trà sữa, giúp giải khát và hạn chế nạp thêm đường.

Ella - Từ thần tượng âm nhạc đến hình mẫu sống khỏe

Ella Trần Gia Hoa sinh năm 1981, là thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám Đài Loan S.H.E cùng Hebe Điền Phức Chân và Selina Nhậm Gia Huyên. Nhóm ra mắt sau khi tham gia cuộc thi tuyển chọn ca sĩ “Universal 2000 Talent and Beauty Girl Contest”. Ella giành vị trí Á quân và chính thức bước vào làng giải trí.

Trong suốt sự nghiệp, S.H.E trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất châu Á, phát hành nhiều album nổi tiếng và đạt hàng loạt giải thưởng âm nhạc lớn tại Đài Loan và khu vực.

Sau khi nhóm tạm ngưng hoạt động chung, Ella tiếp tục phát triển sự nghiệp solo, tham gia diễn xuất, làm MC và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế. Cô cũng được khán giả yêu mến bởi hình ảnh nghệ sĩ năng động, tích cực và theo đuổi lối sống khỏe mạnh.