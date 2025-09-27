Hình minh họa: Siriwannapat Photos

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây nhấn mạnh rằng hiện chưa có bằng chứng khoa học kết luận nào xác nhận mối liên hệ giữa chứng tự kỷ và việc sử dụng acetaminophen (còn gọi là paracetamol) trong thời kỳ mang thai.

Trên toàn cầu, gần 62 triệu người (tương đương 1 trên 127 người) mắc rối loạn phổ tự kỷ - một nhóm đa dạng các tình trạng liên quan đến sự phát triển của não bộ. Mặc dù nhận thức và khả năng chẩn đoán đã được cải thiện trong những năm gần đây, nguyên nhân chính xác của chứng tự kỷ vẫn chưa được xác định và được hiểu là có nhiều yếu tố có thể liên quan.

Trong thập kỷ qua, đã có nhiều nghiên cứu quy mô lớn được thực hiện nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa việc sử dụng acetaminophen trong thai kỳ và chứng tự kỷ. Cho đến nay, chưa có mối liên hệ nhất quán nào được xác lập.

WHO khuyến nghị tất cả phụ nữ nên tiếp tục tuân theo lời khuyên của bác sĩ hoặc nhân viên y tế, những người có thể đánh giá hoàn cảnh cá nhân và đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng thuốc cần thiết. Bất kỳ loại thuốc nào cũng nên được sử dụng thận trọng trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là trong ba tháng đầu và theo hướng dẫn của chuyên gia y tế.

Ngoài ra, có một cơ sở bằng chứng mạnh mẽ và rộng rãi cho thấy vaccine trẻ em không gây ra chứng tự kỷ. Các nghiên cứu lớn, chất lượng cao từ nhiều quốc gia đều đi đến kết luận giống nhau. Những nghiên cứu ban đầu cho rằng có mối liên hệ đã bị phát hiện là sai lệch và bị bác bỏ. Từ năm 1999, các chuyên gia độc lập tư vấn cho WHO đã nhiều lần xác nhận rằng vaccine - bao gồm cả những loại có chứa thiomersal hoặc nhôm - không gây ra chứng tự kỷ hoặc các rối loạn phát triển khác.

Lịch tiêm chủng cho trẻ em được xây dựng thông qua một quy trình cẩn trọng, toàn diện và dựa trên bằng chứng, có sự tham gia của các chuyên gia toàn cầu và đóng góp từ các quốc gia. Lịch tiêm chủng trẻ em, được WHO hướng dẫn kỹ lưỡng, đã được tất cả các quốc gia áp dụng và đã cứu sống ít nhất 154 triệu người trong 50 năm qua. Lịch tiêm chủng này vẫn là yếu tố thiết yếu cho sức khỏe và sự phát triển của mọi trẻ em và cộng đồng. Các lịch trình này liên tục được cập nhật theo tiến bộ khoa học và hiện bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn khỏi 30 bệnh truyền nhiễm.

Mỗi khuyến nghị về vaccine của Nhóm Chuyên gia Tư vấn Chiến lược về Tiêm chủng (SAGE) - nhóm tư vấn độc lập cho WHO - đều dựa trên việc xem xét bằng chứng nghiêm ngặt và được thiết kế cẩn thận để mang lại sự bảo vệ tốt nhất trước các bệnh nghiêm trọng và được triển khai vào thời điểm cần thiết nhất.

Khi lịch tiêm chủng bị trì hoãn, gián đoạn hoặc thay đổi mà không có sự xem xét bằng chứng, nguy cơ nhiễm bệnh tăng mạnh không chỉ đối với trẻ em mà còn đối với cả cộng đồng. Trẻ sơ sinh chưa đủ tuổi tiêm chủng và những người có hệ miễn dịch yếu hoặc mắc bệnh nền là những đối tượng có nguy cơ cao nhất.

Chứng tự kỷ và các rối loạn phát triển thần kinh là một trong những vấn đề ưu tiên về sức khỏe tâm thần và thần kinh đang được thảo luận tại Cuộc họp cấp cao lần thứ 4 của Liên Hợp Quốc về bệnh không lây nhiễm (NCDs) và sức khỏe tâm thần vào thứ Năm, ngày 25 tháng 9.

Là một cộng đồng toàn cầu, chúng ta cần làm nhiều hơn để hiểu rõ nguyên nhân của chứng tự kỷ và cách chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất cho người tự kỷ và gia đình họ.

WHO cam kết thúc đẩy mục tiêu này thông qua hợp tác với các đối tác, bao gồm các tổ chức do người tự kỷ lãnh đạo và các tổ chức đại diện cho những người có trải nghiệm thực tế. WHO cũng đồng hành cùng những người sống chung với chứng tự kỷ và gia đình họ - một cộng đồng xứng đáng được đối xử bằng sự tôn trọng và dựa trên bằng chứng, không bị kỳ thị.