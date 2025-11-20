Đã đến lúc dứt khoát TIỄN 8 thứ này ra khỏi nhà, để lâu họa ập xuống đầu

Có những lúc ta cảm giác nhà ngày càng chật chội và bừa bộn, nhưng thật ra không phải do diện tích nhỏ mà là vì ta quá dễ mềm lòng với đồ cũ. Cái hỏng thì tiếc, cái xấu thì ngại bỏ, thế là ban công hóa thành kho chứa, gầm giường như điểm tập kết đồ thải. Rất nhiều người luôn tự nhủ để lại biết đâu có lúc dùng được, nhưng sau cùng thứ họ giữ lại không phải là đồ vật mà là áp lực và rối ren.

Một căn nhà muốn sáng sủa thì phải biết buông bớt. Khi đồ đạc thông thoáng, cuộc sống cũng tự nhiên nhẹ hơn nhiều. Dưới đây là 8 món đồ nên bỏ càng sớm càng tốt, không phải mê tín, chỉ đơn giản là vì sức khỏe và sự bình yên của gia đình.

Một: Gối nằm bị xẹp lõm

Những chiếc gối đã mềm nhũn, vỗ cả trăm lần vẫn không phồng lại, thực chất chỉ còn là ổ bụi và tế bào chết. Gối xẹp không đỡ được cổ, khiến ta dậy buổi sáng với cảm giác cứng gáy, mỏi vai. Để lâu hơn, phần lõi còn tích mồ hôi, da chết và hơi ẩm, tạo môi trường để ve bụi sinh sôi.

Gối nằm nên được thay mỗi mười tám đến hai mươi bốn tháng. Nếu là loại có thể giặt thì hãy vệ sinh cuối mỗi mùa. Vỏ gối cần thay thường xuyên để tránh tích bẩn. Phơi nắng hay đập mạnh chỉ giúp cảm giác sạch tạm thời, không thể cứu được chiếc gối đã suy sụp hoàn toàn.

Rất nhiều người sau khi đổi sang gối mới mới nhận ra hóa ra mình không hề khó ngủ như tưởng tượng. Người bị viêm mũi lại càng nên chú ý vì lõi gối cũ là nơi chứa dị nguyên nhiều nhất trong phòng ngủ.

Hai: Bát đĩa bị mẻ, sứt cạnh

Nhiều gia đình giữ lại bát mẻ vì cho rằng vẫn dùng được, nhưng một khi đã có vết nứt, bề mặt gốm trở nên xốp và dễ hút nước. Dầu mỡ, cặn thức ăn và vi khuẩn có thể len vào lớp khe hở đó. Khi gặp thay đổi nhiệt độ đột ngột, phần nứt có thể mở rộng và mảnh sứ nhỏ có thể làm xước môi hoặc nướu.

Ăn uống quan trọng nhất là an toàn. Nếu bộ bát đĩa không còn nguyên vẹn thì hãy mạnh dạn thay mới. Trường hợp muốn tái sử dụng, hãy chuyển chúng sang vai trò khác như kê chậu cây, tuyệt đối không đặt lại lên bàn ăn.

Ba: Hộp nhựa kém chất lượng

Góc bếp của hầu hết gia đình đều có một đống hộp nhựa tự gom theo thời gian. Nhiều loại nhìn trong suốt rất đẹp, nhưng chỉ sau vài tháng đã đổi màu, ngấm mùi dầu mỡ và méo khi gặp nhiệt. Hộp nhựa giá rẻ thường không chịu được môi trường nóng, có thể giải phóng chất không an toàn khi dùng để đựng thức ăn.

Đặc biệt là hộp của các suất ăn mang về. Dù có vẻ cứng cáp nhưng chúng được sản xuất để dùng một lần. Tiếp tục sử dụng là rủi ro chứ không phải tiết kiệm. Hộp đựng thức ăn quan trọng nhất là sạch và bền. Nếu có điều kiện, hãy dùng hộp thủy tinh hoặc inox để đảm bảo an toàn lâu dài.

Bốn: Ổ cắm cũ đã ngả màu hoặc lỏng chân

Có những chiếc ổ cắm đã phục vụ gần chục năm, dây ngoài bắt đầu nứt, cắm vào thì lỏng, đôi khi còn nóng lên. Những dấu hiệu đó cho thấy linh kiện bên trong đã xuống cấp. Chập điện và cháy nổ trong gia đình thường bắt nguồn từ những thiết bị tưởng chừng vô hại như thế. Các khu vực ẩm như bếp và ban công càng dễ gặp rủi ro hơn. Một ổ cắm mới chỉ tốn vài chục nghìn nhưng đổi lại sự an tâm rất lớn cho cả nhà.

Năm: Quần áo cũ chất đầy tủ

Ai cũng có vài bộ đồ giữ lại với lý do chờ ngày giảm cân hoặc để mặc khi làm việc nhà. Nhưng thật ra suốt cả năm không đụng đến thì chúng chỉ là vật cản. Tủ càng chật, ta càng khó chọn đồ và cảm thấy cuộc sống nặng nề hơn.

Hãy mạnh dạn dọn tủ mỗi sáu tháng. Giữ lại những món thật sự mặc được, còn lại có thể quyên góp hoặc tái chế. Ngày nhìn thấy chiếc tủ gọn gàng trở lại, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Sáu: Chậu cây đã héo mục

Cây xanh mang lại năng lượng tích cực, nhưng một chậu cây đã chết lại làm không khí thêm u ám. Lá úa, thân khô và đất mốc không chỉ xấu xí mà còn gây mùi và tích nấm. Thay bằng chậu mới khỏe mạnh sẽ giúp không gian sáng bừng lên. Sự thay đổi nhỏ này có tác dụng rất lớn với cảm xúc của gia đình.

Bảy: Đồng hồ treo tường đã ngừng chạy

Một chiếc đồng hồ đứng im mỗi ngày sẽ tạo cảm giác trì trệ dù ta không tin phong thủy. Mỗi lần nhìn thấy nó chỉ khiến tâm trạng chùng xuống. Nếu sửa được thì sửa ngay, còn không hãy thay chiếc khác. Đồng hồ hoạt động ổn định giúp không gian sinh hoạt có nhịp điệu, tinh thần cũng nhẹ nhàng hơn.

Tám: Chồng thùng carton từ các kiện hàng

Thứ chiếm diện tích nhiều nhất trong các gia đình hiện đại chính là thùng carton từ các đơn hàng trực tuyến. Mọi người thường nghĩ giữ lại để tái sử dụng, nhưng rồi chúng chỉ nằm im trong góc nhà, bám bụi, hút ẩm và đôi khi thu hút côn trùng.

Nếu cần dùng thì đã dùng từ lâu, còn không hãy xử lý ngay khi vừa mở gói hàng. Gập gọn và bán ve chai hoặc bỏ đúng nơi quy định sẽ giúp nhà sạch và giảm một phần áp lực thị giác.