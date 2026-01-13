Tỷ phú 79 tuổi ra điều kiện kén vợ "lạ đời": Phải biết lái trực thăng, không thuộc cung Bọ Cạp

Theo Saostar, ngài Benjamin Slade (79 tuổi), Nam tước thứ 7 của Mountsel, một doanh nhân người Anh sở hữu khối tài sản gắn liền với điền trang lịch sử Maunsel House, tiếp tục gây xôn xao dư luận quốc tế khi công khai tuyên bố đang tìm kiếm một người vợ trẻ hơn mình từ ba đến bốn thập kỷ, với mục tiêu rõ ràng: sinh con trai để kế thừa gia sản. Sau nhiều năm không đạt được mong muốn này thông qua quảng cáo báo chí, hồ sơ hẹn hò trực tuyến và các chương trình truyền hình, vị quý tộc Anh vẫn kiên trì theo đuổi kế hoạch tìm người nối dõi.

Điều khiến công chúng chú ý không chỉ là tuổi tác hay xuất thân của ông Slade, mà còn bởi danh sách tiêu chí “kén vợ” được cho là hiếm thấy ngay cả trong giới thượng lưu. Theo đó, người phụ nữ được xem là phù hợp phải dưới 40 tuổi, không sinh ra dưới cung hoàng đạo Bọ Cạp, có thói quen đọc báo The Guardian, và đến từ một quốc gia có tên bắt đầu bằng chữ “I”, hoặc ít nhất là quốc kỳ có màu xanh lá cây. Ngoài ra, những ứng viên có bằng lái máy bay trực thăng hoặc am hiểu luật pháp sẽ được đánh giá cao hơn. Ngài Slade cũng khẳng định ông sẵn sàng chấp nhận một phụ nữ đã có con, miễn là vẫn nằm trong độ tuổi sinh nở.

Benjamin Slade (79 tuổi), Nam tước thứ 7 của Mountsel. Ảnh: Christopher Jones.

Người phụ nữ mới của dinh thự Maunsel House sẽ nhận được số tiền hàng năm là 50.000 bảng Anh (khoảng hơn 1,6 tỷ đồng), bao gồm cả chi phí ăn ở. Tuy nhiên, vị Nam tước đang gặp khó khăn về dòng tiền và bày tỏ mong muốn vợ mình cũng nên có tài sản riêng.

"Có một chút vốn riêng và thu nhập sẽ rất hữu ích. Nếu có một gia tài lớn thì càng tốt!", danh sách yêu cầu của Sir Benjamin viết rõ.

Được biết, vị Nam tước này hiện đang đàm phán để bán điền trang cổ kính mà gia đình ông đã sở hữu từ năm 1772 cho một tập đoàn khách sạn hạng sang. Trước đó, ông từng cho thuê điền trang để tổ chức đám cưới, nhưng công việc kinh doanh đã bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch.

Chia sẻ với truyền thông, ngài Benjamin Slade cho biết ông đã chuẩn bị sẵn tinh trùng đông lạnh, có thể bảo quản trong vòng chín tháng, để chủ động cho kế hoạch sinh con ngay khi tìm được bạn đời phù hợp. “Chúng tôi đã cố gắng từ năm 2008”, ông nói, nhắc lại thời điểm mong muốn tìm vợ trẻ lần đầu tiên được công khai và nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu. Khi ấy, ông từng gây tranh cãi với phát ngôn so sánh việc tìm vợ với việc mua xe mới: “Nếu muốn một chiếc xe mới, thì sẽ có một chiếc xe mới”.

Ông từng kết hôn với bà Pauline Myburgh nhưng đã ly hôn vào năm 1991. Ảnh: Rex Features.

Theo New York Post, năm 2021, ông Slade đã có một con gái nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với nhà thơ người Mỹ Sahara Sunday Spain. Dù vậy, mối quan hệ này không đi đến hôn nhân, và kế hoạch cưới xin đã hai lần bị hủy bỏ.

Theo Phụ nữ mới, trước đó, ông từng kết hôn với bà Pauline Myburgh nhưng đã ly hôn vào năm 1991 với lý do không thể chịu nổi đàn mèo 17 con của vợ. Cặp đôi không có con chung.

Sau khi điều trị thụ tinh ống nghiệm (IVF) thành công, ông đã có một cô con gái với nhà thơ người Mỹ Sahara Sunday Spain vào năm 2021. Tuy nhiên, ông đã hủy hôn với cô hai lần và hiện không liên lạc với con gái mình. Cô Spain chia sẻ với tờ Daily Mail: "Thật không thể tin nổi sau tất cả những gì đã xảy ra, ông ta vẫn còn nói về việc muốn có thêm con."