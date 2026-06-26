Sáng 26-6, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) mức án tử hình về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 1,1 tỉ đồng.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp tước đoạt mạng sống của 3 người trong cùng một gia đình, gây hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Tại phiên tòa, đại diện VKS nhận định bị cáo thực hiện hành vi với tính chất nguy hiểm cho xã hội, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Luật sư bào chữa thống nhất với tội danh truy tố nhưng đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường trước cho phía bị hại số tiền 30 triệu đồng.

Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Nguyễn Công Bằng gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân.

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Bằng sống chung như vợ chồng với bà T. tại xã Hậu Thạnh. Tuy nhiên, đến tháng 3-2026, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, không còn chung sống do Bằng không có việc làm, không có thu nhập ổn định.

Khoảng 18 giờ ngày 19-5, sau khi uống rượu bia, Bằng mang theo dao rồi chạy xe máy đến khu vực gần quán ăn của bà T.

Khi thấy Bằng xuất hiện, giữa các bên xảy ra cự cãi. Trong lúc bực tức, Bằng dùng dao tấn công bà Đ. (mẹ của bà T) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc này, bà T. dùng nồi nước sôi hất về phía Bằng nhưng không trúng, sau đó dùng ghế nhựa đánh vào vai bị cáo để can ngăn rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, Bằng tiếp tục dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Phát hiện mẹ và bà ngoại bị tấn công, anh B. lao vào giằng co nhưng cũng bị Bằng đâm tử vong.

Sau khi gây án, Bằng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường và bị lực lượng công an bắt giữ trong đêm cùng ngày.