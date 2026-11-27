Trong một gia đình, nếu bố thường nhường nhịn, ít đưa ra ý kiến, còn mẹ là người quyết định phần lớn chuyện lớn nhỏ, con cái lớn lên trong môi trường ấy có thể dần hình thành những cách ứng xử khác nhau. Có đứa trở nên ngoan ngoãn, ít đòi hỏi; có đứa quen tự xoay xở mọi việc; cũng có đứa luôn cố gắng để được bố mẹ công nhận.

Theo thời gian, những cách ứng xử ấy có thể trở thành thói quen, ảnh hưởng đến cách chúng nhìn nhận bản thân và xây dựng các mối quan hệ khi trưởng thành.

Trong những gia đình bố mềm mỏng, mẹ mạnh mẽ, con cái thường có 3 kiểu biểu hiện khác nhau.

Ảnh minh hoạ

Kiểu thứ nhất: Luôn hiểu chuyện, nhu cầu của bản thân thường bị xếp sau cùng

Người bố thường nhường nhịn khi có chuyện, người mẹ lại quen quyết định mọi việc. Chứng kiến lâu ngày, đứa trẻ tự hình thành cách ứng xử riêng: nói ít đi, đòi hỏi ít đi, gia đình sẽ yên ổn hơn. Những đứa trẻ này thường rất nhạy cảm với sắc mặt người khác. Chỉ một ánh mắt hay giọng nói khác thường cũng có thể khiến chúng suy nghĩ mãi.

Được mọi người khen hiểu chuyện, chúng cũng xem đó là ưu điểm. Nhưng khi bản thân cảm thấy không thoải mái, chúng lại thường không biết phải nói ra thế nào, thậm chí cảm thấy từ chối người khác là điều rất khó xử.

Có người từng nói: “Hiểu chuyện không có nghĩa là không có nhu cầu, mà là đã học cách giấu đi những nhu cầu ấy quá sớm”. Vấn đề nằm ở chỗ, biết nghĩ cho người khác vốn là điều tốt, nhưng nếu lần nào cũng phải dồn nén cảm xúc của mình để duy trì một mối quan hệ, sự hiểu chuyện rất dễ trở thành gánh nặng. Theo thời gian, họ quen hỏi người khác có vui hay không, nhưng lại hiếm khi nghiêm túc tự hỏi mình thực sự muốn gì.

Kiểu thứ hai: Việc gì cũng tự giải quyết, không dễ tin tưởng hay dựa vào người khác

Có những đứa trẻ nhìn thấy bố luôn nhường nhịn, chuyện trong nhà lại chủ yếu do mẹ quyết định, dần dần chúng nghĩ rằng thay vì trông cậy vào người khác, tự mình giải quyết mọi chuyện sẽ tốt hơn. Không phải chúng không cần được quan tâm, chỉ là chúng không quen mở lời, cũng không muốn để người khác nhìn thấy những khó khăn của mình.

Khi trưởng thành, những người này thường rất giỏi chịu đựng và gánh vác. Công việc hay cuộc sống gặp vấn đề, phản ứng đầu tiên của họ là tự tìm cách xử lý.

Người khác chủ động giúp đỡ, họ lại cảm thấy không thoải mái. Khi gặp chuyện tủi thân, họ thường đợi cảm xúc qua đi rồi mới nói, như thể chỉ cần không kể ra thì sẽ không làm phiền ai.

Độc lập đương nhiên không phải điều xấu. Điều khiến con người mệt mỏi thực sự là ngay cả khi cần giúp đỡ, họ cũng không dám mở lời. Nhìn bên ngoài, họ dường như có thể xử lý mọi chuyện, nhưng trong lòng chưa chắc đã nhẹ nhõm. Đặc biệt khi bước vào những mối quan hệ thân mật, họ vừa mong có người thấu hiểu, vừa lo rằng nếu phụ thuộc vào người khác, mình sẽ mất đi quyền chủ động.

Một cư dân mạng chia sẻ: “Trước đây tôi luôn nghĩ chỉ cần mình đủ tốt thì người khác sẽ không thất vọng. Sau này mới nhận ra, tôi gần như đã quên mất bản thân mình muốn gì”. Khi một người đã quen tự gánh vác mọi thứ, người khác rất khó biết lúc nào họ cần được an ủi. Bản thân họ có khi cũng đã quên mất cách đón nhận sự quan tâm một cách tự nhiên.

Kiểu thứ ba: Luôn cố gắng làm tốt để được công nhận, rất sợ khiến người khác thất vọng

Trong gia đình bố thường nhường nhịn, mẹ là người quyết định mọi chuyện, trẻ có thể dần nhận ra rằng ý kiến của mình không dễ được chú ý. Khi muốn điều gì đó, chúng phải xem mẹ có đồng ý hay không; khi mắc lỗi, chúng cũng thường lo lắng trước phản ứng của người mẹ. Lâu dần, trẻ có thể hình thành suy nghĩ rằng chỉ khi mình ngoan ngoãn, làm tốt và không gây phiền phức, bản thân mới được mọi người hài lòng.

Khi trưởng thành, những người này thường có xu hướng đặt ra yêu cầu cao với bản thân, làm việc gì cũng muốn hoàn thành thật tốt. Họ sợ mắc lỗi, sợ bị phê bình, càng không muốn trở thành người khiến người khác thất vọng. Đôi khi, sự cố gắng ấy không hẳn xuất phát từ mong muốn phát triển bản thân, mà còn vì họ muốn chứng minh mình đủ giỏi, đủ năng lực để được công nhận.

Trong những mối quan hệ, họ cũng dễ nhạy cảm với thái độ của người khác. Một lời góp ý, sự lạnh nhạt hay việc không được ghi nhận có thể khiến họ suy nghĩ rất lâu. Bởi từ nhỏ, họ đã quen quan sát phản ứng của người khác để điều chỉnh hành vi, thay vì thoải mái bày tỏ suy nghĩ và nhu cầu của mình.

Nếu bố mẹ thường xuyên bất đồng nhưng người bố luôn nhường phần quyết định cho mẹ, trẻ có thể không học được cách giải quyết mâu thuẫn bằng việc trao đổi, mà chỉ biết cố gắng làm theo người có tiếng nói lớn hơn. Khi lớn lên, dù có năng lực và quan điểm riêng, họ vẫn dễ nghi ngờ bản thân, sợ lên tiếng hoặc phải cố gắng rất nhiều mới cảm thấy mình xứng đáng được tôn trọng.

Tuy nhiên, bố ôn hòa, mẹ quyết đoán không đồng nghĩa với việc gia đình sẽ khiến con cái gặp những vấn đề trên. Điều quan trọng hơn là bố mẹ có tạo được sự cân bằng trong cách nuôi dạy, có để con được bày tỏ ý kiến, được mắc lỗi và được yêu thương ngay cả khi không làm mọi thứ hoàn hảo hay không.

Điều thực sự ảnh hưởng đến trẻ không chỉ là bố hay mẹ mạnh hơn, mà còn là trong gia đình, ai chịu trách nhiệm về việc gì, khi bất đồng có thể cùng nhau bàn bạc hay không, và khi trẻ bày tỏ sự không hài lòng, có người sẵn lòng lắng nghe hay không.

Có những người bố ít nói nhưng vẫn chu toàn trách nhiệm của mình. Có những người mẹ quen lo lắng mọi chuyện, không phải vì bản tính thích áp đặt, mà bởi họ khó có thể yên tâm giao việc cho người khác.

Bố mẹ có thể khác nhau về tính cách, người mềm mỏng, người quyết đoán, nhưng điều quan trọng là đừng để con phải học cách im lặng, nhẫn nhịn hay cố gắng làm hài lòng người khác chỉ để giữ cho gia đình yên ổn. Một gia đình tốt không phải nơi chỉ có một người quyết định, mà là nơi mỗi thành viên đều được lắng nghe và tôn trọng.