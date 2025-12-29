Tường nhà bị ẩm mốc: Nên sơn lại, ốp gạch hay nhựa?

Bảng so sánh nhanh 3 phương pháp xử lý tường nhà ẩm mốc mùa mưa

Sơn chống thấm có phải là giải pháp kinh tế và hiệu quả?

Sơn lại tường là lựa chọn đầu tiên mà nhiều người nghĩ đến bởi tính kinh tế và sự nhanh gọn. Với công nghệ hiện đại, các dòng sơn chống thấm, chống nấm mốc chuyên dụng đã cải thiện đáng kể về hiệu quả so với trước đây.

Giải pháp này đặc biệt phù hợp với những bức tường chỉ bị ẩm mốc ở mức độ nhẹ, bề mặt tường còn tương đối phẳng và chắc chắn. Ưu điểm lớn nhất của sơn là chi phí thấp, thi công không quá phức tạp và cho phép gia chủ linh hoạt thay đổi màu sắc, phong cách sau vài năm sử dụng.

Tuy nhiên, độ bền của lớp sơn phụ thuộc rất nhiều vào mức độ nghiêm trọng của việc thấm dột. Nếu nguồn thấm vẫn còn, lớp sơn mới sẽ nhanh chóng bị phồng rộp, loang màu và bong tróc chỉ sau một mùa mưa.

Để sơn chống thấm phát huy hiệu quả, không được sơn đè lên lớp cũ. Hãy đầu tư công sức cạo sạch hoàn toàn lớp sơn và vữa bị hỏng, dùng dung dịch diệt nấm mốc chuyên dụng, để tường khô kiệt rồi mới tiến hành sơn lót chống kiềm và hai lớp sơn phủ chống thấm. Đây là quy trình vàng quyết định đến 80% sự thành công.

Sơn chống thấm là giải pháp xử lý những bức tường ẩm mốc nhẹ

Những trường hợp nào nên chọn ốp gạch để đảm bảo độ bền lâu dài?

Đối với những khu vực tường bị ẩm mốc nặng, tái đi tái lại nhiều lần như chân tường, khu vực gần nhà vệ sinh hay bếp, ốp gạch men là một sự đầu tư đáng cân nhắc cho mục tiêu dài hạn.

Gạch tạo ra một lớp màng chắn vật lý, ngăn hơi ẩm từ trong tường thoát ra ngoài, đồng thời bảo vệ bề mặt khỏi các tác động bên ngoài. Ưu điểm vượt trội của giải pháp này là độ bền lên đến 20 năm, bề mặt dễ vệ sinh. Tuy nhiên, quá trình thi công cũng phức tạp, bụi bặm và tốn nhiều thời gian hơn.

Ốp gạch là giải pháp chống ẩm mốc cho tường dài hạn

Tấm ốp nhựa có phải là lựa chọn "thẩm mỹ" nhanh chóng và hiện đại?

Trong vài năm trở lại đây, tấm ốp nhựa (PVC, Composite) vân gỗ, vân đá được xem là giải pháp "thẩm mỹ nhanh" cho những bức tường ẩm mốc.

Ưu điểm của tấm nhựa ốp tường là khả năng che phủ tường ẩm mốc tốt, thi công nhanh chóng (4 - 6 tiếng/ 30m²) mà không gây nhiều bụi công trình. Bản thân vật liệu nhựa có khả năng chống nước 100%, không bị nấm mốc, mối mọt.

Với mẫu mã đa dạng, tấm ốp mang lại vẻ đẹp hiện đại, sang trọng chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cần phải nhận thức rõ, đây là một giải pháp che phủ. Bức tường hỏng vẫn ở phía sau lớp ốp và có thể tiếp tục xuống cấp nếu không được xử lý.

Khi chọn tấm ốp nhựa, hãy ưu tiên các sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo độ bền màu và an toàn cho sức khỏe. Quan trọng hơn, hãy yêu cầu đội thi công xử lý diệt nấm mốc bề mặt tường cũ trước khi ốp.

Ốp nhựa là giải pháp che phủ tường ẩm mốc đẹp và nhanh chóng

Tại sao xử lý chống thấm gốc là bước không thể bỏ qua?

Trước khi quyết định vật liệu ốp tường chống ẩm , điều cốt lõi cần phải hiểu là: ẩm mốc chỉ là "triệu chứng", còn "căn bệnh" thực sự là tường bị thấm nước từ một nguồn nào đó. Các giải pháp như sơn, ốp gạch hay tấm nhựa chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả khi "căn bệnh" gốc đã được chữa trị.

Theo Ông Trần Quang Hội - Giám đốc tổng kho Kosmos Việt Nam (nơi phân phối vật liệu ốp lát, trang trí nội thất có hơn 10 năm hoạt động, kể từ 2012) chia sẻ: "Nhiều người thường vội vàng sơn lại hoặc ốp gạch đè lên khu vực ẩm mốc. Đây là một sai lầm tốn kém. Nếu không xử lý triệt để nguồn thấm từ bên ngoài hoặc bên trong kết cấu, nước sẽ vẫn âm thầm phá hủy lớp vữa, làm giảm tuổi thọ công trình và sớm muộn cũng sẽ làm hỏng lớp hoàn thiện mới. Vì vậy, hãy coi việc tìm và xử lý điểm thấm là bước đầu tư quan trọng nhất."

Ông Trần Quang Hội phát biểu trong buổi tọa đàm về vật liệu chống ẩm

Các nguyên nhân phổ biến gây thấm tường bao gồm: vết nứt trên tường ngoài, máng xối bị hỏng, ống nước rò rỉ ngầm, hoặc hơi ẩm từ đất bốc lên ở các khu vực chân tường. Việc xử lý chống thấm đúng kỹ thuật từ đầu sẽ giúp mọi giải pháp hoàn thiện sau đó trở nên bền vững và hiệu quả hơn gấp nhiều lần.

Việc lựa chọn giữa sơn, ốp gạch hay tấm ốp nhựa phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng thực tế của bức tường, ngân sách bạn sẵn sàng chi trả và mục tiêu sử dụng dài hạn.