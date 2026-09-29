Tưởng mình sắp chết, tôi vội chia 200 triệu cho 3 con, tỉnh lại sau nửa tháng mới biết các con đã làm một việc khiến tôi nghẹn ngào

Tôi năm nay đã có tuổi, sống một mình, chồng mất đã nhiều năm. Cả đời tôi chẳng có gì lớn lao, chỉ cố gắng làm lụng, dành dụm được chút tiền để phòng khi trái gió trở trời. Tôi có 200 triệu tiết kiệm, vẫn nghĩ số tiền ấy đủ để mình dưỡng già hoặc có chuyện gì bất ngờ thì còn có cái mà xoay xở.

Cho đến một ngày tôi đổ bệnh nặng. Những ngày đầu, tôi còn cố gắng chịu đựng vì nghĩ chỉ là bệnh tuổi già. Nhưng càng ngày người tôi càng yếu, ăn uống chẳng được bao nhiêu, nhiều đêm nằm thở dốc mà cảm giác như sức lực trong người cứ cạn dần. Có lúc tôi nhìn lên trần nhà, nghĩ có lẽ mình không qua khỏi lần này.

Tôi bắt đầu lo chuyện sau khi mình mất.

Tôi gọi cả ba người con về, lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm ra chia. Tôi đưa mỗi đứa 50 triệu, bảo các con cầm lấy mà lo cho gia đình, coi như số tiền cuối cùng mẹ cho. 50 triệu còn lại, tôi đưa cho con trưởng, dặn sau này nếu mẹ có chuyện thì dùng để lo ma chay, đừng để các em phải đóng góp thêm.

Lúc ấy, tôi thấy lòng nhẹ đi rất nhiều. Tôi cứ nghĩ mình đã sắp xếp được mọi thứ, không để các con phải bận tâm vì mình nữa.

Ảnh minh họa

Sau đó tôi mê man lúc nào không biết.

Tôi chỉ nhớ mang máng có người gọi xe đưa mình đi viện. Rồi mọi thứ chìm vào một khoảng tối rất dài. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong phòng bệnh, người đầy dây truyền, tay còn cắm kim. Tôi hoang mang hỏi các con thì mới biết mình đã nằm viện gần nửa tháng. Tôi cứ tưởng mình chỉ mới ngủ một giấc.

Một hôm, lúc y tá vào kiểm tra, tôi hỏi chuyện mới biết suốt những ngày tôi mê man, ba đứa con thay phiên nhau ở viện. Đứa đi làm về thì đứa khác đến thay, có hôm cả ba cùng có mặt. Tôi hỏi tiền viện phí thì y tá chỉ nói bệnh của tôi phải dùng nhiều loại thuốc, trong đó có những loại phải nhập khẩu nên chi phí điều trị đã hơn 300 triệu.

Tôi nghe xong mà sững người.

150 triệu tôi vừa chia cho các con, cộng cả số tiền để lại lo ma chay, hóa ra còn chẳng bằng tiền thuốc thang và viện phí của tôi.

Tôi nằm đó vừa thương vừa thấy ngượng. Tôi cứ tưởng mình đã lo được cho các con một chút trước khi nhắm mắt, nào ngờ khi mình nằm xuống, các con lại chẳng nghĩ đến chuyện mẹ đã cho mỗi đứa bao nhiêu tiền. Chúng chỉ nghĩ cách nào để cứu mẹ.

Tôi hỏi con trưởng về số tiền tôi đưa, nó chỉ bảo cứ giữ lấy, sau này mẹ khỏe thì tính tiếp. Tôi biết các con chưa ai động đến số tiền ấy.

Nằm trên giường bệnh, tôi bỗng thấy trong lòng vừa hạnh phúc vừa xót xa. Cả đời tôi tiết kiệm được 200 triệu, tưởng đó là thứ quý giá nhất mình có thể để lại cho các con. Nhưng đến lúc bệnh nặng, tôi mới hiểu có những thứ tiền bạc không thể đo đếm được.

Tôi từng sợ mình chết đi sẽ khiến các con phải lo ma chay, tốn kém. Nhưng hóa ra điều các con sợ nhất lại là mất mẹ. Tôi chỉ mong mình khỏe lại để còn được về nhà, nhìn ba đứa con thêm nhiều lần nữa.