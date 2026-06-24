Trên 30 tuổi, là mẹ hai con: Mỗi ngày làm thêm 3 tiếng, tôi dần có khoản thu nhập riêng và không còn ngại tiêu tiền

Tôi năm nay 35 tuổi, là mẹ của hai đứa trẻ. Có một khoảng thời gian sau khi sinh bé thứ hai, tôi gần như ở nhà toàn thời gian để chăm con. Những ngày ấy, cuộc sống của tôi xoay quanh bỉm sữa, bữa ăn và hàng chục việc không tên khác.

Tiền điện, tiền học, tiền sữa, tiền nhà… cứ đều đặn xuất hiện mỗi tháng. Trong khi đó, nguồn thu của gia đình gần như chỉ phụ thuộc vào chồng.

Tôi từng nghĩ như vậy là bình thường.

Cho đến một ngày, tôi nhận ra mình bắt đầu cân nhắc rất lâu trước khi mua một món đồ nhỏ cho bản thân. Một tuýp kem dưỡng da, một chiếc áo mới hay đơn giản là một buổi cà phê với bạn bè cũng khiến tôi phải suy nghĩ.

Không phải vì chồng kiểm soát chi tiêu. Anh luôn tôn trọng tôi. Nhưng cảm giác phải ngửa tay xin tiền cho những nhu cầu cá nhân khiến tôi dần mất đi sự tự tin.

Biến cố khiến tôi thay đổi suy nghĩ

Khi thời gian nghỉ thai sản sắp kết thúc, gia đình tôi bất ngờ đối mặt với một biến cố khác. Công ty nơi chồng tôi làm việc bắt đầu cắt giảm nhân sự. Nguy cơ mất việc xuất hiện ngay trước mắt.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm nhận rõ áp lực tài chính đang ở rất gần.

Tôi muốn dành thời gian cho các con, nhưng cũng hiểu rằng gia đình cần thêm một nguồn thu nhập. Vấn đề là với lịch sinh hoạt của hai đứa trẻ, tôi gần như không thể làm một công việc toàn thời gian như trước.

Tôi cần một công việc linh hoạt hơn.

Mỗi ngày dành 3 tiếng cho công việc làm thêm

Sau nhiều lần tìm hiểu, tôi bắt đầu thử sức với một số công việc trực tuyến có thể làm tại nhà.

Ban đầu, tôi không đặt mục tiêu kiếm thật nhiều tiền. Tôi chỉ muốn có thêm một khoản thu nhập để chủ động hơn trong chi tiêu cá nhân và giảm áp lực cho gia đình.

Khoảng thời gian tôi làm việc thường là khi con ngủ trưa hoặc sau khi hoàn thành việc nhà vào buổi tối.

Trung bình mỗi ngày chỉ khoảng 2-3 tiếng.

Có những hôm rất bận, tôi gần như không làm được gì. Nhưng cũng có những ngày rảnh hơn, tôi tranh thủ xử lý công việc nhiều hơn một chút.

Sau vài tháng kiên trì, khoản thu nhập thêm tuy chưa lớn nhưng đủ để tôi tự chi trả những khoản chi tiêu cá nhân, mua quà cho con hoặc đóng góp một phần vào ngân sách gia đình.

Điều quan trọng hơn cả là tôi không còn cảm thấy mình hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

Điều tôi nhận được không chỉ là tiền

Nhiều người nghĩ rằng làm thêm chỉ để kiếm tiền.

Với tôi, điều quý giá hơn là cảm giác bản thân vẫn đang phát triển.

Sau thời gian dài quanh quẩn với việc nhà và con cái, tôi từng có cảm giác mình bị bỏ lại phía sau. Bạn bè đi làm, thăng tiến, học thêm kỹ năng mới, còn tôi chỉ biết đến lịch tiêm chủng hay giá sữa ngoài siêu thị.

Công việc làm thêm giúp tôi kết nối lại với xã hội.

Tôi phải học cách sử dụng công nghệ, tìm hiểu về bán hàng, tiếp thị, chăm sóc khách hàng và quản lý thời gian.

Những kỹ năng đó không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn khiến tôi tự tin hơn rất nhiều.

Không phải công việc nào trên mạng cũng đáng tin

Tuy nhiên, trải nghiệm của tôi cũng cho thấy một thực tế: không phải cơ hội kiếm tiền nào trên mạng cũng an toàn.

Hiện nay có rất nhiều lời mời gọi hấp dẫn như "việc nhẹ lương cao", "kiếm tiền nhanh", "thu nhập thụ động vài chục triệu đồng mỗi tháng".

Tôi từng tham gia một vài nhóm như vậy và nhanh chóng nhận ra không ít mô hình yêu cầu đóng phí, mua khóa học hoặc đầu tư trước một khoản tiền.

Vì thế, nếu muốn tìm việc làm thêm, tôi luôn tự đặt ra ba nguyên tắc:

- Không chuyển tiền trước cho bất kỳ đơn vị nào.

- Không tin những cam kết thu nhập quá hấp dẫn.

- Chỉ tham gia những mô hình minh bạch, có thông tin rõ ràng.

Thu nhập bền vững luôn cần thời gian và sự kiên trì, không có con đường làm giàu tức thì.

Sự tự tin của phụ nữ đôi khi bắt đầu từ một khoản thu nhập riêng

Sau hơn một năm duy trì công việc làm thêm, tôi nhận ra điều thay đổi lớn nhất không nằm ở số tiền kiếm được.

Đó là cảm giác chủ động.

Tôi có thể tự mua món đồ mình thích mà không phải đắn đo quá nhiều. Tôi có thể dành một khoản nhỏ cho bản thân mà không thấy áy náy.

Quan trọng hơn, tôi biết rằng nếu một ngày nào đó gia đình gặp biến cố, mình vẫn có khả năng tạo ra giá trị và đóng góp tài chính.

Với nhiều bà mẹ có con nhỏ, kiếm thêm vài triệu đồng mỗi tháng có thể không phải con số quá lớn. Nhưng đó là khoản tiền được tạo ra từ chính năng lực của mình.

Và đôi khi, sự tự tin của phụ nữ sau tuổi 30 cũng bắt đầu từ những điều rất giản dị như thế.

Bởi cảm giác an tâm nhất không phải là có ai đó nuôi mình, mà là biết rằng mình vẫn có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.