Theo thông tin từ báo Dân Việt, sinh năm 1977, Xu Bo là gương mặt nổi bật trong ngành game Trung Quốc. Dù bỏ học từ cấp trung học, ông đã sáng tạo trò chơi đình đám Fantasy Westward Journey và sáng lập Công ty Duoyi Network vào năm 2006. Công ty này từng đạt doanh thu gần 2 tỷ nhân dân tệ, với lợi nhuận ròng vượt 1 tỷ nhân dân tệ vào năm 2017.

Xu quen bạn gái cũ Tang Jing qua một trang web hẹn hò vào năm 2009. Khi đó, Tang giới thiệu mình là sinh viên. Hai người chung sống suốt 14 năm nhưng chưa từng đăng ký kết hôn.

Tỷ phú game Trung Quốc kiện bạn gái đòi 1,1 nghìn tỷ đồng, bị tố có "hơn 300 đứa con". Ảnh: Baidu.

Tranh chấp giữa họ liên quan tới khoản 300 triệu nhân dân tệ (hơn 1,1 nghìn tỷ đồng) mà Xu cho rằng Tang vẫn còn nợ. Ông nói rằng từ năm 2012 đến 2018, ông đã chuyển tổng cộng 819 triệu nhân dân tệ (hơn 3 nghìn tỷ đồng) cho Tang. Cô này đã hoàn trả 515 triệu nhân dân tệ (hơn 1,9 nghìn tỷ đồng), nhưng Xu khẳng định vẫn còn 300 triệu nhân dân tệ chưa được thanh toán và đã khởi kiện vào năm 2024.

Tuy nhiên ngày 15/11 vừa qua, Tang lên mạng xã hội, nói rằng cô và Xu ban đầu dự định xây dựng một đại gia đình cùng nhau và rằng số tiền lớn cô nhận được chủ yếu dùng để nuôi dưỡng “gia đình 300 đứa trẻ” này.

“Trong hơn 10 năm qua, chi phí cần thiết để duy trì và chăm sóc đại gia đình 300 đứa trẻ là cực kỳ lớn. Phần lớn số tiền tôi nhận đều được dùng cho chi phí sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi trong thời gian đó", cô viết, cho biết 300 đứa con của nam doanh nhân không có hộ khẩu.

Trước câu hỏi của cư dân mạng rằng con số “300 đứa trẻ” có phải lỗi đánh máy không, cô trả lời: “Không. Có khi con số này còn chưa được thống kê đầy đủ, nhưng chắc chắn không phải phóng đại".

Xu Bo và bạn gái cũ. Ảnh: Baidu.

Tang cho biết trong một phiên xử, tòa đã đứng về phía cô và bác bỏ yêu cầu đòi 300 triệu nhân dân tệ của Xu. Cô nói hiện đang tự nuôi 11 đứa con chung với Xu và đang trong cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi hai con gái của họ.

Ngày 16/11, Duoyi Network ra tuyên bố nói rằng có “người dùng mạng” đã lan truyền thông tin sai lệch và kêu gọi nền tảng có hành động ngay lập tức.

Tạp chí Tri thức cho biết, tại Trung Quốc, Xu Bo từ lâu đã là nhân vật gây tranh cãi và bị chỉ trích vì cổ xúy lời lẽ phân biệt giới tính và đa thê. Ông từng công khai tuyển bạn gái trên mạng xã hội, tuyên bố rõ ràng mục tiêu là “sinh ít nhất 50 người con trai chất lượng cao”.

Ông đưa ra các tiêu chí chọn bạn đời chi tiết và thậm chí còn đổi tên tài khoản thành “Sinh Nhiều Con Giải Quyết Mọi Thứ”.

Sau đó, Xu nói giá trị tài sản của ông là 28 tỷ nhân dân tệ và cho biết đã có 12 đứa con với những phụ nữ khác nhau. Ông nhiều lần khoe rằng mình là “người đàn ông tinh hoa hiếm có” và dự định nuôi cả 50 người con trai trở thành giới tinh hoa xã hội, với ít nhất 10 người thành đạt hàng đầu.

Xu cũng bị chỉ trích trong vai trò chủ doanh nghiệp. Ví dụ, ông yêu cầu nhân viên phải gửi “phong bì cảm ơn” sau một năm làm việc. Những người từ chối phải viết bản tự kiểm điểm.

Ông cũng khuyến khích nhân viên “tự nguyện giảm lương 10%” và yêu cầu họ bày tỏ lòng biết ơn vì cơ hội này. Nhân viên nghỉ việc bị yêu cầu hoàn trả chi phí nhà ăn của công ty với mức 30 nhân dân tệ (khoảng 111 nghìn đồng) mỗi bữa.

Câu chuyện khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ. Một người viết: “Ai có thể ngăn ông ta lại? Chỉ vì có tiền mà muốn nuôi con như gia súc sao? Trẻ em là con người, không phải côn trùng. Ông ta đang làm thí nghiệm nhân giống hay gì?”.