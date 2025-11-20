Tưởng thoát "bẫy" vi nhựa nhưng 5 hiểu lầm dưới đây khi chọn bình mới đáng báo động

Cuối năm 2024, thông tin một số loại bình sữa bị cáo buộc giải phóng vi nhựa khi tiệt trùng được đăng tải đã làm dấy lên lo ngại đối với phụ huynh có con nhỏ. Việc lựa chọn bình sữa ngay lập tức trở thành chủ đề nóng đi cùng với nhiều nguồn thông tin trái chiều. Tuy nhiên thành phần cấu tạo bình sữa chỉ là một yếu tố rất nhỏ tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe của trẻ.

Chọn bình theo số đông mà bỏ qua nhu cầu của con

Đứng giữa nhiều lựa chọn, cha mẹ trẻ có xu hướng đưa ra quyết định và sử dụng bình sữa theo các bài đánh giá (review) trên các hội nhóm, mạng xã hội hoặc bạn bè.

Nhiều ba mẹ lựa chọn bình dựa trên tư vấn của các thành viên hội nhóm bỉm sữa

Trên thực tế, mỗi em bé có một cấu trúc miệng, lực mút và tốc độ nuốt khác nhau. Lượng sữa mỗi cữ ăn cũng biến động rất lớn tùy theo nhu cầu, tình trạng sức khỏe cũng như môi trường xung quanh. Sự điều hướng truyền thông từ các nhãn hàng cũng là một vấn đề cần cân nhắc trước khi chọn tin tưởng và sử dụng sản phẩm.

Cha mẹ nên quan sát nhu cầu thực tế của con trước khi lựa chọn. Sức ăn của con như thế nào? Quá trình bú - nuốt - thở diễn ra nhịp nhàng hay gặp khó khăn? Con ăn thoải mái hay thường xuyên quấy khóc?

Núm bình càng mềm, con càng dễ hợp tác

Việc sử dụng núm bình được quảng cáo là càng mềm càng tốt chưa có căn cứ khoa học

Nhiều cha mẹ tin rằng sử dụng núm bình càng mềm càng khiến con dễ hợp tác hơn, ăn tốt hơn. Tuy nhiên đây là một thông tin chưa được kiểm chứng khoa học. Trên thực tế, núm ti mềm cho phép con ăn được nhiều sữa hơn với cùng một lực mút vì núm biến dạng nhiều hơn. Tuy nhiên, khi dòng sữa đến quá dễ sẽ trực tiếp làm thay đổi phản xạ bú tự nhiên, con quen với việc bú thụ động, từ đó giảm vận động nhóm cơ lưỡi, cơ môi và hàm - những nhóm cơ quyết định đến khả năng phát triển ngôn ngữ.

Núm bình với thành núm mỏng, bề mặt nhẵn và rãnh chống bẹp núm mảnh hơn sẽ cho cảm giác mềm tay hơn ngay cả khi sử dụng thành phần silicon có độ đàn hồi tương đương. Cảm giác cứng - mềm là cảm giác thụ động của người lớn, không phải là cảm giác khi bé bú chủ động, tức là bé phải mút, ép, điều khiển lưỡi và tạo áp lực âm để hút sữa, vì vậy yếu tố đàn hồi mới là yếu tố cần quan tâm khi chọn núm.

Theo Ths. BS. Nguyễn Hà Việt Hưng (Bệnh viện phụ sản Hà Nội), khi bé bú, lực tác động lên núm không phải là ép thẳng như khi người lớn bóp mà là chuỗi chuyển động phối hợp giữa hút – kéo – nén – xoay của môi, lưỡi và hàm. Với núm quá mềm, dòng chảy nhanh, bé rơi vào trạng thái bú không theo nhu cầu, ít dừng nghỉ, dễ sặc, trớ. Điều đó có nghĩa rằng núm ti mềm hơn không phải là yếu tố quyết định việc bé có ăn sữa nhiều hơn hay không.

Con ăn nhanh, tăng lượng sữa chứng tỏ đã chọn bình đúng

Vấn đề tăng tốc độ và lượng sữa trong một thời gian ngắn chưa hề được chứng minh có liên quan đến việc chọn bình sữa. Trên thực tế, nếu không bám sát nhu cầu và tốc độ phát triển của con, việc ép con phải tăng lượng sữa đột ngột có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe.

Việc tôn trọng nhu cầu của con quan trọng hơn lượng sữa con ăn được mỗi cữ

Khi dùng bình, trẻ vẫn hút được sữa ngay cả khi không ngậm đúng khớp của bình sữa: môi không bặm kín nên rỉ sữa ở mép, má lõm theo nhịp mút, phát ra tiếng trong quá trình bú do không có nhịp ngắt để thở. Trẻ bú sai khớp ngậm sẽ nhanh mệt, dễ sặc trớ và về lâu dài có thể tạo áp lực sai lên cơ - xương mặt và hàm.

Hạn sử dụng của tất cả các loại bình sữa là giống nhau

Núm bình cần thay sau 1-2 tháng sử dụng, bởi núm sẽ bị giãn, biến dạng sau nhiều lần tiệt trùng và lực mút của bé. Núm giãn không chỉ làm tốc độ chảy thay đổi mà còn là nơi vi khuẩn dễ tích tụ hơn.

Với bình nhựa PPSU, PA, PP cần thay sau 4-6 tháng sử dụng (tùy khuyến cáo nhà sản xuất), vì bình nhựa sẽ bị trầy xước, mờ đục sau quá trình cọ rửa, tiệt trùng, khiến việc làm sạch trở nên khó khăn và là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi.

Lấy tiêu chí chịu nhiệt để làm thước đo cho độ an toàn của chất liệu

Khả năng chịu nhiệt chỉ là điều kiện cần nhưng không phải là điều kiện đủ để đánh giá chất lượng bình. Một số loại chất liệu dù chịu được nhiệt độ tiệt trùng nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn, nếu sử dụng không đúng cách sẽ nhanh chóng biến màu, biến dạng và giải phóng vi nhựa.