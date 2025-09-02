4 khối quân đội nước ngoài sải bước uy nghi, đều tăm tắp trên phố Hà Nội Viên Minh - Anh Trung - Nguyễn Nam/VTC News, 12:30 02/09/2025 Chia sẻ Thích0 Bốn khối quân đội nước ngoài cùng sải bước trên các tuyến phố Hà Nội, thể hiện sức mạnh, kỷ luật và tinh thần đoàn kết quốc tế trong lễ diễu binh A80. Lần đầu tiên trong lịch sử: Dàn tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa diễu binh trên biển sáng 2/9 Khi những "em bé" năm xưa trở lại Quảng trường Ba Đình lịch sử Hé lộ những hình ảnh của cuộc diễu binh trên biển "một lần đầu tiên chưa từng có trong lịch sử dân tộc" Sáng 2/9, không khí trang nghiêm và hào hùng lan tỏa khắp Quảng trường Ba Đình khi các khối quân đội quốc tế từ Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia cùng Việt Nam sải bước trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sự xuất hiện của khối quân đội 4 nước đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. Các đoàn quân quốc tế bước đi trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội trong đội hình chỉnh tề, nhịp nhàng và dứt khoát. Khối quân nhân Trung Quốc gây ấn tượng với những bước đi đều, kỷ luật, ngay hàng thẳng lối. Đây là lần thứ hai họ xuất hiện sau khi tới Hà Nội từ ngày 29/8, nhưng từng động tác, từng bước chân đều toát lên sự chuẩn mực của một đội danh dự lâu đời. Ba quân chủng Lục quân, Hải quân và Không quân của Trung Quốc đều góp mặt, thể hiện sự chuẩn bị toàn diện và tinh nhuệ. Đối với khối quân nhân Nga, từng bước chân vang vọng trên quảng trường, dưới sự chỉ huy của Trung úy Anton Mikhailov. Tiểu đoàn Danh dự Trung đoàn 154 được tuyển chọn kỹ lưỡng, đại diện cho những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Nga, góp phần làm tăng khí thế uy nghiêm của lễ diễu binh. 33 tiêu binh thuộc Trung đoàn 154 Preobrazhensky – đơn vị danh dự của Quân đội Nga vẫy chào Nhân dân Việt Nam sau buổi diễu binh sáng 2/9. Khối quân đội Lào xuất hiện với quân phục xanh ô-liu đặc trưng, mang theo biểu tượng quốc kỳ, bước đi mạnh mẽ, nhịp nhàng. Đây là những quân nhân được tuyển chọn từ các đơn vị tinh nhuệ trong toàn quân, từng tham gia nhiều sự kiện quốc tế trọng đại. Sự tham gia lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó và hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Lào. Đoàn quân đội Hoàng gia Campuchia cũng góp mặt với quân phục truyền thống, giữ nhịp đi đều và bước chân dứt khoát. Sự hiện diện của họ không chỉ tôn vinh quan hệ láng giềng mà còn thể hiện tình hữu nghị, sự gắn kết quân đội hai nước qua nhiều thế hệ. Theo VTC News Copy link 09/02/2025 11:00 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/4-khoi-quan-doi-nuoc-ngoai-sai-buoc-uy-nghi-deu-tam-tap-tren-pho-ha-noi-ar963011.html Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Chia sẻ Thích0 Diễu binh diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Con ơi Tổ quốc trong tim