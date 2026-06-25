TV Samsung The Frame định hình lại cách người dùng hiện đại trải nghiệm nghệ thuật

Nghệ thuật đang định hình lại không gian sống

Là một trong những môn nghệ thuật quan trọng trong lịch sử nhân loại, hội hoạ luôn có sức hấp dẫn riêng với những tâm hồn yêu cái đẹp. Từ việc chỉ xuất hiện giới hạn trong các triển lãm, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật… hội hoạ dần đi vào không gian sống của tín đồ duy mỹ theo nhiều cách khác nhau.

Sự xuất hiện của TV The Frame góp phần thổi bùng xu hướng thưởng thức nghệ thuật tại gia

Khi những chiếc TV The Frame tiên phong được Samsung giới thiệu tại CES vào năm 2017, tín đồ nghệ thuật cũng có thêm một phương thức mới để đưa nghệ thuật vào không gian sống. Bà Nguyễn Huyền My - Giám đốc Điều hành Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam cho biết: "The Frame đã tái định nghĩa vai trò của TV trong không gian sống, thông qua việc kết hợp giữa công nghệ hiển thị với nghệ thuật và thiết kế nội thất. Sự đón nhận của công chúng đối với sản phẩm không chỉ cho thấy Samsung đã thành công trong việc kiến tạo xu hướng biến TV thành phòng trưng bày nghệ thuật cá nhân ngay tại nhà, mà còn đáp ứng vượt trội các tiêu chí thưởng lãm nghệ thuật khắt khe nhất của người tiêu dùng".

TV The Frame sở hữu kho tranh nghệ thuật đồ sộ, đáp ứng nhu cầu thể hiện dấu ấn và gu thẩm mỹ riêng

Triết lý "Bật lên là TV, tắt đi là tranh nghệ thuật" đã đưa The Frame thành cái tên tiên phong trong phân khúc Art TV hiện đại. Kho tranh nghệ thuật Samsung Art Store quy tụ hơn 5.000 danh tác hội hoạ từ hơn 800 nghệ sĩ và trên 80 đối tác toàn cầu, The Frame giúp nhiều người dùng dễ dàng tiếp cận nghệ thuật hơn, trong bối cảnh việc thưởng thức hội hoạ và thể hiện bản thân trong không gian sống đang trở thành xu hướng.

Dấu ấn nghệ thuật trong kỷ nguyên kỹ thuật số

Không phải ngẫu nhiên mà sau khi The Frame ra mắt và trở nên thành công, phân khúc Art TV lại trở nên vô cùng sôi động. Dòng TV độc đáo của Samsung đã định hình lại cách người tiêu dùng thưởng thức nghệ thuật một cách thuận tiện trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Thay vì phải sử dụng tranh chép tay hoặc tranh in ấn không bản quyền, người dùng đã có thể tiếp cận các tác phẩm nổi tiếng được số hoá, với chất lượng cao và bản quyền đầy đủ. Quan trọng hơn, họ có thể tự do lựa chọn, thay đổi tác phẩm theo sở thích, tâm trạng, phong cách thẩm mỹ một cách dễ dàng ngay trên màn hình TV.

Việc tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật số hoá có bản quyền trở nên dễ dàng hơn trên The Frame

Với lợi thế của kẻ tiên phong cùng mối quan hệ đối tác toàn cầu với các nghệ sĩ và tổ chức nổi tiếng, Samsung đã sớm xây dựng được một "hệ sinh thái" nghệ thuật mà không phải thương hiệu nào cũng dễ dàng bắt kịp. Từ Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại (The Museum of Modern Art), Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (The Metropolitan Museum of Art) tại New York đến Bảo tàng Prado (Tây Ban Nha), Belvedere Museum (Vienna, Áo)... đều đang đứng sau việc đưa các kiệt tác hội hoạ của Vincent van Gogh, Claude Monet, Georgia O'Keeffe… lên kho tranh nghệ thuật Art Store. Mới đây, Samsung đã hợp tác với Bảo tàng MUNCH (Na Uy) để đưa 37 tác phẩm của danh họa Edvard Munch lên Samsung Art Store, trong đó có kiệt tác nổi tiếng "The Scream".

Samsung đang hợp tác với nhiều tổ chức và nghệ sĩ để đưa các danh tác hội hoạ lên kho tranh

Samsung cũng không ngừng hợp tác với các nghệ sĩ đương đại như Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Salvador Dalí để không ngừng đa dạng hoá kho tranh của mình. Các tác phẩm có mặt trên Art Store đều đến từ những thỏa thuận với bảo tàng, quỹ nghệ thuật hoặc đơn vị quản lý bản quyền. Thông qua những hợp tác này, người dùng trên toàn thế giới có thể tiếp cận những tác phẩm nghệ thuật kinh điển ngay tại không gian sống của mình.

Trải nghiệm nghệ thuật nâng tầm cuộc sống

The Frame không dừng lại ở một thiết bị điện tử nghe nhìn với khả năng trưng bày tranh ảnh, mà còn phản ánh nỗ lực của Samsung trong việc đưa nghệ thuật đẳng cấp bảo tàng đến hàng triệu gia đình trên toàn cầu. Trải nghiệm cao cấp đến từ giá treo sát tường và khung viền linh hoạt với nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên diện mạo như một bức hoạ đích thực. Màn hình QLED 4K sắc nét, tần số quét đến 144Hz, sắc màu nghệ thuật đạt chuẩn PANTONE và đặc biệt là tấm nền chống phản sáng cho phép người dùng cảm nhận từng chi tiết trên tranh một cách chân thực, tương tự trải nghiệm ngắm tranh tại bảo tàng. Tất cả góp phần tạo nên dấu ấn nghệ thuật và nâng tầm cuộc sống tại nhà cho mọi người.

Thiết kế khung tranh, giải pháp lắp đặt âm tường và tấm nền chống chói tái hiện hoàn hảo trải nghiệm thưởng thức tranh tại bảo tàng

Quan trọng hơn, The Frame tái hiện dòng chảy cảm xúc của người dùng thông qua ngôn ngữ hội hoạ. Với hơn 370 tác phẩm miễn phí mỗi tháng, được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi các chuyên gia theo từng chủ đề, người dùng có thể tìm thấy nguồn cảm hứng mới mỗi ngày khi ngắm tranh trên The Frame. Sau một ngày dài bận rộn, những bức tranh sơn dầu tái hiện không khí gia đình hay phố đêm tĩnh lặng mang đến cảm giác vô cùng thư thái, dễ chịu. Trong khi các bức tranh thiên nhiên với nhiều mảng màu rực rỡ lại là chất xúc tác cho một ngày mới giàu năng lượng. Mỗi bức tranh là cách gia chủ thể hiện tuyên ngôn nghệ thuật của bản thân, đồng thời cũng là chủ đề hấp dẫn cho các cuộc trò chuyện với bạn bè, gia đình.

Mỗi bức tranh là một tuyên ngôn phong cách và là chủ đề gắn kết mọi thành viên trong gia đình

Cùng với giá trị nghệ thuật đặc sắc, The Frame cũng thăng hạng toàn diện trải nghiệm giải trí của các gia đình với vai trò là một thiết bị Samsung AI TV. Trợ lý Vision AI Companion (VAC) tiên phong xuất hiện trên thế hệ The Frame 2026 nâng cấp mạnh mẽ chất lượng hình ảnh, âm thanh thông qua các tính năng đột phá như Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode), chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller)... Đặc biệt, với The Frame, VAC còn đóng vai trò như một hướng dẫn viên nghệ thuật cá nhân. Nhờ tích hợp hàng loạt mô hình trí tuệ nhân tạo như Bixby, Microsoft Copilot và Gemini, trợ lý VAC có thể phân tích nội dung hiển thị trên màn hình theo thời gian thực để cung cấp thông tin chuyên sâu về tác phẩm, gợi ý phong cách trang trí và các thông tin liên quan, biến hành trình khám phá nghệ thuật trở nên cá nhân hóa và giàu cảm hứng hơn.

Trợ lý VAC đang mở rộng hơn bao giờ hết giá trị của The Frame, vượt khỏi vai trò một Art TV thông thường

Nếu thiết kế khung tranh của The Frame đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho thị trường Art TV sôi động, thì trợ lý VAC đã đưa giá trị của thiết bị này lên một tầm cao mới. Khi giá trị nghệ thuật hoà cùng công nghệ thông minh từ thương hiệu TV tiên phong thế giới 20 năm liên tiếp, The Frame đang sẵn sàng một lần nữa định hình lại khái niệm "TV phong cách sống" trong kỷ nguyên mới.