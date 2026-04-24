Đó là tuyến tàu liên vận Nam Ninh (Trung Quốc) - Gia Lâm (Việt Nam). Cụ thể, chiều 17/4, sau khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã trở về nước bằng tàu hỏa (chuyên xa).

Từ chuyến đi đặc biệt này, tuyến đường sắt liên vận Việt Nam - Trung Quốc được nhiều du khách đặc biệt quan tâm. Có thể bạn chưa biết, tuyến đường sắt quốc tế nối Hà Nội với Nam Ninh cũng được khôi phục mới đây, sau 5 năm tạm dừng. Điều này mở thêm một lựa chọn đáng cân nhắc cho du khách hai nước, thay vì chỉ đi máy bay hoặc đường bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân kết thúc chuyến đi tại ga Gia Lâm (Hà Nội) (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Hành trình xuyên biên giới qua Lạng Sơn, nối Hà Nội với Nam Ninh bằng đường sắt

Tuyến tàu khách liên vận quốc tế hiện nối ga Gia Lâm với Nam Ninh và ngược lại, đi qua cặp cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng - Bằng Tường. Chiều từ Trung Quốc về Việt Nam, tàu rời Nam Ninh lúc 18h05 và tới ga Gia Lâm lúc 5h30 sáng hôm sau; chiều từ Hà Nội đi Nam Ninh rời ga Gia Lâm lúc 21h20 và đến nơi lúc 10h06 hôm sau.

Sức hút của tuyến tàu này nằm ở chỗ du khách không chỉ “đi để đến”, mà còn được cảm nhận rõ từng chặng của hành trình. Từ Hà Nội, tàu đưa du khách đi qua vùng cửa ngõ phía Bắc, dừng ở Đồng Đăng để làm thủ tục biên giới rồi tiếp tục sang Bằng Tường, trước khi tiến sâu vào Quảng Tây và tới Nam Ninh vào sáng hôm sau.

So với những cách di chuyển quen thuộc hơn, đây là kiểu hành trình chậm rãi nhưng giàu trải nghiệm, đặc biệt với những du khách thích ngắm cảnh và tận hưởng cảm giác đi xa bằng đường ray.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Sau 5 năm gián đoạn, tuyến tàu đặc biệt này đã được khôi phục ra sao?

Tuyến tàu khách liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc được khôi phục từ ngày 25/5/2025, sau 5 năm tạm dừng hoạt động. Theo Báo điện tử Chính phủ, việc chạy lại tuyến tàu này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu, du lịch và tạo thêm lựa chọn kết nối giữa hai nước bằng đường sắt.

Sự trở lại của tuyến tàu cũng nhanh chóng thu hút du khách. Chỉ sau gần 2 tháng khôi phục, lượng hành khách đi tàu liên vận đã vượt 2.700 lượt; đến cuối tháng 7/2025, ngành đường sắt cho biết con số này đã lên gần 4.000 lượt. Điều đó cho thấy đây không còn là một hành trình chỉ gợi nhớ ký ức cũ, mà đang thực sự trở lại đời sống du lịch và đi lại thường nhật giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Du khách muốn trải nghiệm cần lưu ý gì?

Với du khách muốn tự lên kế hoạch, một thay đổi đáng chú ý là hành khách đi tàu liên vận Hà Nội - Nam Ninh hiện có thể sử dụng e-visa khi làm thủ tục qua ga Đồng Đăng. Chi tiết này giúp hành trình đường sắt sang Trung Quốc trở nên gần hơn với du khách phổ thông, đặc biệt là những người thích tự túc và muốn thử một trải nghiệm khác với đường hàng không.

Vé tàu liên vận hiện được bán tại các ga như Hà Nội, Gia Lâm, Bắc Giang, Đồng Đăng và đã mở rộng ra toàn hệ thống nhà ga trên cả nước. Giá vé chặng Hà Nội - Nam Ninh được công bố khoảng 1 triệu đồng/lượt, là mức chi phí đủ để nhiều du khách cân nhắc nếu muốn kết hợp giữa di chuyển và trải nghiệm. Tuy vậy, vì hành trình có chặng dừng làm thủ tục ở Đồng Đăng và Bằng Tường, du khách vẫn nên đến ga sớm, chuẩn bị sẵn hộ chiếu, visa hoặc e-visa và sắp xếp hành lý gọn nhẹ để thuận tiện khi di chuyển.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Tuyến tàu liên vận Nam Ninh - Gia Lâm thế đang gợi lại sức hấp dẫn của một kiểu du lịch chậm hơn, dài hơn nhưng giàu trải nghiệm hơn. Rời Hà Nội vào buổi tối, qua ga Đồng Đăng ở Lạng Sơn rồi tới Nam Ninh vào sáng hôm sau, hành trình ấy không chỉ nối hai điểm đến, mà còn mở thêm một lựa chọn thú vị cho du khách muốn sang Trung Quốc bằng chính nhịp đi của đường ray.