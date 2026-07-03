Hình ảnh Trường THPT chuyên Tuyên Quang - nơi 147 học sinh đạt điểm 10 môn Toán gây xôn xao dư luận

Clip: Toàn cảnh Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Ngày 3/7, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, nhiều hộ dân sống trên ngõ 346 đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân - khu vực nằm sát Trường THPT chuyên Tuyên Quang cho biết, những ngày qua, họ cũng theo dõi thông tin về vụ việc và chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng .

Bà Phương, một người dân sinh sống nhiều năm tại khu vực này, cho biết bản thân khá tò mò trước thông tin số lượng lớn học sinh của trường đạt điểm tuyệt đối môn Toán. "Đúng hay sai thì cơ quan có thẩm quyền sẽ làm rõ. Nhưng tôi sống ở đây nhiều năm, từ khi trường chuyển về khu vực này cách đây khoảng hai năm, tôi thấy các cháu rất chăm chỉ, ngoan ngoãn. Chưa từng xảy ra điều tiếng gì", bà Phương chia sẻ.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo bà Phương, trên tuyến phố có khá nhiều hộ gia đình xây nhà trọ cho học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang thuê ở. Đến thời điểm này, phần lớn các phòng đều đã có người thuê.

Không chỉ bà Phương, nhiều người dân trong khu vực cũng cho biết học sinh của trường có cường độ học tập rất cao. Ngoài thời gian học chính khóa, nhiều em còn tham gia các lớp ôn luyện, học thêm tại các trung tâm nên ít khi thấy tụ tập vui chơi.

"Nhìn các cháu suốt ngày đi học rồi về phòng học tiếp. Nếu kết quả thi đúng như công bố, không có bất kỳ gian lận nào thì tôi nghĩ các cháu hoàn toàn xứng đáng với thành quả của mình", một người dân sống gần trường bày tỏ.

Liên quan tới công tác tổ chức kỳ thi, trao đổi với báo chí, ông Lê Thành Tuyên- Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, gồm 328 thí sinh có kết quả môn Toán nổi bật, đều dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Trong số này, hơn 300 em là học sinh của trường, còn lại là một số thí sinh tự do.

Về công tác coi thi, ông Tuyên cho biết toàn bộ giám thị làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đều được điều động từ ba trường THPT khác trên địa bàn, không có giáo viên của Trường THPT chuyên Tuyên Quang trực tiếp coi thi. Cán bộ của trường chỉ đảm nhiệm một số vị trí như thư ký, phó trưởng điểm thi để quản lý cơ sở vật chất và phục vụ công tác tổ chức.

Cũng theo ông Tuyên, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc xác minh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp đầy đủ dữ liệu theo yêu cầu. Khi có kết quả xác minh chính thức, Sở sẽ thông tin công khai và xử lý theo kết luận của cơ quan chức năng.

Toàn cảnh trường Trường THPT chuyên Tuyên Quang nhìn từ trên cao.

Như Tiền Phong phản ánh, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dữ liệu điểm thi cho thấy Trường THPT chuyên Tuyên Quang có phổ điểm môn Toán rất cao . Cụ thể, trong nhóm 328 học sinh của trường có tới 299 em đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó 147 em đạt điểm 10. Phổ điểm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp rà soát, xác minh để làm rõ.