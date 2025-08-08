Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, mới đây, Công an xã Phú Khê đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp tại khu Trung Thuận 2, xã Phú Khê do chị Đỗ Thị Thúy Ng. (SN 1992, thường trú tại thôn Lương Xá, xã Quảng Bị, TP.Hà Nội) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động trong các lĩnh vực: Cắt tóc, gội đầu, massage, tắm hơi và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tương tự. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng công an xã phát hiện cơ sở có thực hiện dịch vụ tiêm filler cho khách hàng mà không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định.

Hành vi của chị Đỗ Thị Thúy Ng. đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 39 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 88/2025/QH15, Công an xã Phú Khê đã tham mưu, đề nghị Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đỗ Thị Thuý Ng. về hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động với mức phạt 45 triệu đồng.

Công an xã Phú Khê khuyến cáo, các chủ cơ sở kinh doanh, dù quy mô nhỏ, nếu cung cấp dịch vụ làm đẹp như tiêm filler, botox,... vẫn phải đăng ký kinh doanh và có giấy phép hoạt động y tế theo quy định trước khi triển khai dịch vụ.

Người dân khi có nhu cầu làm đẹp, đặc biệt là các dịch vụ xâm lấn như tiêm filler, botox… nên lựa chọn các cơ sở y tế, cơ sở thẩm mỹ được cấp phép đầy đủ nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Mọi hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.