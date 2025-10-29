Tuyển sinh đại học năm 2026: Nhiều trường nói không với xét học bạ

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, từ năm 2026, nhà trường điều chỉnh phương thức xét tuyển tài năng đối với những thí sinh thuộc đối tượng 1.3 (xét hồ sơ đánh giá năng lực và phỏng vấn).

Đối tượng 1.3 bao gồm thí sinh đoạt giải khuyến khích trở lên trong kì thi chọn học sinh giỏi các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ trong thời gian học THPT do các Sở GD&ĐT, 2 ĐH quốc gia, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Vinh, Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc chủ trì tổ chức và cấp giấy chứng nhận đoạt giải; thí sinh đoạt giải Ba trở lên cuộc thi khoa học kĩ thuật do Sở GD&ĐT hoặc Bộ GD&ĐT chủ trì tổ chức; thí sinh được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì tổ chức từ vòng thi tháng trở lên; thí sinh là học sinh hệ chuyên (gồm chuyên Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường THPT và THPT chuyên trên toàn quốc.

Từ năm 2025 trở về trước, thí sinh thuộc diện 1.3 xét hồ sơ năng lực bao gồm điểm học bạ (40 điểm), điểm thành tích (50 điểm), điểm thưởng (tối đa 10 điểm). Năm 2026, điểm xét tuyển dành cho đối tượng 1.3 bao gồm điểm thi đánh giá tư duy (TSA) do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức, điểm thành tích, điểm thưởng.

Trước câu hỏi về việc bỏ xét tuyển học bạ khi xét tuyển tài năng, làm thế nào để đảm bảo công bằng khi thí sinh không có điều kiện dự thi TSA, PGS Nguyễn Phong Điền cho biết, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ ưu tiên học sinh THPT chuyên đăng kí thi đánh giá tư duy. Nếu cần thiết, nhà trường có thể tổ chức riêng một đợt cho những thí sinh xét tuyển tài năng.

Lí giải về việc bỏ học bạ, ông Điền cho hay, nhà trường hướng tới đánh giá năng lực nhận thức đầu vào của thí sinh nên cần 1 chuẩn thống nhất, điểm thi TSA là công cụ phù hợp và công bằng. Như vậy, từ năm 2026, thí sinh muốn xét tuyển tài năng vào ĐH Bách khoa Hà Nội (đối tượng 1.3) bắt buộc phải tham gia kì thi đánh giá tư duy.

Từ khi triển khai phương thức xét tuyển này, lần đầu tiên, ĐH Bách khoa Hà Nội “nói không” với kết quả học bạ đối với thí sinh trường THPT chuyên.

Yêu cầu kiến thức nền tảng cao

Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) chính thức bỏ xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải cuộc thi Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế. Đây là kì thi do Bộ GD&ĐT tổ chức.

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ khẳng định, nhà trường tập trung tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn Toán, Lí, Hóa, Tin cho các ngành đào tạo. Riêng ngành công nghệ sinh học và công nghệ nông nghiệp xét tuyển thẳng thêm môn Sinh.

Theo GS Chử Đức Trình, trường quan tâm đến kiến thức đầu vào đáp ứng được yêu cầu học tập khi trúng tuyển. Những kiến thức và kĩ năng liên quan đến nghiên cứu khoa học (cuộc thi khoa học kĩ thuật-PV), sẽ được đào tạo trong quá trình học, nên không ưu tiên đánh giá đầu vào của thí sinh.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Trường ĐH Công nghệ cũng dự kiến điều chỉnh chỉ tập trung xét tuyển với 4 tổ hợp, gồm A00 (Toán, Lí, Hóa), A01 (Toán, Lí, Anh) và X06 (Toán, Lí, Tin); riêng hai ngành công nghệ sinh học và công nghệ nông nghiệp bổ sung thêm tổ hợp A02 (Toán, Lí, Sinh).

Từ năm 2026, Trường ĐH Công nghệ dừng tuyển sinh tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), X26 (Toán, Anh, Tin). Sự thu gọn này được GS Trình lí giải, nhà trường chỉ tập trung tuyển sinh với những tổ hợp cơ bản nhất, có hai môn gốc là Toán, Vật lí. Vì qua quá trình khảo sát, sinh viên vào trường để học tốt cần phải có kiến thức Toán, Vật lí, kể cả ngành công nghệ sinh học, công nghệ nông nghiệp.

Phân tích đào tạo trong 10 năm vừa qua, những sinh viên trúng tuyển bằng tổ hợp A00, A01 là nhóm có kết quả học tập tốt nhất.

TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân cho hay, năm tới, nhà trường giữ ổn định tuyển sinh như năm 2025. ĐH Kinh tế Quốc dân đang ngóng chỉ đạo từ Bộ GD&ĐT về việc giữ hay bỏ quy đổi các phương thức chung một thang điểm như năm nay. Vì quy định này sẽ quyết định đến sự điều chỉnh phương thức tuyển sinh của mỗi trường.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH năm 2025. Ảnh: NHƯ Ý

Năm 2026, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM ngoài phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, dự kiến chỉ dùng 1 phương thức là xét tuyển tổng hợp. Phương thức này bao gồm các điểm thành phần: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT và các thành tích nổi bật khác.

Theo nhà trường, phương thức xét tuyển tổng hợp hướng đến việc đánh giá toàn diện, công bằng hơn trong tuyển sinh. Tại TPHCM, phương thức xét tuyển tổng hợp đã được Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) sử dụng trong thời gian gần đây.

Tại hội nghị giáo dục ĐH năm học 2025 vừa được tổ chức, Bộ GD&ĐT lấy ý kiến các trường ĐH về phương thức xét tuyển học bạ. Bộ đưa ra 2 phương án lựa chọn: giữ ổn định phương thức xét học bạ; bỏ phương thức xét học bạ. Tuy Bộ GD&ĐT chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng có thể thấy, các trường ĐH tốp đầu đều đã nói không với học bạ. Đặc biệt, kết quả học bạ tại các trường THPT chuyên cũng không còn xuất hiện trong xét tuyển của ĐH Bách khoa Hà Nội từ năm 2026.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tuyển sinh ĐH năm 2025 có 17 phương thức xét tuyển. Trong đó, phương thức xét tuyển bằng học bạ chiếm 42,4% thí sinh, cao hơn 3% so với phương thức thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10. Bộ sẽ công bố Quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển; bảo đảm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong giáo dục phổ thông áp dụng cho năm 2026.