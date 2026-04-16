Tỷ lệ trượt visa du học Mỹ chính thức chạm mốc cao nhất trong 10 năm, cứ 3 sinh viên thì 1 người trượt

Tỷ lệ bị từ chối visa du học Mỹ đang tăng trở lại và đã chạm mức cao nhất trong một thập kỷ, theo báo cáo thường niên mới công bố của tổ chức giáo dục Shorelight dựa trên dữ liệu từ chính phủ Mỹ. Năm 2025, có tới 35% hồ sơ xin visa diện F-1 (loại visa phổ biến dành cho học sinh, sinh viên quốc tế) không được chấp thuận, vượt cả mức đỉnh 33% ghi nhận vào năm 2020 - thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát.

Sự gia tăng này không diễn ra đồng đều giữa các khu vực. Châu Phi là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi gần 2/3 hồ sơ (64%) bị từ chối. Ở một số quốc gia như Sierra Leone hay Somalia, tỷ lệ trượt thậm chí vượt 90%.

Tại Nam Á, xu hướng siết chặt cũng thể hiện rõ khi Ấn Độ vốn là đất nước có nguồn cung sinh viên quốc tế lớn nhất của Mỹ cũng chứng kiến tỷ lệ bị từ chối tăng mạnh từ 36% năm 2023 lên tới 61% vào năm 2025. Ở các quốc gia khác trong khu vực, mức từ chối dao động từ 70% đến 84%.

Khuôn viên Đại học Harvard

Ngược lại, Nam Mỹ ghi nhận tín hiệu tích cực hơn khi tỷ lệ từ chối giảm xuống còn 22%. Tại châu Âu, con số này duy trì ổn định ở mức thấp, khoảng 9% trong suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, báo cáo không cung cấp dữ liệu chi tiết theo từng quốc gia trên toàn cầu, mà chủ yếu phản ánh theo khu vực và một số nước tiêu biểu, trong đó không bao gồm Việt Nam.

Xét trên tổng thể, cứ 3 sinh viên nộp hồ sơ xin visa du học Mỹ thì có 1 người bị từ chối. Dữ liệu trong giai đoạn 2015-2025 cho thấy xu hướng tăng kéo dài từ mức thấp hơn trong giai đoạn đầu, tỷ lệ này tăng dần đến năm 2020, giảm xuống 25% vào năm 2021, rồi lại leo lên 31% trong ba năm 2022-2024 trước khi chạm mốc 35% vào năm 2025.

Đại học New York (NYU) - một trong những cơ sở giáo dục có số lượng sinh viên quốc tế cao nhất tại Mỹ

Shorelight nhận định dù có giai đoạn chững lại trong 2 năm gần đây, song xu hướng siết visa đang quay trở lại rõ rệt. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội học tập của sinh viên quốc tế mà còn đặt ra thách thức đối với chính các trường đại học Mỹ. Các chuyên gia cảnh báo, nếu tình trạng này kéo dài, Mỹ có thể đối mặt với những hệ lụy dài hạn như suy giảm nguồn lực nghiên cứu, ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo và đánh mất lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua thu hút nhân tài toàn cầu.

Trong năm học 2024-2025, Mỹ vẫn là điểm đến của khoảng 1,18 triệu sinh viên quốc tế, đóng góp khoảng 55 tỷ USD cho nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, với tỷ lệ từ chối visa ngày càng cao, nguồn thu này cùng vị thế của giáo dục đại học Mỹ đang đứng trước không ít áp lực trong thời gian tới.