Tuyên án tử hình 1 nữ MC truyền hình 39 tuổi nổi tiếng

Theo hãng thông tấn nhà nước Ai Cập và báo Al-Ahram, Tòa án Hình sự Cairo hôm 5/9 đã tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ đối với 12 bị cáo, trong đó có Sarah Khalifa, một người dẫn chương trình truyền hình được biết đến rộng rãi tại Ai Cập.

Ngoài án tử hình, mỗi bị cáo còn bị phạt 500.000 bảng Ai Cập, tương đương khoảng 9.800 USD. Vụ án được đưa ra xét xử với các cáo buộc liên quan đến việc thành lập một băng nhóm tội phạm có tổ chức, nhập khẩu các chất được sử dụng trong quá trình sản xuất ma túy để buôn bán và tàng trữ vũ khí trái phép.

Theo thông tin từ Al-Ahram, 9 bị cáo khác trong vụ án bị tuyên án tù chung thân, trong khi 7 người được tòa tuyên trắng án.

Sarah Khalifa là cái tên được chú ý đặc biệt trong vụ án do cô vốn hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Nữ MC hiện có khoảng 2,5 triệu người theo dõi trên Instagram. Bên cạnh công việc dẫn chương trình, cô còn sở hữu một phòng khám thẩm mỹ và từng tham gia dẫn các chương trình giải trí cùng nhạc sĩ Hamo Bika.

Nữ MC truyền hình Ai Cập Sarah Khalifa nằm trong số 12 bị cáo bị Tòa án Hình sự Cairo tuyên án tử hình (Ảnh: CNN)

Theo cáo trạng được công bố, đường dây bị cáo buộc đã nhập khẩu từ nước ngoài các sản phẩm và nguyên liệu cần thiết để sản xuất ma túy tổng hợp. Các thành viên trong mạng lưới được cho là đảm nhiệm những công đoạn khác nhau, từ đưa nguyên liệu vào Ai Cập đến cất giữ và sản xuất.

Các công tố viên cho biết lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 750 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều nguyên liệu thô khác tại một căn nhà được cho là địa điểm cất giữ và sản xuất ma túy của nhóm này.

Nhà chức trách cũng cho biết quá trình điều tra và xét xử vụ án dựa trên nhiều nguồn chứng cứ, bao gồm lời khai của 20 nhân chứng, các cuộc hội thoại, hình ảnh và video. Những tài liệu này được sử dụng để làm rõ vai trò của từng bị cáo cũng như hoạt động của mạng lưới bị cáo buộc.

Trong phiên tuyên án, Sarah Khalifa được cho là đã bật khóc và kêu gọi sự khoan dung. Việc Sarah Khalifa bị tuyên án tử hình khiến vụ án thu hút sự chú ý tại Ai Cập, đặc biệt trong bối cảnh nước này vẫn áp dụng án tử hình đối với một số tội danh nghiêm trọng.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong năm 2025, các tòa án tại Ai Cập đã ban hành 492 án tử hình. Con số này đưa Ai Cập vào nhóm những quốc gia có số án tử hình được tuyên ở mức cao trên thế giới. Cũng trong năm này, nước này đã thực hiện 23 vụ hành quyết.

Vụ án của Sarah Khalifa hiện mới dừng ở phán quyết của Tòa án Hình sự Cairo. Theo quy trình tố tụng tại Ai Cập, các bản án tử hình còn phải trải qua những bước pháp lý tiếp theo trước khi được thi hành. Do đó, phán quyết của tòa án cấp xét xử chưa đồng nghĩa với việc bản án đã được thực hiện.

Nguồn: cnn, bbc