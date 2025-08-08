Vừa xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip dài 23 giây ghi lại sự việc xảy ra trên đường Công Trường Quốc Tế (ngay vòng xoay hồ Con Rùa) thuộc phường Xuân Hòa (TP.HCM) nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo nội dung clip, thời điểm này, một tài xế xe công nghệ xảy ra tranh cãi với hai cô gái đi xe máy. Đỉnh điểm, nam tài xế rút chìa khoá xe máy rồi bỏ lên ô tô rời đi, mặc hai cô gái đứng giữa đường.

Được biết, cô gái điều khiển xe máy trong clip là C. (30 tuổi). Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, chị C. chia sẻ mình đã trình báo sự việc đến Công an phường Xuân Hòa. Chị C. cho biết vào khoảng 11h30' trưa ngày hôm nay (8/8), khi lái xe đến vòng xoay hồ Con Rùa, chị đánh lái qua trái thì xảy ra va quẹt với ô tô công nghệ.

Sau va chạm, tài xế xuống xe và xảy ra tranh cãi với chị C. Vì không muốn đôi co, chị C. chuẩn bị rời đi thì nam tài xế thò tay rút chìa khoá, lên ô tô bỏ đi. Sau sự việc, chị C. không thể nổ máy di chuyển nên đã phải thuê thợ đến làm chìa khoá khác.

Lực lượng Đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã tiếp nhận thông tin trên và phối hợp Công an phường Xuân Hòa xác minh, xử lý.