Twenty Five, Twenty One tập 6: Nữ chính, nữ phụ xông vào đánh nhau lại được khen hết lời

Lấy bối cảnh năm 1998, Twenty Five, Twenty One là một bộ phim truyền hình của đài tvN kể về hai người trẻ yêu nhau giữa hậu quả của cuộc khủng hoảng IMF. Kim Tae Ri đóng vai Na Hee Do, một kiếm thủ đầy tham vọng, trong khi Nam Joo Hyuk vào vai Baek Yi Jin, người có gia đình tan nát vì khủng hoảng tài chính.

Ở tập 5, Na Hee Do (Kim Tae Ri) đã hiện thực hóa mục tiêu trở thành vận động viên quốc gia và thậm chí cô còn nhận được lời chúc mừng từ Go Yu Rim (WJSN's Bona). Tuy nhiên, Na Hee Do nói với cô: "Ước mơ của tôi không phải là trở thành một vận động viên quốc gia, mà là trở thành đối thủ của cậu. Vậy thì tôi sẽ chấp nhận lời chúc mừng của cậu". Hai vận động viên sau đó trở thành bạn cùng phòng sau khi Na Hee Do đến ở tại làng vận động viên.



Bona

Tập 6 có cảnh Hee Do và Yu Rim động tay, động chân với nhau. Bắt đầu là một cuộc tranh cãi bằng lời nói sau khi Go Yu Rim lên tiếng phàn nàn về việc Na Hee Do leo cao quá nhanh và làm cô bị áp lực. Ngay sau đó, hai vận động viên bắt đầu vật lộn trên sàn khi Go Yu Rim túm tóc Na Hee Do. Na Hee Do chống trả khi cố gắng cạy tay đối thủ ra khỏi đầu.





Cả hai diễn viên chính được cho là chỉ tập trung vào lời thoại và hành động của họ bất chấp bầu không khí náo nhiệt trên trường quay. Họ đã làm việc cùng nhau để phối hợp các chuyển động của họ cho một cảnh chi tiết, mà họ thực hiện với độ chân thực đáng kinh ngạc. Sau đó, cả hai đều cười và đảm bảo rằng người kia vẫn ổn.







Các nhà sản xuất của bộ phim nhận xét: "Kim Tae Ri và Bona đã không lùi bước trước một cảnh quay khó khăn như vậy và thay vào đó họ đã hoàn thành nó bằng những nỗ lực hết sức mình".

https://afamily.vn/twenty-five-twenty-one-tap-6-nu-chinh-nu-phu-xong-vao-danh-nhau-lai-duoc-khen-het-loi-2022030114311568.chn