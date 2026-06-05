Tupperware 80 năm: Từ di sản gian bếp đến chiến dịch "mua là có quà, mở là có cơ hội trúng"

80 năm định hình thói quen sống từ gian bếp

Gian bếp bắt đầu từ những vật dụng rất nhỏ, nhưng lại là nơi hình thành nên nhịp sống của mỗi gia đình. Với nhiều thế hệ, những chiếc hộp Tupperware không chỉ phục vụ việc lưu trữ thực phẩm, mà dần trở thành một phần quen thuộc trong cách sắp xếp, chuẩn bị và chăm sóc bữa ăn hằng ngày.

Trong ngành hàng gia dụng, Tupperware là một trong những thương hiệu tiên phong đưa giải pháp lưu trữ thực phẩm hiện đại vào đời sống. Qua thời gian, những thay đổi tưởng chừng đơn giản – bảo quản thực phẩm gọn gàng hơn, chuẩn bị bữa ăn chủ động hơn lại góp phần định hình một lối sống ngăn nắp, tiện nghi và chú trọng sức khỏe.

Không chỉ là những chiếc hộp, Tupperware là câu chuyện về sự tận tâm chăm sóc sức khỏe gia đình suốt 8 thập kỷ qua.

Tại Việt Nam, thương hiệu này đã đồng hành cùng nhiều thế hệ người tiêu dùng, gắn với những chuyển biến trong cách nấu nướng, bảo quản và tổ chức không gian sống. Từ một vật dụng quen thuộc trong gian bếp, sản phẩm dần trở thành giải pháp lưu trữ thực phẩm hàng đầu giúp tối ưu không gian, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng sống.

80 năm trên khắp Thế giới, là hành trình của những thay đổi bền bỉ, bắt đầu từ gian bếp và lan tỏa vào đời sống thường nhật. Kết hợp cũng sự trở lại chính hãng tại Việt Nam, ở cột mốc 80 năm này, Tupperware Việt Nam lựa chọn kể câu chuyện thương hiệu theo cách gần gũi hơn – thông qua những trải nghiệm mua sắm đầy cảm xúc, với cơ hội nhận hàng ngàn quà tặng tri ân trong mỗi lần mua sắm.

Chiến dịch 8 tuần, 8888 quà tặng và chiến lược "hai tầng giải thưởng" trong trải nghiệm mua sắm

Diễn ra trong 8 tuần duy nhất từ 1/6 đến 31/7, chiến dịch kỷ niệm 80 năm được Tupperware Việt Nam triển khai như một chương trình trọng điểm, đồng thời phục vụ hai mục tiêu: tri ân khách hàng và thúc đẩy tiêu dùng trong giai đoạn cao điểm.

Cơ hội nhận ngay 1 trong 8.888 quà tặng tri ân khi sở hữu các bộ sản phẩm độc quyền.

Trọng tâm của chiến dịch nằm ở cơ chế "mua là có quà, mở là có cơ hội trúng" – một cách tiếp cận "hai tầng giải thưởng" nhằm gia tăng mức độ tương tác trong suốt hành trình mua sắm. Ngay khi mua sắm sản phẩm bất kì trong dòng sản phẩm độc quyền cho gian bếp Việt, khách hàng sẽ được khuyến mãi ngay 50% trên giá bán lẻ niêm yết. Hơn thế nữa mỗi sản phẩm sẽ đi kèm 1 thẻ cào may mắn, mang lại phần thưởng ngay lập tức cho người mua, với hàng nghìn quà tặng và tỷ lệ trúng thưởng lên đến 30% trong xuyên suốt chiến dịch. Cụ thể, 8.800 giải nhì là bộ 2 hộp đựng thực phẩm Stacking Medium Round 530ml nhỏ gọn, tiện dụng và 80 giải nhất là 4 bộ hộp trữ đông – mát – khô được phát triển riêng cho gian bếp Việt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu trữ thực phẩm cho gia đình bạn.

Chưa dừng lại ở đó, người tiêu dùng còn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng hàng tuần trong 8 tuần liên tiếp, với 8 giải đặc biệt là tủ lạnh 2 cánh dung tích lớn, trị giá hơn 30 triệu đồng mỗi giải. Với cơ chế cộng dồn, khách hàng chưa trúng giải sẽ được tiếp tục tham gia quay số ở các tuần tiếp theo cho đến khi hết Chương trình khuyến mãi, gia tăng cơ hội nhận quà cho những khách hàng nhanh tay nhất, nhanh chóng mua sắm và tham gia từ những ngày đầu chương trình. Cách kết hợp giữa quà tặng tức thời và cơ hội trúng thưởng kéo dài giúp trải nghiệm mua sắm không dừng lại ở một thời điểm, mà tiếp tục được duy trì trong suốt chiến dịch.

Thấu hiểu bếp Việt: Dòng sản phẩm VN SKU được thiết kế riêng để tối ưu hóa không gian và thói quen nội trợ của người Việt Nam.

Sự thấu hiểu thị trường của Tupperware còn được thể hiện rõ nét qua việc ra mắt tiếp tục các bộ hộp lưu trữ thực phẩm mới trong dòng sản phẩm độc quyền dành riêng cho Việt Nam (VN SKU). Đây là bộ sưu tập được thiết kế riêng, dựa trên chính những trăn trở và thói quen lưu trữ thực phẩm hàng ngày của người nội trợ Việt: từ cách phân loại thực phẩm tươi sống đến việc lựa chọn dung tích hộp tối ưu hóa diện tích cho những căn bếp hiện đại. Việc kết hợp ra mắt dòng sản phẩm độc quyền trong khuôn khổ chiến dịch khuyến mãi lớn nhất năm không đơn thuần là một hoạt động mở bán, mà còn gia tăng giá trị sở hữu cho những khách hàng tìm kiếm sự khác biệt và duy nhất.

Vượt khỏi khuôn khổ của một chương trình khuyến mãi, chiến dịch 80 năm "Nâng tầm sống mỗi ngày – Tri ân ngàn lộc may" trước tiên là sự tri ân các khách hàng đã tin dùng Tupperware trong suốt hơn 10 năm qua. Và hơn thế nữa, đây là sự tiếp nối của hành trình mà Tupperware luôn cam kết mang đến những giải pháp an toàn, tiện lợi và bền vững cho người tiêu dùng Việt Nam. Thương hiệu đã khéo léo chuyển mình để đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn của thế hệ tiêu dùng mới – những người ưu tiên sự tiện lợi nhưng vẫn khắt khe về tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng. Mỗi thay đổi nhỏ trong cách tổ chức gian bếp chính là bước đệm để tái định hình một chất lượng sống linh hoạt và tràn đầy cảm hứng.

Khám phá ngay hành trình tri ân và các giải pháp lưu trữ thông minh tại:

Trang web chính thức của Chương trình kỷ niệm Tupperware 80 năm tại Việt Nam: https://tupperwarevietnam.vn/pages/chuong-trinh-khuyen-mai-tupperware-80-nam

Chi tiết bộ sưu tập độc quyền cho gian bếp Việt: https://tupperwarevietnam.vn/collections/dong-san-pham-doc-quyen-tai-viet-nam

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