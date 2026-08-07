Tuyên án tử hình sao nữ nổi tiếng SN 1992

Đây là vụ việc gây chấn động dư luận Ai Cập, đồng thời một lần nữa cho thấy chính sách "không khoan nhượng" của nước này đối với các tội phạm về ma túy.

Theo tờ Egypt Independent, cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ Sarah Khalifa cùng 27 nghi phạm khác vào tháng 4 năm ngoái. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 750 kg nguyên liệu sản xuất ma túy, nhiều thiết bị điều chế cùng lượng lớn tiền mặt. Nhóm đối tượng bị cáo buộc thành lập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên sản xuất, vận chuyển và buôn bán các loại ma túy tổng hợp.

Sarah Khalifa bị tuyên án tử hình

Sau quá trình xét xử, Tòa án Cairo xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 4/8, tòa tuyên án tử hình đối với Sarah Khalifa và 12 bị cáo khác. Nhiều người còn lại lĩnh án tù chung thân hoặc các mức án tù dài hạn.

Tuy nhiên, theo quy định của hệ thống tư pháp Ai Cập, mọi bản án tử hình ở cấp sơ thẩm đều phải được chuyển tới Grand Mufti - cơ quan tôn giáo tối cao của quốc gia để đưa ra ý kiến tư vấn về mặt pháp lý và tôn giáo. Quyết định của Grand Mufti dự kiến được đưa ra vào ngày 5/9. Sau đó, các bị cáo vẫn có quyền kháng cáo theo quy định.

Sarah Khalifa, sinh năm 1992 là gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Ai Cập. Cô nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với các nhân vật trong giới bóng đá và nghệ thuật, thường xuất hiện trên truyền thông với hình ảnh người đẹp thời trang và nhân vật truyền hình.

Sarah Khalifa là ngôi sao quen thuộc trong các chương trình giải trí của Ai Cập

Trước khi bị bắt, Sarah Khalifa từng làm người dẫn chương trình truyền hình, hoạt động với vai trò người mẫu và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện giải trí, thời trang, nghệ thuật. Cô sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi trên Instagram và Facebook. Việc nữ nghệ sĩ bị cáo buộc liên quan đến đường dây ma túy quy mô lớn đã khiến dư luận Ai Cập xôn xao.