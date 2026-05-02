Mới đây, Ánh Viên khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh bơi ở biển. Điều đáng nói, đoạn nhạc mà Ánh Viên sử dụng cùng chú thích mà cựu vận động viên tuyên bố khiến ai cũng phải “nể”.

Theo đó, Ánh Viên sử dụng phần âm thanh khá hài hước, liên quan đến câu hỏi mà thường nhiều người vẫn đùa vui với nhau: "Mẹ và người yêu rơi xuống nước con sẽ cứu ai trước?". "Với tư cách là một người mẹ trong tương lai, tôi đồng ý cho con trai tôi cứu người yêu nó trước nếu tôi và người yêu nó rơi xuống nước", đoạn âm thanh được Ánh Viên sử dụng.

Đoạn clip đang viral của Ánh Viên với câu trả lời cực hài hước

Vì mẹ là cựu vận động viên mà nên mẹ tự lo được!

Bên cạnh đó, cô còn đăng tải caption cực “cứng”: “Mẹ tự lo được” thể hiện sự đồng tình với quan điểm trên. Điều này khiến cả cõi mạng thích thú, liên tục để lại bình luận hài hước phía dưới đoạn clip của Ánh Viên.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Vì mẹ là vận động viên mà, mẹ sẽ cứu luôn cả 2 đứa”.

- “Câu hỏi từ không có đáp án giờ đã có câu trả lời siêu oách”.

- “Không phải ai cũng dám tuyên bố như Ánh Viên, ngưỡng mộ quá chị ơi”.

- “Chắc tui cũng phải đi học bơi thôi, tui cũng không muốn con trai mình sau này phải khó nghĩ haha”.

- “Mẹ chồng tương lai này đỉnh quá, bơi cỡ đó thì 2 đứa cứ để mẹ lo”.

- “Thích Ánh Viên quá, sao ngày càng hài hước đáng yêu vậy trời!!!”.

Có thể nói, từ sau khi giải nghệ và "lột xác" với visual ngày càng thăng hạng, "tiểu tiên cá" Ánh Viên lại khiến dân mạng thích thú khi thường xuyên đu trend cực lầy lội, thoải mái thể hiện tính cách bản thân trên MXH.

Không còn là cô gái rụt rè chỉ biết đến đường đua xanh, Ánh Viên phiên bản hiện tại luôn nhận được nhiều lời khen vì năng lượng tích cực, tự tin. Gần đây nhất, cô còn khiến fan "ngã ngửa" khi đu trend TikTok với lời khẳng định xanh rờn: "Em không muốn giấu anh nữa, thật ra em là nàng tiên cá".

Không ít người bày tỏ rằng, Ánh Viên đang sống một cuộc đời “cực oách” khi vừa được làm điều mình thích mà vận tận hưởng được nhiều thú vui sau khi giải nghệ. Và dù không còn ở thời điểm thi đấu điểm cao nhưng Ánh Viên vẫn luôn bày tỏ biển và nước là môi trường khiến cô thoải mái và được là chính mình nhất.

Cuộc sống của Ánh Viên từ sau khi giải nghệ có nhiều thay đổi rõ rệt

Cựu vận động viên không chỉ thăng hạng nhan sắc mà còn thoải mái đu trend, thể hiện tính cách hóm hỉnh, hài hước của mình

Không phải là gương mặt xa lạ, Ánh Viên (SN 1996) vẫn luôn nhận được sự yêu mến của cộng đồng mạng từ khi còn là VĐV bơi lội cho đến khi giải nghệ, chuyển hướng sang giảng dạy. Cô cũng hoạt động năng nổ trên TikTok, thu về cho mình 1,2 triệu follower, hấp dẫn với những content về bơi lội, làm đẹp.

Ngoài sự thay đổi về nhan sắc thì mỗi lần xuất hiện Ánh Viên cũng ghi điểm với thần thái tự tin, tươi tắn, hoạt ngôn hơn. Cô nàng tâm sự không phải bản thân bị áp lực "cơm áo gạo tiền" mà việc dạy bơi xuất phát từ trái tim.