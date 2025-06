Gần đây, một đoạn video về bộ phim Chỉ Riêng Mình Em đã bất ngờ viral trên mạng xã hội, thu hút tới 2.2 triệu lượt xem trên Facebook. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu cực kỳ cảm động của cặp đôi Jang Cheol Min và Ha Jeong Hwa.

Jang Cheol Min từng là một võ sỹ quyền anh tài năng. Anh sở hữu cú đấm thép khiến nhiều đối thủ phải nể sợ và trở nên nổi tiếng với nó. Dẫu vậy, một người với tương lai tươi sáng như vậy lại lầm đường lạc lối, trở thành một kẻ đòi nợ thuê rồi cuối cùng phải đi tù.

So Ji Sub và Han Hyo Joo mang đến một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc trong Chỉ Riêng Mình Em.

Sau khi mãn hạn, Jang Cheol Min đi giao nước và làm bảo vệ để trang trải cuộc sống. Tại đây, Jang Cheol Min bất ngờ gặp được cô gái mù xinh đẹp Ha Jeong Hwa. Vì tưởng anh là người bảo vệ cũ, thế nên Ha Jeong Hwa thường tặng cho anh những món đồ ăn nho nhỏ.

Thế rồi theo những lần tiếp xúc, Jang Cheol Min và Ha Jeong Hwa dần trở nên thân thiết, nảy sinh tình cảm với nhau. Dẫu vậy, biến cố ập đến khi Jang Cheol Min biết những bi kịch mà cô phải trải qua liên quan đến mình. Để rồi, như một cách để bù đắp cho cô, Jang Cheol Min nhận lời thi đấu trong một cơ sở ngầm để kiếm tiền giúp Ha Jeong Hwa phẫu thuật, lấy lại ánh sáng và sống cuộc đời hạnh phúc như bao người.

Chỉ Riêng Mình Em thu hút 2,2 triệu lượt xem trên một fanpage.

Dẫu vậy, trong chuyến đi định mệnh này, Jang Cheol Min bất ngờ bị kẻ xấu tập kích rồi bị thương nặng. Trở về Hàn Quốc, nhìn thấy Ha Jeong Hwa có một cuộc đời mới tươi sáng, anh cho rằng bản thân không còn xứng đáng với cô nữa. Anh nghĩ rằng bản thân sau này sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho cô mà thôi nên đã lựa chọn rời xa người con gái ấy. Thế nhưng rất may là cuối cùng, Ha Jeong Hwa cũng tìm được anh ở nơi họ từng trao nhau lời ước hẹn.

Chỉ Riêng Mình Em được đánh giá là một trong những bộ phim lãng mạn cực kỳ hay của màn ảnh Hàn. Tác phẩm này do So Ji Sub và Han Hyo Joo đóng chính. Thời điểm ghi hình bộ phim, cả hai diễn viên đều ở đỉnh cao nhan sắc, thế nên visual là điều không cần bàn cãi. Thế nhưng quan trọng hơn, bộ phim sở hữu kịch bản hay và diễn xuất của cặp đôi chính truyền tải được rất nhiều cảm xúc cho khán giả.

So Ji Sub đang gây bão với bộ phim Không Dung Thứ.

Tháng 10 này, khán giả sẽ gặp Han Hyo Joo ở bộ phim Romantics Anonymous.

14 năm qua đi kể từ thời điểm bộ phim ra mắt vào năm 2011, đến nay So Ji Sub và Han Hyo Joo vẫn giữ vững sức hút của mình tại làng điện ảnh Hàn Quốc. Thời gian qua, So Ji Sub đang là cái tên cực kỳ hot nhờ sức nóng từ tác phẩm Không Dung Thứ do anh đóng chính. Trong khi đó, những năm gần đây Han Hyo Joo cũng có các bộ phim gây tiếng lớn như Chung Cư Có Độc, Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng hay Loài Thống Trị. Vào tháng 10 sắp tới, cô sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim lãng mạn của Nhật Bản mang tên Romantics Anonymous.